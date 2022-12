Es imposible recuperar los mensajes eliminados que tus contactos te enviaron a través de WhatsApp, a excepción de que te apoyes con una aplicación de terceros o las versiones no oficiales de la referida plataforma de mensajería, como por ejemplo: WhatsApp Plus, GB, Fouad, etc., algo que no recomendamos porque la seguridad y privacidad de tu información estaría a su alcance, sin embargo, los teléfonos inteligentes con sistema operativo Android cuentan con una herramienta que sí te permiten recuperar el contenido de los mensajes eliminados “Para todos”, ¿Te gustaría saber cómo rescatarlos? desde Mag lo explicaremos a continuación.

Este truco no funcionaría sin las notificaciones de tu celular, las cuales juegan un papel muy importante porque tu dispositivo Android se encargará de registrar todas las notificaciones de mensajes que recibes por WhatsApp, incluso si tus amigos, familiares o compañeros del trabajo los eliminaron “Para todos”. Primero te enseñaremos a habilitar las notificaciones de tu móvil, después te brindaremos los pasos para poner en marcha el historial de notificaciones.

¿Cómo habilitar las notificaciones de WhatsApp en tu celular?

Ingresa a los “Ajustes” de tu teléfonos Android , lo ubicas con el ícono de una rueda dentada o engranaje.

, lo ubicas con el ícono de una rueda dentada o engranaje. Ahora, accede al apartado que dice “Notificaciones” y en “Estilo de notificación emergente” selecciona “Detallado”.

En la sección “Enviadas recientemente”, toca en el botón de denominado “Más” (Abajo) > luego aprieta en “Más recientes” y oprime en “Todas”.

Activa el interruptor de WhatsApp .

. Entra a WhatsApp > “Ajustes” > “Notificaciones” > enciende el interruptor “Notificaciones en alta prioridad”, así se mostrará una vista previa del mensaje recibido en la parte superior de la pantalla de tu smartphone.

En tono de notificación verifica que se encuentre en “Predeterminado”.

La guía para recuperar mensajes eliminados de WhatsApp

Recuerda que la configuración anterior la debes realizar en caso hayas desactivado las notificaciones de tu celular y en WhatsApp.

El siguiente paso es volver a los “Ajustes” de Android > “Notificaciones” > “Ajustes avanzados”.

Entra al apartado “Historial de Notificaciones” y enciende el interruptor.

Listo, ahora dile a un amigo que te envíe un mensaje y lo elimine de inmediato. Vas a ver que automáticamente el mensaje se habrá registrado en el historial de notificaciones que mencionamos anteriormente.

Este truco solo funciona con mensajes textuales.

Pasos para volverte “invisible” en WhatsApp

Ocultar el “en línea”: Para ello anda los Ajustes, Privacidad y pulsa en “Última hora de conexión”. A continuación señala en “Nadie” y que el “En línea” sea igual a la última vez que te conectaste.

Para ello anda los Ajustes, Privacidad y pulsa en “Última hora de conexión”. A continuación señala en “Nadie” y que el “En línea” sea igual a la última vez que te conectaste. Ocultar la última hora de conexión: Simplemente anda a Ajustes, Privacidad, Última hora de conexión y allí señala que nadie vea esa información.

Simplemente anda a Ajustes, Privacidad, Última hora de conexión y allí señala que nadie vea esa información. Poner nombre en blanco: Para ello ingresa a este enlace. Luego deberás pulsar en “Copy to clipboard” y ahora anda a WhatsApp, Información, y pega el mensaje en tu nombre en blanco.

Para ello ingresa a este enlace. Luego deberás pulsar en “Copy to clipboard” y ahora anda a WhatsApp, Información, y pega el mensaje en tu nombre en blanco. Poner información en blanco: Es muy similar al paso anterior, solo que debes pegar el ícono en blanco en la sección de Info.

Es muy similar al paso anterior, solo que debes pegar el ícono en blanco en la sección de Info. Ocultar tu foto de perfil: Con ello podrás no solo configurar que ciertas personas no vean tu foto de perfil, sino que nadie pueda apreciarlo, por lo que muchos se preguntarán quién les escribió.

¿Cómo descargar WhatsApp Beta para celulares Android?

Ingresa a la Google Play Store de Android y busca la aplicación WhatsApp.

Aprieta en la primera app que te aparezca y desplázate hacia abajo.

Haz clic en la opción “Convertirme en beta tester”. Si no la ves entonces accede a este enlace para ir directamente.

Después, pulsa en el apartado “Convertirme en verificador” y ya tendrás la Beta.

¿Cómo descargar WhatsApp Beta para iOS?

Lo primero que debes hacer es descargar TestFlight en la App Store .

. Cuando la hayas instalado, simplemente abre este enlace para solicitar un puesto en WhatsApp Beta para iPhone.

Luego, serás redirigido de nuevo a TestFlight.

Presiona en “Aceptar” para conseguir el puesto y no pasará mucho tiempo para que WhatsApp Beta se instale en tu celular.

Cabe precisar que en iPhone son un poco más limitados los participantes de la beta de WhatsApp.

La función “eliminar mensajes para todos en los grupos” se activará automáticamente cuando adquieras el programa Beta.

Síguenos en nuestras redes sociales: