WhatsApp Plus es una de las aplicaciones que algunos usuarios gustan descargar en sus smartphones debido a que les ofrece más funciones que la perteneciente a Meta. Mediante ella no solo puedes chequear las fotos que desaparecen cuantas veces quieras y ocultar escribiendo en tus chats.

Pero ciertas personas gustan por tener una de sus variantes en tu celulares: se trata de Fouad WhatsApp , un APK que también te promete desaparecer en la app y hasta enviar mensajes bomba a todos tus amigos. ¿Quieres tener la última versión? Aquí te la dejamos.

DESCARGAR FOUAD WHATSAPP: ÚLTIMA VERSIÓN DEL APK

Para poder descargar Fouad WhatsApp deberás desinstalar WhatsApp normal de tu celular.

Recuerda hacer una copia de seguridad para que puedas recuperar tus mensajes en un futuro.

Luego ingresa a este enlace para descargar el APK de Fouad WhatsApp.

para descargar el APK de Fouad WhatsApp. Dale los permisos correspondientes a tu móvil para proceder a la instalación.

En ese instante ingresa tu número de celular y código de verificación.

Cuando culmines podrás usar la última versión de Fouad WhatsApp en tu móvil.

Recuerda mantener siempre actualizado el APK para evitar baneos por parte de WhatsApp normal.

Desventajas de Whatsapp Plus

Entonces, ¿Por qué los usuarios no tienen esta versión si te brinda mayores beneficios? por tres principales razones: la primera, como lo dijimos anteriormente, si logran identificar que utilizas este programa te pueden suspender la cuenta para siempre, aunque no se han detectado muchos casos; la segunda, que al tratarse de un APK no lo descargas directamente desde la Google Play Store de Android, sino desde sitios externos y de forma manual; y tercero que no es 100% segura o privada porque carece del cifrado de extremo a extremo.

Síguenos en nuestras redes sociales: