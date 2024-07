Motorola no quiere que la tecnología 5G se quede en los gama alta, sino también que se democratice y baje hasta la gama media. Uno de sus terminales que lleva esa característica es el Motorola Moto G34, misma que también se le integra un procesador Snapdragon 695, además de 5000 mAh de batería, entre otros. ¿Será realmente suficiente? Aquí te lo cuento.

DISEÑO

El Motorola Moto G34 tiene un cuerpo hecho completamente de plástico, pero eso no le quita que sea estéticamente bonito. En la zona trasera cuenta con una serie de cámaras bastante ceñida al cuerpo, eso quiere decir que no sobresalen demasiado, temiendo que, en caso lo coloques sobre la mesa, se caiga por una vibración.

Asimismo, no tiene añadiduras que evitan que no se sostenga bien en la mano. Además, su chasis no tiene ningún problema en que se impregnen las huellas dactilares. A sus alrededores se hallan los botones de volumen, el de encendido y apagado, incluso el puerto USB Tipo-C y el jack 3.5 para los audífonos, algo que en los dispositivos están desapareciendo.

REVIEW | El Motorola Moto G34 tiene un cuerpo hecho completamente de plástico. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Incluso, lleva una bandeja no solo para la NanoSIM, sino también para una MicroSD que te permite ampliar la memoria hasta 1 TB. Esos bíseles son de plástico, evitando que debas preocuparte por algún raspón o que se dañe en el primer contacto con el suelo.

Ya en la fachada, su pantalla está bien desplegada, aunque, por ser un gama media, todavía se le incluyen frames en la zona superior e inferior, aunque ello ni interfiere demasiado en la visualización. Lo bueno de todo es que se elimina el notch para unirse al diseño estándar de otros celulares.

REVIEW | El smartphone mide 162,7 x 74,6 x 8 mm con 179 gramos. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

El Motorola Moto G34 5G se puede sostener con una sola mano. Se manipula sin temor a caídas, para que puedas navegar por cualquier apartado. El smartphone mide 162,7 x 74,6 x 8 mm con 179 gramos, ligerito que no lo sentirás en caso lo manipules.

PANTALLA

Su pantalla se caracteriza por ser resistente, pero a su vez es extendida. Tiene una resolución de 720 x 1600 pixeles, lo que generará a que veas tu contenido entre 1080 píxeles a 60 fotogramas por segundo en calidad máxima, tanto en tu contenido streaming como en YouTube.

Los colores son decentes, no hay exageración ni mucho menos contraste. En ciertos casos suele ser un poco fríos, aunque puedes mejorar sus tonalidades activando la protección a la vista o el filtro amarillo. La display mide 6.5 pulgadas, que ocupa el 84% del total de la fachada, y llega con LCD IPS en tecnología.

REVIEW | Tiene una resolución de 720 x 1600 pixeles en su pantalla. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

El Motorola Moto G34 5G tiene 60 Hz de tasa de refresco que puede elevarse hasta los 120 Hz a fin de que los gráficos y las animaciones sean un poco veloces. Incluso, tienes esa opción de elegir qué apps deseas que luzcan esos 120 Hz.

Una única cosa que debes tomar en consideración es que la pantalla, específicamente el protector del smartphone, genera cierto efecto espejo, generando que te veas en ocasiones cuando te colocas frente a la pantalla. Mientras que en los colores, los negros son sutiles y los blancos no tienden a ser tan potentes.

REVIEW | El Motorola Moto G34 5G tiene 60 Hz de tasa de refresco que puede elevarse hasta los 120 Hz. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

En el aspecto del brillo, el terminal sí brinda uno capaz de soportar los días más soleados, sin temor a que se pierdan tus notificaciones o que debas responder rápidamente. No hay ningún problema en eso, aunque sí gastará un poco más de energía.

PROCESADOR Y RENDIMIENTO

En la actualidad los gama media de entrada se caracterizan por llevar en su interior una memoria interna demasiado ínfima, pero el Motorola Moto G34 5G lleva 256 GB de almacenamiento, más que suficiente si a ti te gusta crear contenido. Incluso, puedes ampliar su almacenamiento hasta 1 TB mediante una MicroSD.

En el aspecto de la RAM, algo que me ha fascinado es la posibilidad de ampliarla de 8 GB a 8 GB más gracias a la RAM virtual. Algunos dicen que esto disminuye la velocidad del equipo o que afecta la batería; sin embargo, eso es completamente falso. Lo único que hace es extraer parte del almacenamiento interno y transformarla en potencia.

REVIEW | Motorola Moto G34 5G lleva 256 GB de almacenamiento. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Un detalle curioso es que Motorola le integra a este celular un procesador lanzado el 2021: estamos hablando del Snapdragon 695. Si bien este le otorga la tecnología 5G, no se pone lento por nada del mundo. Encontré un terminal netamente fluido en gráficos y no hay lag de ningún tipo. Por lo menos la marca ha aprovechado en darle todos los componentes definidos para que tengas una buena experiencia desde el primer día de uso.

Llega con Android 14 de fábrica y recibe parches de actualización a fin de que tengas actualizado tu móvil de cualquier malware. ¿Y en el caso de los videojuegos? Pues probé Genshin Impact y los gráficos suelen ser pixeleados, pero eso no quita la ventaja de que el juego se desempeñe de forma correcta. No tuvo esos pestañeos molestosos ni tampoco se mostraron lentitudes en el desarrollo de la historia. Me encantó que el personaje pueda girar a 360 grados sin molestias y que los ataques sean rápido. Detalle aparte es que, a veces, las reacciones a las pulsaciones pueden demorar, pero eso no sucede todo el tiempo.

REVIEW | El smartphone permitía correr juegos pesados como Genshin Impact. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

En el tema de Call of Duty, en su modo aleatorio, también me resultó interesante. Aquí Motorola sí supo brindar todo su potencia a fin de evitar lagueos extremos. Sabemos que el videojuego no es tan pesado y se caracteriza por ser rápido. No hay sufrimiento en la zona trasera tampoco. La temperatura se mantuvo bien y estable, no llegando al extremo en el que debas dejar reposar tu smartphone por largo tiempo para volverlo a usar.

CÁMARAS

El smartphone de Motorola está compuesto por doble cámara en la parte trasera, una principal de 50 megapixeles la principal, mientras que una macro de 2 megapíxeles. En cuanto a la frontal, solo tenemos 16 megapíxeles.

La cámara estándar brinda fotografías de buena calidad. Si bien no tiene todos los componentes de un gama media superior, por lo menos las imágenes tienen buena resolución. No hay un punto de estiramiento, aunque sí debes tomar en cuenta que solo está preparada para registrar fotos en días claros.

REVIEW | Así tomas las fotos el Motorola Moto G34 5G. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

REVIEW | Así tomas las fotos el Motorola Moto G34 5G. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

En caso detecte algún tipo de sombra, lo mejor será manipular un poco la barra del brillo desde la pantalla del smartphone. Aunque este proceso debe hacerse de forma manual, ya que, a veces, es posible que demore en reconocer la escena.

Un detalle que me ha llamado la atención es que no demora demasiado en hacer los disparos. El procesamiento de la foto en caso emplees el modo profesional puede demorar alrededor de los 3 segundos, por lo que debes tener paciencia para obtener resultados.

REVIEW | Así tomas las fotos el Motorola Moto G34 5G. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

REVIEW | Así tomas las fotos el Motorola Moto G34 5G. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Mientras que la cámara complementaria, la de 2 megapíxeles el macro, es más que suficiente. Puedes acercarte a los objetos y estos no se deformarán, aunque también es sugerencia tener que emplearlo con buena iluminación o, de lo contrario, saldrá pixeleada.

Sobre la noche, la cámara trasera brinda una calidad óptima, incluso, si existen focos amarillos, resaltará tu imagen a ese estilo. Hay posibilidad de tener el efecto nocturno, aunque es posible que te pida quedarte quieto por 10 segundos.

REVIEW | Así tomas las fotos el Motorola Moto G34 5G. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

REVIEW | Así tomas las fotos el Motorola Moto G34 5G. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

La cámara frontal es también sutil. No realza demasiado el rostro colocando el fondo en bokeh, pero no hay ese efecto de falsedad en los detalles de tu cara. Sus 16 megapíxeles también actúan de forma correcta a la luz del día. Si hay sombra alguna, es mejor ponerte en una fuente de luz para que no se vea con poca profundidad de campo o se visualice borrosa.

BATERÍA

La batería del Motorola Moto G34 5G es más que suficiente. Cuenta con 5000 mAh de energía, misma que puede durar, en caso te guste revisar correos o tus cuentas de redes sociales como Instagram, TikTok o WhatsApp, entre 1 día entero.

Mientras que si te gusta tomar fotos, grabar videos para tus cuentas personales o simplemente compartirlas en cualquier plataforma, es posible que te dure entre 8 a 9 horas aproximadamente. Ello sin contar que puedes visualizar hasta 6 horas de contenido streaming.

REVIEW | La batería del Motorola Moto G34 5G es más que suficiente. Cuenta con 5000 mAh de energía. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

¿Qué hay sobre la carga? Solo tiene 18W de potencia, por lo que demorará cerca de hora y media en llegar al 100% de energía. El 50% lo puedes obtener en 45 minutos para que así puedas contar con energía durante tu hora laboral.

CONCLUSIONES

El Motorola Moto G34 me ha gustado en que es práctico y lleve un diseño saturado. Está bastante bien implementado en sus componentes y no le falta nada.

Además, su textura hace que sea un repelente contra el agua, eso no significa que se pueda sumergir, sino soportar ciertas salpicaduras.

La cámara, si bien ofrece fotos decentes, no genera sobreexposición, aunque, en caso te encuentres en contra luz, puede que tus imágenes salgan más oscuras de lo normal.

El Motorola Moto G34 5G se vende en Perú a 649 soles.

