Ludo Club, también conocido como Parchis, se ha convertido en el videojuego favorito de miles de personas que están realizando la cuarentena para evitar la expansión del covid-19. Este sencillo juego, que ha estado abandonado por décadas, hace que pases los minutos muchos más divertidos.

El videojuego para smartphone sigue la misma mecánica que el juego de mesa: tratar de que todas tus cuatro fichas lleguen a la meta. Puedes elegir entre rojo, amarillo, verde y azul.

Pero no solo eso. Ludo Club cuenta con una serie de trucos que muy pocos conocen y no han usado todavía, entre ellos la posiblidad de subir de nivel más rápido y así mejorar tu cuenta. ¿Sabes cómo hacerlo?

Existen dos métodos: uno de pago y otro totalmente gratis. Ambos te ayudarán un montón en pasar y obtener mucho más cosas a fin de que ganes a tu oponente más rápido.

Los booster son una fuente fiable para poder subir de nivel más rápido.

CÓMO PASAR DE NIVEL EN LUDO CLUB MÁS RÁPIDO

Comprar boosters: Este es uno de los productos más valorados por los jugadores de Ludo. Se trata de los boosters, una especie de pastillas que incluyen un símbolo de energía. Cuando los activas, rápidamente subirás de nivel y ganarás el doble de experiencia en el juego. Eso sí, cuando actives un boost debes mantenerte jugando todo el tiempo que este dura. De esta forma, no lo despediciarás.

Gana las ligas: Ten en cuenta que hay diferentes ligas: bronce, plata, oro, diamante, cristal y titán. De hecho, la liga de bronce es bastante fácil y si no estás preparado para jugar en la liga de plata te recomendamos quedarte en ella un buen tiempo mientras mejoras tus habilidades. Cada vez que ganes podrás recibir premios.

Compartir en redes: Puede que sea molestoso, pero este truco sirve. Podrás ganar premios compartiendo que has pasado de nivel a tus amigos.

Eliminar al oponente: Otro truco es de desesperar al oponente para que este abandone la partida. Es uno de los trucos más efectivos aunque necesitarás algo de paciencia y pocas ganas de jugar.

