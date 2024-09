No es el Ultra, pero tiene un gran potencial. Motorola ha lanzado hace algunos meses sus nuevos plegables a nivel mundial. Uno de ellos es el Motorola Razr 50, un dispositivo ‘sapito’ que destaca por ser vistoso. En la actualidad son muchas marcas las que apuestan por este tipo de formatos, pero son pocas las que brindan una experiencia completa. He tenido la oportunidad de probar el terminal e hizo que me enamore de los plegables por una sencilla razón.

Qué tan reforzado es el diseño

El Motorola Razr 50 trae una estructura muy similar a la de su competidor, salvo algunas pequeñas diferencias. Por ejemplo, el dispositivo tiene una pantalla externa bastante amplia donde puedes emplear varias aplicaciones e intercambiar Temas. Allí ubicamos sus dos módulos de cámaras para que las uses tanto cuando el smartphone está plegado o desplegado.

El cuerpo tiene esquinas completamente redondeadas, por lo que estéticamente no se ve pesado ni tampoco como si estuvieras llevando un paquete de galletas. A los laterales ubicamos los botones de volumen y el de encendido y apagado que funciona como lector de huella.

El Motorola Razr 50 trae una estructura muy similar a la de su competidor, salvo algunas pequeñas diferencias. (Foto: MAG)

Ya mudándonos a la zona trasera, se encuentra el chasis del smartphone con una textura opaca, pero bastante bonita, como si fuese arenilla, evitando que se peguen las huellas dactilares. Cabe resaltar que el dispositivo desprende el mismo olor que viene en la caja cuando lo abres.

En su interior, la pantalla principal, no se nota casi nada el pliegue medio. Este terminal es bastante alargado, pero eso no impide a que puedas escribir o ver tus videos con normalidad. Si bien tiene unos marcos algo gruesos para sostener su pantalla, eso no incomoda y, por el contrario, lo ve guerrero.

Este terminal es bastante alargado, pero eso no impide a que puedas escribir o ver tus videos con normalidad. (Foto: MAG)

Sobre sus medidas plegado es de 88,1 x 74 x 15,9 mm, este último es el grosor del equipo. Mientras que desplegado es nada menos que 171,3 x 74 x 7,3 mm. Su peso es considerable, aunque no se sienten en la mano: 188,4 gramos.

Cómo está hecha la pantalla

Empecemos por la pantalla delantera. Me ha sorprendido que traiga 120 Hz de tasa de refresco, siendo el que más ventajas ofrece por la cantidad de aplicaciones que puedes abrir. No solo las clásicas de mensajería, sino también los juegos, ver tus videos de YouTube y hasta cambiarle de temas sin la necesidad de tener que estar abriendo el celular o activar un botón secreto.

Además, mide 3.6 pulgadas, pero otorga un brillo y contraste deseable. Puedes, incluso, tener un fondo pata el bloqueo y otro animado cuando interactúas con este. Tiene una resolución de 1.066 x 1.056 píxeles, por lo que los gráficos se ven con dinamismo y realismo.

Puedes abrir aplicaciones con normalidad. (Foto: MAG)

Si bien es un poquito más grande que su competidor directo, por lo menos el aprovechamiento de poder desempeñar más cosas lo hace más interesante, ello incluyendo su precio que es mucho menor, por ejemplo, en el Perú te podrás ahorrar hasta 2 mil soles.

En cuanto a la display interna, esta es de 6,9 pulgadas y lleva AMOLED, generando que las tonalidades de tus videos de YouTube, Netflix o cualquier plataforma streaming se vean con suma naturalidad, sin falsear o que tengan esa molestosa saturación en negros y blancos que evitan que se perciban los detalles.

Puedes abrir tu contenido y reproducirlo a 60 fotogramas por segundo. (Foto: MAG)

Actúa en 120 Hz y te permite alcanzar los 60 fotogramas por segundo en tu contenido multimedia, además de tener reproducción de 2160 píxeles, ello gracias a su resolución de 2.640 x 1.080 píxeles. Si te expones a la luz, si bien a veces se proyecta el reflejo, en sombra no tendrás ningún tipo de problema.

¿Será bueno su procesador y rendimiento?

Los teléfonos plegables ahora no es significado de que traigan un procesador básico. En el caso del Motorola Razr 50 tiene un Mediatek Dimensity 7300X, que fue fabricado en mayo de este año y es bastante rápido en cuanto a performance. No sufrirás lag ni algún tipo de disminución de la velocidad conforme uses o te quede pocos espacio en el equipo.

Este se despliega bien tanto en la interacción interna y externa del smartphone. Asimismo, tiene una RAM de 12 GB, misma que se puede extender hasta 12 GB más. Aunque yo la puse en automática, la cual se modificará gracias a la inteligencia artificial. Mientras que, en cuanto a espacio, llega con 512 GB de almacenamiento, suficiente para que evites borrar esas fotos o documentos que pesan mucho.

En el caso del Motorola Razr 50 tiene un Mediatek Dimensity 7300X. (Foto: MAG)

Con relación a su sistema operativo, Motorola le da un mínimo toque a su capa de personalización, pero, en todo detalle, tenemos Android 14 casi puro. Por lo que el dispositivo tiene más implementos de Google que de la misma marca. Incluso, al encenderlo, no hallarás esas molestosas apps de juegos que llegan por defecto en otros smartphones.

En torno a los videojuegos. Si este es el celular plegable gama media, entonces debo decir que más roza la gama alta. En Fortnite los gráficos iban correctos, aunque con ligera pixelixación o cuadrados que, usualmente, tienden a verse en las pantallas plegables. Pero la respuesta en los toques, el giro en 360 grados de los personajes, brindan una experiencia buena. Los colores son intensos y el contraste es sutil. Tanto el verde como el celeste, incluso el morado, goza de una textura bastante buena. El juego se adapta al formato de pantalla alargada al 100% y no hay esas franjas negras que normalmente se ven en otros terminales más grandes.

Los gráficos iban correctos con Genshin Impact. (Foto: MAG)

En cambio, Genshin Impact también me brindó la misma opinión. Tonalidades con buen brillo y contraste. Podías subir el nivel hasta los 60 fotogramas por segundo, eso a diferencia de Fortnite que solo llegaba a 30. Pero es más que suficiente el hecho de que no haya retrasos o demoras al cargar el juego, ni mucho menos en su desempeño. Los hechizos se materializaban bien, sin ningún tipo de imperfección. No hay retrasos en los ataques, aunque también tenía un poco de textura de pixeleo, cosa que no se notan en otros celulares con pantalla plana. ¿Se calienta? Muy poco, la verdad. Parece que la IA dota al terminal de componentes que solo se usan para los videojuegos, evitando que otras apps en segundo plano sigan corriendo.

Qué tal son las cámaras

Las cámaras principales del Motorola Razr 50 tiene una cámara de 50 megapíxeles la principal y 13 megapíxeles el ultra gran angular. Mientras que la de selfies, la interna, es de 32 megapíxeles. Lo bueno es que puedes usar las externas también para tomarte esos autoretratos con más certeza.

Lo que me llama la atención de las cámaras de este smartphone es que tienen un ingreso de luz bastante bueno cuando tomas escenas de la calle. No hay maltrato ni sobre exposición. Además, en caso gires contra el sol, notarás que el HDR ilumina ese escenario opaco.

Las fotos de flores están bastante interesantes por el nivel de detalle que ofrecen. Si bien puedes emplear los 50 megapíxeles, estas suelen pesar un poco más de lo normal. Pero eso no indica que, por defecto, las imágenes tengan niveles de maltrato o ruido.

El toque sobre el sensor o botonera de la cámara actúa rápido. No perderás tomas exactas al momento de querer capturar ese momento que solo se repetirá una sola vez. Aunque la complejidad aquí está en que tienes que hacer el doble paso de sacar el celular y abrir el móvil.

Sobre el gran angular, sí se pierde un poco la iluminación y no hay esos detalles en los objetos, pero las imágenes cuentan con similar color a la cámara principal. No sé si están algo lavadas, pero por lo menos da esa sensación de ser realistas.

Si bien hay una opción para usar zoom, lo preferible es solo emplear el 2X que trae por defecto la cámara. Ir más allá es recortar la imagen. Verás deformación o pixeleo. Yo te sugiero que siempre emplees el lente principal.

Sobre los selfies, si bien no he usado mucho el que se encuentra en el interior, este de 32 megapíxeles las tomas salen naturales, no hay falseamiento o estiramiento en el rostro. Está bien implementado incluso debajo de la pantalla flexible. Pero lo mejor está en que también puedes usar la cámara principal para esos retratos.

Lo bueno es que, al presionar dos toques en el botón de encendido y apagado, lograrás obtener esos efectos como el bokeh, el desenfoque, más nitidez, brillo y hasta maquillaje. Puedes ajustar lo que necesites desde la pantalla pequeña y hasta observar cómo has quedado. Eso sí, la imagen puede dar como resultado algo cuadrado y no rectangular como lo hace la cámara interna.

¿Cuánto dura su batería?

El Motorola Razr 50 tiene un talón de Aquiles. La batería, pese a que no tiene muchos recursos el móvil, se consume rápido. Si te la pasas viendo Netflix o YouTube desde la pantalla pequeña, revisando correos, entre otros, puedes durarte más de 1 día y medio. Pero si realizas las mismas actividades abriendo y cerrando el dispositivo, solo llegará a un día.

En el caso de los videojuegos, al solo usar una pantalla, ofrecerá alrededor de las 6 a 7 horas aproximadamente. Mientras que si lo empleas para maratonear sin desprenderte del celular, también surgirá el mismo efecto: 6 a 7 horas.

La batería del Motorola Razr 50 es 4200 mAh. (Foto: MAG)

Su carga sí que es rápida. Eso sí, usa los cables originales porque ya me ha pasado que emplee otro cargador y la respuesta fue lenta. En cambio, con los 30 w de potencia, obtendrás el 100% en tan solo 50 minutos. Así cuidarás también la batería de 4200 mAh.

Opiniones finales del Motorola Razr 50

El Motorola me ha parecido un modelo bastante práctico y, sobre todo, estéticamente bonito. Si bien tiene bordes de aluminio y ranura resistente, genera a que no veas el pliegue dentro de la pantalla flexible.

Asimismo, me ha gustado el hecho de que puedas abrir hasta videojuegos en su pequeña pantalla externa, cosa que en otros móviles se ven limitados a ciertas apps.

A nivel fotográfico, me gusta cómo queda el resultado tanto de las cámaras externas como internas. No hay saturación, ni faltas de detalle. Creo que por lo que vale el dispositivo están más que decentes, tratándose de un smartphone plegable.

Al momento de que abras el terminal, podrás ver el doblez solo si paras tu mirada en él, pero si lo empleas a diario, prácticamente pasará a imperceptible.

Dato aparte es que la caja, además de olor, viene con audífonos. Estos auriculares son más que suficientes y gozan de cancelación de ruido.

El Motorola Razr 50 se vende en Perú a un precio de 3499 soles.

