Con una pantalla de 11.5 pulgadas y sonido Dolby Atmos, la empresa Lenovo ha decidido lanzar su nueva tableta denominada Lenovo Tab Plus, misma que lleva hasta 8 altavoces JBL en sus 4 lados para que disfrutes de tus películas como si estuvieras en el cine y sin necesidad de comprarte un dispositivo aparte. Esta tiene una resolución en la pantalla 2K.

“Las tablets han evolucionado para satisfacer las necesidades de las personas que alternan entre el trabajo, el estudio y el entretenimiento, ofreciendo una combinación equilibrada de movilidad y rendimiento”, dijo Tony Chen, vicepresidente de Tablets, Grupo de Dispositivos Inteligentes de Lenovo. “A medida que el mercado de tablets se recupera, los clientes pueden esperar una mayor diferenciación de productos de Lenovo a través de características que responden a sus demandas específicas. La Lenovo Tab Plus es un excelente ejemplo de una tablet integral que ofrece un sonido premium para una experiencia de entretenimiento realmente envolvente.”

A través de la tablet puedes disfrutar de hasta 26W de sonido estéreo. Sus 8 parlantes los componen: cuatro tweeters de matriz y cuatro woofers con balance de fuerza alojados en 4 cajas de altavoces con un total de 22 cc, esta tablet da vida a cualquier dormitorio o sala de estar con graves más profundos y agudos más nítidos. Además, es compatible con Dolby Atmos y permite audio de alta resolución de 24 bits y 96 kHz de frecuencia cuando se utilizan auriculares.

Para maximizar la funcionalidad de la tablet y el sistema de audio diseñado y fabricado con JBL, la Lenovo Tab Plus se transforma en un altavoz Bluetooth para una reproducción de audio en cualquier lugar, transmitida desde su dispositivo portátil como un smartphone, y cuenta con un soporte integrado para una flexibilidad de visualización de hasta 175 grados. Para una máxima personalización del sonido, incluye un control de volumen de aplicaciones personalizado que le permite ajustar con precisión la configuración de audio. Con este control, la tablet sube automáticamente el volumen cuando se abre su aplicación de música o podcast favorito, baja el sonido cuando se elige un navegador, entre otras funciones.

La pantalla de la tablet es de 2K de 11.5 pulgadas certificada por TUV2 y una tasa de actualización de 90Hz. Asimismo, cuenta con una batería de 8600 mAh capaz de transmitir hasta 12 horas y una carga rápida de 45 W que alcanza la máxima potencia en solo 90 minutos.

La última tablet de entretenimiento de Lenovo está impulsada por un procesador MediaTek Helio G99 que ofrece hasta 256 GB de almacenamiento interno con opción de expandir mediante tarjeta MicroSD y es resistente al agua y al polvo IP52.

Incorpora un Modo de Lectura Inmersiva que suaviza la pantalla para simular la matriz de colores de las páginas de un libro y puede transformarse en un marco de fotos digital o en un reloj a través del Modo de Espera. El Modo de espera se activa automáticamente cuando el Lenovo Tab Plus no está en uso y se carga en modo horizontal con el soporte.

La Lenovo Tab Plus protege a los usuarios con un panel de privacidad que permite al propietario gestionar los permisos, ofrecerá actualizaciones durante 2 años y parches de seguridad durante 4 años hasta junio de 2028, y está disponible con Lenovo Premium Care para soporte técnico personalizado y Lenovo Accidental Damage Protection One para protección contra caídas o derrames accidentales. La tablet es compatible con el Lenovo Tab Pen Plus, el cargador de pared USB-C de 68W, el teclado inalámbrico multi-dispositivo de Lenovo y una funda protectora fabricada con material Dupont Tyvek.

Más reviews sobre smartphones y tablets

SOBRE EL AUTOR Rommel Yupanqui Periodista. Estudié Comunicación Social en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Interés por las novedades en el mundo de tecnología, ciencia y cómo estas se aplican a la sociedad. Redacté diversos artículos de géneros variados desde el 2014. Actualmente me desempeño como redactor del Núcleo de Audiencias en El Comercio.