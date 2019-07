"Marvel's Avengers": precio y fecha de lanzamiento para PS4, Xbox One y PC, tráiler, gameplay, historia y todo del juego

Luego de más de dos años en secreto, Square Enix y Crystal Dynamics revelaron en la E3 del 2019 toda la verdad sobre el nuevo proyecto en el que estaban trabajando con Marvel. "Marvel’s Avengers" es el nombre del videojuego que llegará muy pronto a las consolas de última generación.

"The Avengers Project" fue anunciado por primera vez a inicios del 2017 por la misma Marvel Entertainment con un triste tráiler. En él se observa diversas ruinas de lo que parece ser el último lugar donde los héroes más poderosos de la compañía cayeron.

Tuvieron que pasar dos largos años para que finalmente se revelara el nuevo videojuego oficial de los Vengadores. Al parecer, ellos llegarían con nuevas aventuras dentro del universo de Marvel para luchar contra las fuerzas del mal.

¿Qué pasará en el videojuego? ¿Cuándo será lanzado? En este artículo haremos un pequeño repaso en todo lo que se sabe del nuevo juego de Marvel con Square Enix y Crystal Dynamics.

HISTORIA Y PERSONAJES DE "MARVEL’S AVENGERS"

De momento no hay mucha información sobre qué tipo de historia desarrollará "Marvel’s Avengers". Por la jugabilidad mostrada en la E3 2019, cada Vengador desarrollará su propio argumento individual hasta finalmente converger como el grupo de superhéroes que todos conocen como los Vengadores.

Tampoco se sabe mucho sobre qué villanos enfrentarán en esta nueva aventura, ya que solo uno ha sido confirmado por los videos de muestra del videojuego: Taskmaster. Este enemigo atacará la ciudad de San Francisco junto a sus secuaces y serán los Vengadores los encargados de repeler su ataque.

Por ahora se ha confirmado que estarán el Capitán América, Iron Man, Hulk, Thor y Black Widow. Muchos fans se han quejado porque falta la presencia de Hawkeye, pero Square Enix ha comentado la posibilidad de aumentar los personajes dentro del grupo de los Vengadores más adelante.

CÓMO JUGAR Y FICHA TÉCNICA DE "MARVEL'S AVENGERS"

Casi toda la información que compartieron las desarrolladoras de videojuegos fue relacionado a la forma de jugar y los controles. El juego se concentrará principalmente en el multijugador online, ya que permitirá que cada uno de los héroes sea controlado por una persona.

Cada Vengador tendrá sus propios poderes de acuerdo al cómic y las películas de Marvel, siendo especialistas en ciertos tipos de misiones. Por ejemplo, Iron Man podrá surcar los cielos con rapidez para salvar civiles desde las alturas y Hulk se especializará en abrir paso por tierra contra la artillería enemiga.

Habrá la posibilidad de hacer combos con el combate cuerpo a cuerpo y con las armas de cada Vengador así como "quick-time events" que necesitarán ser completados de manera satisfactoria para continuar adelante.

Por su parte, los jugadores que prefieren una experiencia en solitario también podrán hacerlo, ya que el juego ofrecerá una jugabilidad compatible con una persona para que no sienta que necesita de otras personas para avanzar con las misiones del juego.

Los responsables también han confirmado que no habrán cajas de botín o estrategias de pago dentro del videojuego, pero si habrá un sistema de monetización para características estéticas con cada Vengador. Todos los usuarios podrán modificar a sus héroes como quieran.

Aún no hay una ficha técnica oficial del videojuego, pero conforme nos acerquemos a la fecha de lanzamiento, la compañía irá revelando los requerimientos mínimos y recomendados para jugar el videojuego de manera correcta en la PC.

TRÁILER DE MARVEL’S AVENGERS

FECHA DE LANZAMIENTO Y PRECIO DE "MARVEL’S AVENGERS"

"Marvel’s Avengers" llegará a Xbox One, PS4, PC y Google Stadia el próximo 15 de mayo de 2020. Aún no hay un precio y de momento no se ha confirmado nada sobre las próximas consolas de Sony y Microsoft, pero es muy probable que, si las compañías deciden estrenar nuevo contenido cada cierto tiempo del videojuego, esta entrega también esté disponible para la PS5 y Xbox Scarlett.