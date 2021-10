La marcha china Oppo ha hecho su ingreso a nuestro país y ha decidido empezar su difusión con el ingreso de un dispositivo que entra a competir en la gama de calidad-precio. Estamos hablando del Oppo A54 . ¿Qué cosas trae el terminal? ¿Será bueno?

El Oppo A54 lleva una serie de detalles que muchos dispositivos del mercado quisieran tener como es el caos de un cuerpo bastante delgado, además de una tasa de refresco y funcionalidades que posiblemente te enamoren.

Sin embargo, también hay características que también pueden ser negativas. Es por ello que aquí te contaremos todo sobre el nuevo terminal de Oppo: el Oppo A54.

DISEÑO

Una de las características que buscan las personas al momento de comprar un smartphone es que este tenga un cuerpo bastante atractivo a la vista. Es por ello que Oppo quiere dejar bien claro que su ingreso en el país no necesariamente tiene que ser con un dispositivo que no llame la atención, por el contrario, el Oppo A54 cuenta con un diseño bastante delgado y tiene un aspecto moderno, ello acompañado de que no tiene notch de por medio ni mucho menos bíseles demasiado grandes.

Por el contrario, el Oppo A54 cuenta con una estructura que va desde los 163,6 x 75,7 x 8,4 mm y pesa alrededor de los 192 gramos, aunque al sostenerlo parece de menos.

El Oppo A54 cuenta con un cuerpo de plástico y aluminio, y su islote trasero no es demasiado grande. (Foto: Rommel Yupanqui)

En la parte baja del terminal encontramos el puerto USb Tipo-C, además del Jack para los audífonos, mismos que vienen también en la caja, algo que ya muchas marcas no tienen. Mientras que a los laterales tenemos los clásicos botones de volumen y el sensor de huellas que actúa como botón para encender y apagar el equipo.

Ya en la parte trasera encontramos un diseño bastante limpio. Su islote de cámaras no sobresale demasiado del cuerpo, generando que este tambalee o quede sin estabilización sobre la mesa. Es bastante discreto y en él se pueden observar tres sensores y un flash.

Su pantalla, el cual hablaremos con más detalle en breve, es de 6.51 pulgadas y no tiene notch que moleste la mirada, por el contrario, Oppo ha decidido colocar el pequeño orificio o perforación en la pantalla para que este no interrumpa al momento de ver el contenido que desees.

El terminal lleva un puerto USB Tipo-C y doble altavoz. (Foto: Rommel Yupanqui)

Si bien hay en color azul, el negro que me ha tocado evaluar ofrece un cambio bastante discreto de tonalidad al momento de que lo expones en la calle, esto gracias a su cuerpo hecho de plástico y aluminio.

PANTALLA

Como ya había adelantado, la pantalla del Oppo A54 es de 6.51 pulgadas. Además de contar con una perforación, esta viene con una resolución de 1600 x 720 HD+, además de ser LCD.

Los colores del Oppo A54 son vibrantes y no tienden a ser nada exagerados, tampoco es que sean fríos o poco cálidos. Al parecer la calibración de las tonalidades que ofrece la marca china se asemeja incluso a los gama alta que hoy conocemos.

Los colores son vibrantes, aunque no llegan al extremo y puedes activar el filtro azul. (Foto: Rommel Yupanqui)

Por otro lado, en caso desees ver videos de Netflix o YouTube, puedes extender el tamaño del clip para que se ajuste a la pantalla completa, pero ojo que el orificio puede incomodarte en ciertos detalles, generando que vuelvas al tamaño normal de la display.

Las aplicaciones se ajustan rápidamente a esta tecnología y, lo mejor de todo, es que el Oppo A54 cuenta con mejoras en el aspecto de desbloqueo facial. Es una de las cosas que me ha sorprendido del equipo de gama media que es bastante rápido y no tienes que exigirle para tener que abrir todo el teléfono.

El Oppo A54 también puede establecer una reproducción de videos bastante alta, sin demoras o lag. (Foto: Rommel Yupanqui)

El Oppo A54, buscado por muchos, cuenta con una pequeña lámina que cubre la pantalla, pero esta no es tan resistente como las micas de vidrio, por lo que se recomienda cambiarla en caso tengas oportunidad de hacerlo y proteger más tu equipo ante posibles caídas.

PROCESADOR Y RENDIMIENTO

Cabe precisar que el Oppo A54 llega con Android 10 como sistema operativo principal, aunque, según la marca, el terminal se actualizará a Android 11 en las próximas semanas. ¿Y Android 12? Quedaría la duda si es que realizará el update esperado ya que sus componentes le permiten subir a las grandes ligas.

El Oppo A54 viene también con una colorida capa de personalización llamada ColorOS 7.2, la misma que no solo te permitirá modificar la pantalla a lo que gustes, sino que también puedes definir el tamaño y forma de los íconos, sin necesidad de un launcher extra.

El celular puede cargar juegos, pero estos demorarán un poco en procesar los gráficos. (Foto: Rommel Yupanqui)

También contamos con 4 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento interno que no defraudan. Prácticamente el celular se desenvuelve sin demasiados problemas ni retrasos en los toques. La fluidez que tiene el equipo hace que se pueda convertir en un dispositivo que cumpla con las 3B, bueno, bonito y barato.

El terminal viene con Android 10, aunque se espera que se actualice a Android 11. (Foto: Rommel Yupanqui)

¿Qué hay con los videojuegos o aplicaciones de diseño? El Oppo A54 integra una aplicación llamada Game Space, un programa que le permite adaptarse y usar ciertos recursos más de lo normal para que se acomode a cualquier tipo de juegos.

Si bien algunos gráficos demoran cierto tiempo en aparecer o cargar, no defrauda si en tu caso deseas jugar Pokémon United, PUGB, FreeFire o Pokémon Go. Eso sí, no es compatible con Fortnite y si se instala, no brindará la misma experiencia que un celular gaming.

En el apartado de las aplicaciones, el Oppo A54 también puede abrir la pantalla dividida para que trabajes en conjunto dos apps a la vez sin que se produzca pestañeo o lag en sus animaciones.

CÁMARAS

El Oppo A54 cuenta con triple sensor en la parte trasera encabezado por un lente de 13 megapíxeles, seguido por 2 megapíxeles el lente macro y 2 megapíxeles el telefoto. En cuestión de imágenes, el dispositivo trabaja más que suficiente.

Las fotos no salen borrosas o mal enfocadas si es que usamos las cámaras a buena luz del día, por ejemplo, en un día de sol. Las tomas son precisar y es que la inteligencia artificial, que trabaja en conjunto con el HDR, permite obtener más tonalidades y brillo a las imágenes.

El Oppo A54 se apoya en un lente macro de 2 megapíxeles, con el fin de que puedas acercarte a los objetos sin perder detalles. (Foto: Rommel Yupanqui)

El Oppo A54 ofrece un cielo claro, pero no tan contrastado o demasiado azul. (Foto: Rommel Yupanqui)

Los detalles son bastante precisos, pero si uno quiere realizar zoom a una foto tomada, puede que los píxeles empiecen a perderse poco a poco.

Los colores que lanza la cámara son estables, pero no llegan a ser fríos o sin color. (Foto: Rommel Yupanqui)

Sabemos que el dispositivo tiene otros atributos, pero su cámara trabaja sin demasiados contratiempos. Incluso, puedes aplicar el efecto bokeh de manera automática para difuminar el fondo de las cosas que deseas fotografiar.

Además de ello también hay un lente macro que nos permite acercarnos bastante cerca del objeto sin perder ni una pizca de calidad. De esa manera podremos ver otros detalles de las cosas que queremos compartir ya sea en nuestras redes sociales o por chat con nuestros amigos.

El Oppo A54 posee una cámara frontal bien definida. Incluso puedes activar el modo retrato. (Foto: Rommel Yupanqui)

En el caso de la noche, la cámara principal tiende a bajar considerablemente su luminosidad. Si bien hacen un trabajo logrado, necesariamente necesitan de un foco de luz para que las imágenes no salgan maltratadas o con ruido.

Puede que la calidad sea un poco baja en las noches, pero puedes apoyarte del HDR. (Foto: Rommel Yupanqui)

En caso no cuentes con demasiada luz, el Oppo A54 baja considerablemente la calidad de la fotografía. (Foto: Rommel Yupanqui)

Ya en el caso de la cámara para selfies, la cual es de 16 megapíxeles, trabaja bien cuando te encuentras expuesto a la luz. Los detalles son bastante notables, pero en algunos casos se hace uso de la pastelización, generando que el rostro salga casi como porcelana.

De igual forma en la noche sufre un poco, pero nos podemos apoyar del HDR en la cámara frontal para así mejorar el autorretrato que queremos con nuestros amigos o acompañante.j

BATERÍA

Se agradece. El Oppo A54 tiene en total 5000 mAh de batería y que pueden ser cargados con su enchufe que viene en la caja de 18 W. Sin duda estamos frente a un competidor en todas su letras pues la empresa china brinda a sus usuarios a usar todos sus componentes otorgándoles el material necesario. Su carga puede demorar hasta una hora y 20 minutos para llegar al 100%

La energía del Oppo A54 puede durar incluso hasta 2 días de uso continuo en caso solo debas responder correos o chatear por WhatsApp, mientras que esto puede reducirse a un día o un día y medio en caso juegues.

El terminal puede durar encendido hasta dos días y trae un cargador específico y con potencia para este equipo. (Foto: Rommel Yupanqui)

Lo mejor de todo es que puedes activar el modo ultra ahorro de energía y seleccionar 6 aplicaciones para que no pierdas detalles importantes como tus notificaciones por correo entre otros.

CONCLUSIÓN