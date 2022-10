WhatsApp sigue sorprendiendo a cada uno de sus usuarios. Ahora es posible ocultar cuando estás “en línea” revisando los mensajes que te dejaron tus amigos, así como salir de un grupo sin la necesidad de dejar algún tipo de rastro. También se espera que movilice los estados a las mismas conversaciones.

Mientras eso ocurre, existe un APK que ya lo puedes hacer sin necesidad de esperar. Se trata de FM WhatsApp , una app modificada de WhatsApp Plus desde donde podrás cambiar de color toda la plataforma y hasta evitar que salga escribiendo en tus chats. Aquí te dejamos el link.

DESCARGAR FM WHATSAPP: ÚLTIMA VERSIÓN DEL APK 2022

Lo primero será realizar una copia de seguridad de WhatsApp normal.

Cuando culmines, deberás desinstalarla de raiz.

Ahora descarga el APK de FM WhatsApp utilizando este enlace .

. Recuerda ingresar a Ajustes, Google Chrome y permitir que instale aplicación de terceros.

Cuando culmines introduce tu número de celular y código de verificación.

Verás que FM WhatsApp es totalmente distinto a WhatsApp Normal.

En ella podrás encontrar diversas funciones exclusivas del APK.

Recuerda siempre descargar el APK de una página confiable y siempre mantener actualizada la aplicación para evitar posibles baneos.

Desventajas de Whatsapp Plus

Entonces, ¿Por qué los usuarios no tienen esta versión si te brinda mayores beneficios? por tres principales razones: la primera, como lo dijimos anteriormente, si logran identificar que utilizas este programa te pueden suspender la cuenta para siempre, aunque no se han detectado muchos casos; la segunda, que al tratarse de un APK no lo descargas directamente desde la Google Play Store de Android, sino desde sitios externos y de forma manual; y tercero que no es 100% segura o privada porque carece del cifrado de extremo a extremo.

Síguenos en nuestras redes sociales: