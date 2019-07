"One Punch Man: A Hero Nobody Knows": precio y fecha de lanzamiento para PS4, Xbox One y PC, tráiler, historia y más

"One Punch Man" ha ganado mucha popularidad en los últimos meses, en especial por el estreno de la segunda temporada de su anime, que en esta ocasión fue dirigido por J.C. Staff en lugar del estudio de la primera parte, Madhouse.

Esto al principio provocó que los fans de la franquicia se enojaran con el equipo de producción, pero al final esto se olvidó por el desarrollo de la trama que se concentró en Garou y su evolución como villano en lugar de Saitama, quien ya se sabe es el héroe más fuerte del mundo.

Con todo este contexto, muchos estaban esperando el anuncio de la renovación de la serie para la tercera parte, pero una sorpresa apareció de las manos de Bandai Namco: un nuevo videojuego llamado "One Punch Man: A Hero Nobody Knows", basado en la franquicia creada por 'ONE'.

¿Cómo es posible que exista un videojuego en donde su protagonista es invencible? Al parecer esta pregunta lo responderá la desarrolladora de videojuegos en su siguiente gran lanzamiento. Por ahora, esto es todo lo que se sabe del nuevo título de "One Punch Man" que llegará a PS4, Xbox One y PC.

HISTORIA DE ONE PUNCH MAN: A HERO NOBODY KNOWS

¿Saitama será el protagonista de la historia? ¿O rotarán los personajes? (Foto: J.C. Staff)

Por lo que se sabe de este nuevo videojuego, será uno de peleas basado en la historia que se vio en el anime. Es posible que sea una nueva adaptación del webcómic original de 'ONE' que incluya tanto la primera como la segunda temporada vista en la pantalla chica.

De momento no se ha confirmado si habrá un modo historia dentro del videojuego, y si existe es posible que roten los personajes principales para que puedan experimentar con cada uno al mismo estilo que otros juegos de peleas de la compañía.

Lo que sí se sabe es que el modo principal de pelea será de un 3 vs 3 y por ahora no existe un doblaje al inglés, pero si habrá un subtitulado con diferentes idiomas para escoger ya que participarán los mismos actores de doblaje que dieron su voz para el anime original.

PERSONAJES CONFIRMADOS PARA ONE PUNCH MAN: A HERO NOBODY KNOWS

En el tráiler oficial de anuncio, Bandai Namco mostró a varios personajes jugables que estarían dentro del videojuego de "One Punch Man". Entre ellos se encuentran Genos, Hellish Blizzard, Speed-o'-Sound Sonic, Mumen Rider y el mismísimo Saitama.

Para su segundo tráiler oficial, la compañía reveló que también entrarían como personajes jugables Vaccine Man, Mosquito Girl, Carnage Kabuto y Deep Sea King, monstruos que tuvieron un papel antagónico en la primera temporada de la serie.

Por lo que se prevee, la desarrolladora irá anunciando cada vez más personajes conforme se acerque la fecha de lanzamiento y, como es costumbre en este tipo de juegos, existirán packs descargables (o DLC's) para desbloquear a nuevos integrantes.

Además, es posible que de estrenarse una nueva temporada de "One Punch Man" a inicios del 2020, Bandai Namco anuncie a los nuevos personajes que aparezcan como Orochi, el 'Rey de los Monstruos' o Blast, el misterioso primer héroe de Clase-S que mencionó el 'Ciempiés Anciano'.

TRÁILER DE ONE PUNCH MAN: A HERO NOBODY KNOWS

FECHA DE LANZAMIENTO Y PRECIO DE "ONE PUNCH MAN: A HERO NOBODY KNOWS"

A pesar de haber estrenado diversos tráilers de su videojuego, Bandai Namco aún no confirma la fecha de lanzamiento de "One Punch Man: A Hero Nobody Knows". Algunos teorizan que se lanzará a finales del 2019, aunque no hay una fecha exacta ni ninguna pista que confirme o rechace esta teoría.

Otros consideran que se verá a inicios del 2020, para preparar el camino a la tercera temporada de "One Punch Man", que podría llegar durante los primeros meses del próximo año contando lo que sucedió con Garou luego de ser llevado con la 'Asociación de Monstruos'.