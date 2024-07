¿Estás buscando una tablet capaz de aguantar más de 3 días de uso continuo? Estos dispositivos son ideales para quienes están buscando más pantalla y mayor rendimiento; sin embargo, en ocasiones, algunas marcas tienden a brindar pocos componentes para su desempeño. Es en ese sentido que Lenovo ha decidido lanzar la Lenovo Tab P12, pero ¿será bueno? Aquí te lo cuento todo.

DISEÑO

La Lenovo Tab P12 es una tableta que tiene un cuerpo tradicional, pero que se le integran una serie de características tanto a sus laterales como en la frontal. Por ejemplo, sus medidas son 190.7mm x 293.3mm x 6.9mm, lo que significa es que es bastante delgada a comparación que un smartphone. Mientras que su peso está entre 615 gramos, misma que la hace liviana para el traslado a cualquier lugar.

Si bien en la caja se le integra un soporte con teclado para que puedas convertirla en una PC de escritorio, es bastante eficiente al trabajar con ambos complementos, sin disminuir su velocidad. Eso sí, puede que sea un poco incómodo, pues el keyboard es algo estrecho.

REVIEW | Tablet mide 190.7mm x 293.3mm x 6.9mm. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Todos los implementos se conectan mediante imán, generando que no tengas que gastar energía. A los alrededores de la Tab P12 ubicamos los altavoces de JBL los cuales son 4, y con solo subir el volumen en 20%, ya estarás teniendo buen potencial. Por otro lado, a un lado solo encontramos el puerto USB Tipo-C para la carga, los botones de encendido y apagado, además de los de volumen, y una ranura para poder extender la memoria de la tableta.

Su chasis es completamente liso y frío, donde se encuentra la cámara trasera que no sale demasiado del cuerpo. Esta ofrece 8 megapíxeles en total, suficiente para quienes desean transmitir algo a través de apps como zoom, Microsoft, entre otros

REVIEW | Tiene una cámara trasera de 8 megapíxeles. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Ya mudándonos a la pantalla, la Lenovo Tab P12 tiene unos biseles no tan gruesos, pero que en uno de ellos está la cámara frontal de 13 megapíxeles, misma que tiene una resolución decente para las teleconferencias. Además de mantener los ángulos de visión correctos, sin interrupciones.

PANTALLA

La Lenovo Tab P12 lleva una pantalla de 12.7 pulgadas. Pero allí no queda la cosa, sino que la tablet ofrece en resolución hasta 3K, lo que hace que el flujo de las imágenes sea interesante, tanto en el nivel de las animaciones, donde puede subir a los 60 fotogramas por segundo en calidad alta, como en los videos, generando que veas detalles de negros y blancos.

No hay saturación en extremo y puedes jugar con el contraste desde el apartado de los Ajustes. Ello evitará a que haya sobreexposición en los videos que sueles reproducir. Por otra parte, no hay problemas en la visualización, pues, cuando te pones frente a la pantalla, he notado que no cuenta con ese efecto espejo molestoso que hay, incluso, hasta en laptops o PC’s caras.

REVIEW | La Lenovo Tab P12 lleva una pantalla de 12.7 pulgadas. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Además, lleva 2944 x 1840 píxeles, es completamente táctil, y su brillo sí es un límite, pues solo alcanza los 400 nits. Esto debe ser debido a un aspecto energético para que no se drene demasiado y esa robusta batería no termine por gastarse muy rápido. Aunque en sombras o en zonas oscuras, es más que suficiente.

Eso sí, debes tener un poco de cuidado porque las huellas dactilares tienden a pegarse un poco rápido, por lo que hay que estar limpiándola a cada rato. ¿Qué hay sobre los videos de YouTube? No hay imperfección, aunque eso lo notarás más en videos grabados y subidos en 2160 píxeles con 60 fotogramas por segundo.

En torno a la tasa de refresco, solo se queda en los 60 Hz, aunque por defecto, parece como si estuviera en 90 Hz. Asimismo, en sus Ajustes, puedes contar con un modo vibrante para los colores, además del protector ocular, a fin de evitar la fatiga visual, tan común en la actualidad.

PROCESADOR Y RENDIMIENTO

El desempeño de la Lenovo Tab P12 no se compara con otras tabletas de Android. El dispositivo tiene una fluidez bastante buena y, sobre todo, es que no se cuelga por nada del mundo. Puedes abrir varias ventanas al mismo tiempo y hasta emplear gadgets para que complementen tu experiencia, y no tendrán ese fastidioso lag.

Esto se debe, muchas veces, no solo a sus componentes internos, sino también al software. Al parecer, la marca le brinda un soporte liviano para que no termine por saturarse Android 14, y se pueda disfrutar tal como vino. Asimismo, le acompaña los 8 GB de RAM con 256 GB de almacenamiento.

REVIEW | La tablet cuenta con MediaTek Dimensity 7050 en su procesador. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Asimismo, la tablet cuenta con MediaTek Dimensity 7050 en su procesador. Si bien es del 2023, por lo menos el hecho de que no sea Snapdragon, no indica que vaya a sufrir algún tipo de quemazón o calentamiento en extremo, por el contrario, durante las pruebas el dispositivo se ha mantenido tibio y frío. No hay ningún detalle en el tema de disminución de la velocidad o lag.

No tiene para extender la memoria RAM, pero su desempeño hace que puedas tener varias ventanas en segundo plano, y así no se cuelguen por ningún motivo. En ese aspecto me ha gustado la Lenovo Tab P12. ¿Qué hay sobre los videojuegos? Pues la tablet también resiste a esos aspectos: por ejemplo, en Fortnite no he notado mucha lentitud. Si bien el juego es bastante pesado, a veces había rastros de pixelización, pero eso deberás controlarlo descargando todos sus componentes. Puede que a la primera, se observe borroso y lento, pero, conforme vas avanzando en el juego, se va haciendo más rápido. Pude jugar a 30 fotogramas en calidad alta, que es lo máximo que te permite. Los efectos y los enfrentamientos están bien calibrados, aunque lo único incómodo es que tienes que extender las manos para poder tener precisión.

REVIEW | Su procesador evita que cualquier programa sufra o se congele. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

En el aspecto de Genshin Impact, el juego se desempeñó correctamente ni bien arrancó la partida. Los colores y el nivel de contraste estaban calibrados, sin perder ningún detalle en los píxeles. Aquí sí noté un poco apretujado los gráficos, pareciendo que aún aguantaba más pantalla, pero eso no era demasiado problema al visualizarlo. Los efectos y los poderes de los personajes no mareaban, además de poder girar a 360 grados. Por otro lado, al igual que Fortnite, el problema estuvo solo en la manipulación de la tablet. Creo que así sí es necesario un teclado más amplio y un mouse Bluetooth para contar con mayor equilibrio en la movilidad de los hechiceros.

BATERÍA

Creo que es su punto más fuerte. La batería de la Lenovo Tab P12 es de 10.200 mAh, suficiente para que puedas emplearla más de 3 días. En la prueba que tuve, de dos semanas, pude usar la energía en dos escenarios: el primero dejándolo en reposo luego de una jornada laboral de 8 horas, llegando incluso a los dos días.

En el caso de que desees solo responder correos, escuchar música con la pantalla apagada o chequear tu WhatsApp, puede que sea más eficiente el ahorro, logrando alcanzar las 72 horas. Eso sí, no hay necesidad de activar el ahorrador. Mientras que si es para labores complejas, como jugar uno que otro juego, o realizar videollamadas, la tablet puede contar con día y medio de uso.

REVIEW | La batería de la Lenovo Tab P12 es de 10.200 mAh. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

En torno a su carga, solo lleva 30 W en su enchufe, por lo que sí demora más de una hora con 45 minutos en llegar al 100%. Solo tienes que tener un poco de paciencia. Incluso, el 50% lo alcanzarás en una hora, aproximadamente.

CONCLUSIONES

La Lenovo Tab P12 es buena en performance. Sin duda, con respecto a la generación anterior, no ha bajado su desempeño y, por el contrario, actualiza todos tus componentes.

Además, se puede jugar sin complicaciones. Puedes usar desde los juegos más pesados hasta los que ocupan poco. No habrá pestañeos ni lag.

Un tema que también te gustará es el sonido. El que tenga JBL no solo garantiza un buen audio, sino que es bastante fuerte para quienes gustan de ver sus películas.

Las opciones que se te brinda en la pantalla también son más que suficientes, aunque puede que le falte la tasa de refresco un poco alta.

La Lenovo Tab P12 tiene un pecio en el Perú de 1649 soles

