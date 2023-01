¿De qué se trata? Con la finalidad de mejorar la performance de sus equipos, Motorola ha decidido presentar a nivel mundial su primer smartphone del 2023: se trata del Motorola ThinkPhone. ¿Resistirá a todo? Aquí te contamos qué es.

El Motorola ThinkPhone tiene una pantalla de 6.6 pulgadas con tasa de refresco de 144 Hz y una relación de aspecto 20:9. Asimismo viene acompañado de un procesador Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 y un almacenamiento que puede elegirse desde los 128, 256 y 512 GB.

Sobre su sistema de cámaras, el terminal lleva un sensor principal de 50 MP, un ultra gran angular de 13 MP y un sensor de profundidad. Por otro lado se le incluye por primera vez Android 13 con una ligera capa de Motorola.

A diferencia del Ready For, esta se conecta a Think 2 Think por cable e inalámbrico y, según informa la marca, puede tener hasta cuatro años de actualizaciones gracias a sus 12 GB de RAM.

Ficha técnica Motorola ThinkPhone: características y precio

DIMENSIONES Y PESO: 158.76 x 74.38 x 8.26 mm con 188.5 gramos

158.76 x 74.38 x 8.26 mm con 188.5 gramos PANTALLA: 6.6 pulgadas. Full HD+. Tasa de refresco de 144 Hz. Relación de aspecto 20:9. HDR10+

6.6 pulgadas. Full HD+. Tasa de refresco de 144 Hz. Relación de aspecto 20:9. HDR10+ PROCESADOR: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1

Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 MEMORIAS: 128/256/512 GB de almacenamiento interno con 8/12 GB de memoria RAM

128/256/512 GB de almacenamiento interno con 8/12 GB de memoria RAM BATERÍA: 5.000mAh con 68W de carga rápida y 15W de carga inalámbrica

5.000mAh con 68W de carga rápida y 15W de carga inalámbrica CÁMARA TRASERA: 5 0 MP f/1.8. 13 MP f/2.2 ultra gran angular. Sensor de profundidad

0 MP f/1.8. 13 MP f/2.2 ultra gran angular. Sensor de profundidad CÁMARA DELANTERA: 32 MP f/2.45

32 MP f/2.45 SOFTWARE: Android 13 personalizado por Motorola

Android 13 personalizado por Motorola OTROS: Think 2 Think por cable e inalámbrico. Cuatro años de actualizaciones. 5G SA/NSA

