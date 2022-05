Con un precio de 2199 soles, el Motorola g200 5G de Motorola puede jugar en las grandes ligas. El dispositivo es un gama media superior con características similares a la familia Edge 20. ¿Qué es lo que le falta?

Hemos tenido la oportunidad de poder probar el smartphone durante algunos días y por fin ya tenemos la review lista. ¿Será buena idea apostar por el Motorola g200 5G ? Aquí te contamos todos los detalles.

DISEÑO

El Motorola g200 5G cuenta con un diseño limpio en zona trasera con un color azul resaltante en donde no solo se encuentra el logotipo de la marca, sino que tiene una estructura en alto relieve que lo hace lucir elegante. Allí se encuentra el triple sensor el cual sí sobresale un poco de lo normal, teniendo esa posibilidad de que pueda tambalear en la mesa.

El Motorola g200 5G cuenta con un diseño limpio en zona trasera con un color azul resaltante. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Lo mejor de todo es que el dispositivo Motorola g200 5g viene con altavoces estéreo, además del lector de huella lateral, justo en el botón de encendido y apagado, además de los de volumen y los altavoces estéreo. Una particularidad de los celulares Motorola es que vienen con un botón exclusivo para llamar a Google Assistant, pero, al no estar cerca de la botonera clásica, tiende a pasar desapercibido.

El celular pesa 202 gramos y cuenta con medidas de 168.1 x 75.5 x 8.9 mm. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Una de las características de este dispositivo es que trae un ligero diseño que pesa 202 gramos y cuenta con medidas de 168.1 x 75.5 x 8.9 mm. Si bien no es IP68, su estructura le permite ser un repelente de agua.

El Motorola g200 5G también cuenta en su zona trasera hecha de plástico, los frames de aluminio, pero su pantalla está protegida por vidrio sin especificar, aunque te recomiendo colocarle una mica.

PANTALLA

La pantalla del Motorola g200 5G es de 6.8 pulgadas y lo que sorprende es la cantidad de colores nítidos y resaltantes, ofreciendo negros bastante intensos y blancos que no generan ese fastidioso rebote de luminosidad ello pese a tener una display LCD.

Algo resaltante de este dispositivo es que lleva una tasa de refresco de hasta 144 Hz, lo que se acerca casi al movimiento de los ojos, evitando la famosa fatiga visual.

La pantalla del Motorola g200 5G es de 6.8 pulgadas y lo que sorprende es la cantidad de colores nítidos y resaltantes. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Por otro lado, el Motorola g200 5G no emite el fastidioso parpadeo, por lo que la imagen es estable y perfecta para ver todo tu contenido steaming o series de Netflix, YouTube. La resolución que tiene es de 1080 x 2460 pixeles, lo que puede alcanzar también los 2160 píxeles en calidad de imagen con 60 fotogramas por segundo.

Algo resaltante de este dispositivo es que lleva una tasa de refresco de hasta 144 Hz. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Si bien el panel es bastante amplio, ocupando el 86.5 % del total, el brillo automático funciona bastante bien, evitando que te quedes sin ver tus notificaciones cuando el sol se encuentra en pleno cenit.

PROCESADOR Y RENDIMIENTO

Lo define una sola palabra: no hay lag. Motorola no decepciona en el g200 5G y, aunque aún no se actualiza a Android 12, el que traiga Android 11 en estado puro, lo hace ser bastante veloz. Si bien el terminal es una bala en potencia, viene reforzado por el procesador Snapdragon 888+ 5G, mismo que también le brinda ese detalle de ser rápido.

No olvidemos que el terminal cuenta con 128 GB de almacenamiento interno que lo hacen quedar corto a veces, pues el dispositivo no acepta una memoria externa y allí se produce las limitaciones.

Motorola g200 5G cuenta con 8 GB de RAM, misma que puedes incrementar desde los ajustes a 2 GB más. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Por otro lado, el Motorola g200 5G cuenta con 8 GB de RAM, misma que puedes incrementar desde los ajustes a 2 GB más, obteniendo 10 GB de memoria RAM.

¿Qué hay con los videojuegos? ¿Se calienta demasiado? ¿Produce lentitud? Lo bueno es que Fortnite es compatible con este modelo. El dispositivo ofrece una experiencia única gracias a la gran cantidad de potencia que tiene su pantalla. No hay molestias en el tema de los disparos, estos suelen ser un poco más rápido de lo normal y la estructura de los objetos está en el clásico HD, por lo que verás los diseños a la perfección.

El dispositivo ofrece una experiencia única gracias a la gran cantidad de potencia que tiene su pantalla. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Por otro lado, en Genshin Impact la experiencia fue la misma. Los colores son bastante buenos y la carga es mucho más rápida de lo normal. Puedes activar los 60 fotogramas por segundo y la calidad más alta, el juego tendrá un movimiento especial que lo hace lucir bastante real, sin barridos o algún tipo de paralización. Sorprendente.

CÁMARAS

El Motorola g200 5G trae triple sensor trasero encabezados por un lente de 108 megapíxeles, seguido por un gran angular de 13 megapíxeles y 2 megapíxeles el macro. A ello se le agrada una frontal de 16 megapíxeles.

En principio las imágenes salen bastante correctas a la luz del día y puedes apoyarte del HDR. Los colores son bastante nítidos y vibrantes. Lo mejor de todo es que cuando ves el resultado las fotos no se deforman en caso necesites hacer zoom.

Así toma las fotos el Motorola g200 5G. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Así toma las fotos el Motorola g200 5G. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Cumple con capturar todos los detalles habidos y por haber en un objeto y no pierde calidad cuanto intentas realizar zoom. El telefoto actúa de tal forma que casi es imperceptible el ruido. Eso sí, es necesario apoyarte de un trípode en caso tu pulso no sea el correcto. Lo bueno es que puedes hacer un acercamiento de hasta 10x en digital.

Por otro lado, el gran angular, si bien tiende a bajar un poco la calidad de la imagen en cuanto a colores, resulta ser agradable sin desfigurar la tonalidad de la realidad, aunque en algunas ocasiones los resultados los hemos notado un poco más fríos de lo normal.

Así toma las fotos el Motorola g200 5G. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Así toma las fotos el Motorola g200 5G. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

En el tema de la cámara macro, pues esta se detecta de manera automática cuando te estás acercando a un objeto. Lo positivo de este apartado es que no es necesario tocar la pantalla para su activación.

Por otro lado, en el caso de la noche, allí si los niveles de la cámara suelen decaer bastante pues, en caso haya iluminación, habrá ese famoso efecto rebote de los postes de luz. Suelen aparecer como aureola. Si bien puedes apoyarte del modo oscuro, el resultado no suele ser como el que esperaba.

Así toma las fotos el Motorola g200 5G. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Así toma las fotos el Motorola g200 5G. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

En relación a la cámara frontal, cuando estás en el sol, suele ser bastante bueno, sobre todo sin necesidad de meterle filtros ni nada, goza de naturalidad. Incluso, si deseas utilizar el modo retrato, la difuminación es precisa aunque un poco artificial.

Ya en la noche vuelve a decaer pero no del todo. Si bien hay buen nivel de detalle, existe opacidad en nuestros rostros teniendo muchas veces que usar el relámpago de la pantalla para así sacarnos una buena selfie.

BATERÍA

El Motorola g200 5G lleva una batería de 5000 mAh, además lleva una carga de 33 watts, con cargador incluido, que te permite tener en una hora el 100 % del celular.

El Motorola g200 5G lleva una batería de 5000 mAh, además lleva una carga de 33 watts. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

En el tema de la descarga, el celular está preparado para soportar cerca de un día y medio en caso lo dejes en reposo o realices algún tipo de actividad como revisar correos, responder mensajes, etc. Si eres un usuario gamer, el terminal puedes llegar hasta cerca de una jornada completa abriendo videojuegos o simplemente grabando en demasía con la cámara.

CONCLUSIONES

El Motorola g200 5G destaca por tener un diseño bastante limpio y moderno. Su zona trasera le da un toque de elegancia a pesar de no traer IP 68.

Por otro lado, el hecho de que tenga un panel IPS, los colores son bastante nutridos y contrastados, simulando tener una display OLED.

Sin duda alguna estamos frente a una de las pantallas más potentes de las que hay en el mercado: con buen nivel de brillo, tasa de refresco, colores, etc.