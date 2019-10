¿Estás preparado para convertirte en el entrenador más poderoso del mundo? Pokémon Go está desarrollando su evento de Halloween 2019, el mismo en el que podrás capturar más criaturas de tipo Fantasma y recoger el doble de caramelos. A ello se le suma el lanzamiento de Darkraid en los gimnasios de nivel 5.

Ante estas recompensas que puedes obtener, Pokémon Go quiere seguir mejorando la experiencia del juego, trasladando el ánime a la vida real. Y es que el 2020 llegará con algunas sorpresas.

Tal como informa Niantic en su página web, el videojuego para smartphone tendrá un nuevo sistema de batallas, muy similar a los que se ven en la liga Pokémon.

“Las batallas siempre han sido uno de los pilares del universo Pokémon desde sus orígenes. Estamos muy felices de anunciar el desarrollo de una función que estará basada en los Combates de Entrenador, el sistema de batallas jugador vs. jugador que ya está presente en Pokémon GO. Esta función se llamará Liga Combates GO”, menciona el portal.

Las batallas entre entrenadores generarán a que subas niveles. (Foto: Google)

Al igual que muchas funciones de Pokémon GO, la Liga Combates GO animará a los jugadores a salir a explorar el mundo con sus Pokémon. Incluso informan que los entrenadores tendrán la oportunidad de caminar para entrar en la Liga Combates GO y enfrentarse a oponentes de todos los rincones del mundo a través de un sistema de emparejamiento en línea, así podrán subir de rango en la propia liga.

“Esperamos que esta función haga que la experiencia de combates de Pokémon GO sea más competitiva y accesible para el mayor número de Entrenadores”, destaca Niantic.

Finalmente recalcan que la Liga Combates GO vea la luz a principios de 2020. “Pronto compartiremos más detalles en un vídeo de Revelaciones de los desarrolladores. ¡Estar atentos, Entrenadores!”, finaliza.

