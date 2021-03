Netflix es una de las plataformas streaming que varios tienen en sus casas. A través de ella puedes apreciar diversas series y películas como es el caso de Betty la fea, Stranger Things, The Crown, además de material que han sido nominados a diversos premios a nivel mundial.

En Netflix también es posible ver algunas películas nominadas a los Oscar de este año. Por ejemplo, tienes The trial of the Chicago 7, además de Mank, La madre del blues, entre otros.

Sin embargo, sabes cómo poder cambiar la fecha de cobro de la aplicación. Pues hay detalles que debes saber. Por lo general la app te cobra el mismo día que te has suscrito, es decir si lo hiciste el 2 de enero, se te facturará el 2 de febrero y así.

Pero hay un método para poder cambiar la fecha de pago. Debes tomar en cuenta que si pasó la fecha de vencimiento o renovación del pago, no podrás hacerlo. Deberás contar con la app activa.

CÓMO CAMBIAR LA FECHA DE PAGO DE NETFLIX

Cabe precisar que este truco siempre lo debes hacer con tu cuenta pagada. Es siempre mejor realizarlo dos días después de haber desembolsado a Netflix :

Lo primero que debes hacer es ir a la esquina superior derecha, donde está la foto de perfil y una flechita que señala para abajo.

De esta forma podrás cambiar la fecha de pago de Netflix. Sigue todos los pasos. (Foto: Netflix)