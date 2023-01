Muchos usuarios creen que Mensajes de Google es una aplicación que nadie utiliza, ya que la mayoría prefiere comunicarse a través de WhatsApp, claro está, sin embargo, la referida plataforma de comunicación instantánea perteneciente a Google no solo sirve para enviar mensajes de texto SMS, sino también para chatear utilizando el protocolo RCS (Rich Communication Services), un mecanismo de mensajería que te permite compartir archivos multimedia como por ejemplo: fotos, videos, audios, etc.

Además, Mensajes de Google ya supera las mil millones de descargas a la fecha, según el registro de la Google Play Store de Android. Sin duda es una aplicación que se encuentra en constante desarrollo y crecimiento, pues ahora decidieron añadir la confirmación de lectura o el doble check azul al mismo estilo de WhatsApp, ¿Quieres saber cómo habilitar esta herramienta? desde Mag lo explicaremos a continuación.

El truco para activar el doble check azul en Google Message

Todas las nuevas funciones de Google Message primero pasan por el programa de prueba o versión Beta, no te preocupes que más adelante te diremos cómo obtenerlo. Es necesario destacar que un check significa que tu mensaje ha sido enviado con éxito, pero el receptor todavía no tiene conexión a internet; el doble check quiere decir lo mismo, pero esta vez tu contacto ha recibido el mensaje; por último, el doble check de color azul indica que han leído tu mensaje, si no lo han respondido es porque lo ignoraron.

Además, también agregarán el cifrado de extremo a extremo en los chats grupales, un mecanismo de seguridad para que solo tú y las personas con quienes conversas sean los únicos capaces de leer, ver o escuchar todo lo que se envían, ni siquiera Mensajes de Google tendrá acceso al contenido. Por último, la aplicación te permitirá tener un perfil, el cual podrás configurar para que decidas quién lo visualizará, “todos”, “tus contactos” o “solo tú”. Sigue los pasos para obtener la beta:

Primero, haz clic en el siguiente enlace para que seas derivado a la Google Play Store.

para que seas derivado a la Google Play Store. Ahora, presiona sobre el apartado que dice “Convertirme en verificador”.

Luego, oprime la opción denominada “Instala la versión pública” (de Mensajes de Google ).

). Listo, ahora chatea con tus amigos y sabrás si te han leído o no. En caso no te aparezca la función, espera un poco porque se está expandiendo paulatinamente por todo el mundo.

Así puedes enviar mensajes de texto gratuitos con Google Message

Primero, actualiza o descarga la aplicación Mensajes de Google , la puedes obtener rápidamente desde la Google Play Store o haciendo clic aquí .

, la puedes obtener rápidamente desde la Google Play Store o haciendo clic . Ahora, abre la app y otórgale todos los permisos necesarios para que pueda operar sin inconvenientes.

El siguiente paso es presionar el ícono de los tres puntos verticales que se ubican en el extremo superior derecho.

Se desplegarán varias opciones, toca sobre la que dice “Vinculación de dispositivos” > “Escanear código QR”.

Como puedes ver se ha activado la cámara de tu celular.

Desde otro dispositivo móvil, tableta, computadora o laptop, accede a este enlace .

. Escanea el código QR con tu celular.

Finalmente, envíale los mensajes que quieras a tus amigos, ellos los van a recibir sin problemas y todo será gratis. Es como una versión web de WhatsApp, pero en Mensajes de Google.

