Motorola ha decidido lanzar en nuestro país su familia Edge 20, encabezados por el Motorola Edge 20 Pro . El dispositivo, además de traer una serie de características como un zoom de 5X, se convierte en PC cuando lo conectas ya sea en tu computadora e incluso en tu televisor.

¿Será buena compra? Hemos usado el dispositivo durante algunas semanas y ya tenemos la evaluación final. Esta es la review del Motorola Edge 20 Pro .

DISEÑO

Motorola quiere darle un giro a sus dispositivos, es por ello que en el Motorola Edge 20 Pro encontrarás un terminal bastante limpio en componentes. Este pesa alrededor de los 190 gramos, aunque se siente ligero a la mano y como si fuese una pluma, dando una sensación táctil bastante suave.

El smartphone de Motorola es alargado y trae un expectro de 20:9, asimismo llega con medidas que arrancan desde los 163 x 76 x 7,99 mm, lo que lo hace ver bastante plano y delgado si lo colocas sobre la mesa.

Por otro lado, el Motorola también implementa en su terminal Premium su botón exclusivo para llamar a Google Assistant, así como el sensor de huella que actúa como el de encendido y apagado y los de volumen. Aunque debo reconocer que su botonera se encuentra un poco por encima de los celulares tradicionales, llegando incluso a la esquina superior.

La tonalidad que hemos evaluado fue azul midnight y cuenta con un módulo de cámaras, un islote tradicional, que no sobresale demasiado del cuerpo y, por lo tanto, no tiende a bailar cuando lo coloques sobre una superficie plana. Por lo que puedes despreocuparte ante posibles caídas.

otro detalle es que el Motorola Edge 20 Pro cuenta con un puerto USB Tipo-C, acompañado de un altavoz en la parte baja y la ranura para la NanoSIM. A diferencia de sus dispositivos de gama media, el terminal no lleva puerto jack 3.5, por lo que solo podrás conectar tus auriculares por medio del bluetooth, ahora que es tan común.

PANTALLA

Motorola añade una display mucho más rápida que otros de sus terminales. El Motorola Edge 20 Pro no solo tiene una tasa de refresco de 60 Hz, sino que este sube hasta los 144 Hz, permitiendo que mayor fluidez de los gráficos, algo que es mucho más notorio en los videojuegos.

Asimismo, en el tema de la reproducción de videos en YouTube o Netflix tendremos la mayor cantidad de escala de colores los cuáles ofrecen buen contraste así como un balance de negros oscuros, adaptándose también para evitar drenajes de energía.

En el tema de la resolución, el Motorola Edge 20 Pro puede alcanzar hasta el 4K con 60 fotogramas por segundo, de esa manera podrás ver todo tu contenido, entre series y películas, con la mejor calidad sin necesidad de estar en una tablet o en una computadora.

El dispositivo tiene una pantalla, a pesar de no ser curva como sus anteriores diseños lanzados el año pasado, OLED de 6,7 pulgadas con resolución FullHD+. Esta brinda alrededor de los 385 ppi, brindando bastante notoriedad de las notificaciones que recibas, sin molestias en caso necesites usar el terminal en exteriores, cuando el sol se encuentra en el cenit.

PROCESADOR Y RENDIMIENTO

Si hay que describir al Motorola Edge 20 Pro en este apartado es que cuenta con una buena autonomía y rapidez al ejecutar las aplicaciones. es una de las opciones en el mercado que puedes encontrar con mayor velocidad.

El terminal, viene cargado con el procesador Snapdragon 870 5G y esto hace que no haya presencia de lag ni molestosos retrasos cuando abras o cierres aplicaciones. Todo se ejecuta de manera instantánea a velocidad de un parpadeo. Asimismo, con ella se puede conectar a la última tecnología de comunicación.

Si quieres un dispositivo gamer, pues no hay de qué preocuparse con este smartphone pues puede reproducir gran cantidad de gráficos, este no sufrirá, incluso, el calor que emana del dispositivo no es excesivo, se mantiene cálido, sin llegar a frío, esto ya que posee una GPU Adreno 650.

EL Motorola Edge 20 Pro también tiene Android 11, próximamente Android 12. Aunque el punto positivo de la compañía es que trata de brindar una capa de personalización bastante limpia basada en el sistema operativo de Google. Sin añadiduras o aplicaciones preinstaladas, eso es lo que le brinda una buena nota.

El smartphone también lleva 12 GB de memoria RAM, aunque también puede emplear hasta 15 GB de RAM ello tras usar 3 GB de la memoria interna que es de 256 GB, para así mejorar su performance, por ejemplo, en la renderización de videos o edición de fotos.

Una de las cosas que también podrás disfrutar del equipo es su función Ready For, la misma que permite conectar el celular mediante un cable HDMI a tipo C o de forma inalámbrica, tanto con PC como con televisión, el dispositivo y así ver todo nuestro contenido en pantalla grande.

De esa manera incluso podrás jugar tus videojuegos en una pantalla mucho más grande y se los gráficos se adaptan a ella. En caso lo desconectes durante el uso, podrás seguir con la app encendida en tu terminal, sin mayores contratiempos.

CÁMARAS

El Motorola Edge 20 Pro lleva un módulo de cámaras en un islote bastante llamativo. Este está encabezado por un lente de 108 megapíxeles, acompañado de 8 megapíxeles el periscopio telefoto y 16 megapíxeles el ultrawide.

La calidad de las fotos es bastante impecables y brillantes. Las imágenes no sufren de demasiada configuración por parte de la inteligencia artificial o el HDR. Estas mantienen sus colores vibrantes y, sonbre todo, lo más parecido a la realidad.

Asimismo, a la luz del sol, puedes captar gran cantidad de elementos de un objeto como es el caso de las fotos a las flores o el pelo de los gatos. La temperatura tampoco es demasiado fría. Si bien tiene intensidad en los colores, no producen quemado.

Ahora, algo que sí me ha sorprendido es el zoom de 5X del Motorola Edge 20 Pro, el mismo que puedes activar desde la misma aplicación de fotografía y las tomas no se desfiguran en absoluto.

Si bien hay que tener un poco de pulso, la velocidad en que se toman las fotos impide a que las imágenes salgan movidas. En algunos terminales se puede hacer zoom hasta 100X, pero eso no significa a que salgan tan nítidas.

Creo que Motorola al dotar a su equipo con 5X fue más que suficiente pues los objetos lejanos salen con buen nivel de detalle, llegando a ver algunas cosas que a veces el ojo humano no percibe y eso me ha gustado. Buena cámara.

También tenemos el lente gran angular para tomas amplias. Si bien este lente tiende a bajar mucho la calidad, Motorola le brinda mayor potencialidad con 16 megapíxeles, mejorando los colores y, sobre todo, el ingreso de luz. No saldrán para nada oscuras ni mucho menos con sombrados.

En el caso de la noche, la calidad de las fotos no disminuye, por el contrario, la cámara principal se comporta de buena manera permitiendo que la luminosidad de las tomas se vean correctas, ofreciendo negros contrastados y zonas con presencia de luz más intensas. No hay presencia de ruido ni mucho menos deformación de las tomas.

Ya en el tema de la cámara para selfies, la cual es de 32 megapíxeles, ofrece buenos resultados al usar, por ejemplo, el modo retrato. Hay detalles en donde el fondo luce difuminado y el contorno del rostro está bien delineado. Aunque puede que esto decaiga en la noche, pero no sufre demasiado.

BATERÍA

El celular ofrece un total de 4500 mAh de batería que se traduce como sostenible ya que llega permanecer encendido hasta los 2 días, siempre y cuando uses la tasa de refresco más baja, caso contrario si enciendes lo 144 Hz puede que esto disminuya considerablemente y llegue a las 10 horas, aproximadamente.

Para ello te recomendamos no solo tener el modo adaptativo encendido, así como el modo ahorro de energía. Por otro lado, la caja incluye un cargador de 33W, por lo que tendrás el dispositivo en una hora al 60 %, mientras que a la hora y media el 100%. Eso es lo bueno que Motorola te otorga los componentes necesarios para poder usar al máximo su dispositivo.

Una de las cosas que sí se hicieron extrañar es que el Motorola Edge 20 Pro no tiene carga inalámbrica, algo que varios modelos de gama alta ya tienen y que falta en este celular.

