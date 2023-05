Oppo es una de las marcas que continúa lanzando diversos celulares en distintos sectores como en el gama media. Uno de ellos se trata del Oppo A78 5G , un dispositivo que lleva un cuerpo tornasolado en un chasis hecho de plástico, además de 50 megapíxeles en la cámara principal, pero ¿será suficiente?

Tuvimos la oportunidad de probar el Oppo A78 5G durante algunas semanas y este es el resultado en la siguiente review. ¿Bueno o malo? Te lo contamos.

DISEÑO

Lanzado en enero de este año a nivel mundial y presentado en abrirl en nuestro país, el Oppo A78 5G cuenta con un diseño bastante sofisticado, dirigido más al nivel juvenil, donde tenemos un chasis de color celeste que puede cambiar de color suavemente siendo camaleónico en algunas ocasiones

El dispositivo mide 163,8 x 75,1 x 7,99 mm y tiene un peso considerable de 188 gramos. Si bien no es demasiado delgado como parece, por lo menos se siente suave en cuestión de peso, pudiendo sostenerlo con una sola mano sin que se caiga. Lo bueno es que viene con un case de silicona en la casa para cualquier resbalón.

El dispositivo mide 163,8 x 75,1 x 7,99 mm y tiene un peso considerable de 188 gramos. (Foto: Rommel Yupanqui)

El terminal además cuenta con los clásicos botones de volúmen por un lado, el de encendido y apagado que funciona como lector de huellas por el otro, además contamos con el puerto USB Tipo-C, un altavoz y el puerto jack 3.5 para los audífonos.

Su pantalla todavía trae un notch en forma de U, pero esta vez lo hace más pequeño para que evite bloquear parte de tu contenido mientras lo visualizas. Este Oppo A78 5G además trae en la parte trasera triple cámara distribuidos en dos círculos, junto con el sensor flash.

El Oppo A78 5G cuenta con un diseño bastante sofisticado, dirigido más al nivel juvenil. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Aunque en primer lugar verás una especie de brillo que cae sobre los lentes, esto no es un plástico, como me lo imaginé en un inicio. No vayas a rasparlo o estarás haciéndole daño a tu dispositivo móvil.

PANTALLA

La pantalla del Oppo A78 5G cuenta con una tecnología IPS LCD, pero al parecer el nivel de colores cuenta con ciertos contrastes que hacen que se vean bastante profundos, permitiendo que el contenido no pierda calidad. A ello se le suma que tiende a medir 6.56 pulgadas, ocupando el 85% del total de la fachada.

Eso sí, cuenta con unos bíseles un poquito gorditos en sus laterales, aunque para ser un gama media competente ya debería bajarle esos frames en pleno 2023. Además lleva una tasa de refresco de 90 Hz, algo que gustará a muchos ya que esto beneficia no solo a la animación, sino también al desenvolvimiento de algunas aplicaciones.

La pantalla del Oppo A78 5G cuennta con una tecnología IPS LCD, pero al parecer el nivel de colores cuenta con ciertos contrastes. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

En cuestión al brillo automático, el Oppo A78 5G lleva un máximo de nits de 600. Si bien es poco, por lo menos se defiende cuando nos encontramos en la calle en plena luz solar o en el cenit, aunque en ciertos momentos la luminosidad tendía a regularse y, como consecuencia, se oscurecía más la pantalla.

La resolución del smartphone es de 720 x 1612 pixeles, por lo que podrás disfrutar tu contenido en un máximo de 1440 píxeles en 60 fotogramas por segundo, esto sobre todo en los videos de YouTube, mientras que otras plataformas streaming, puedes llegar solo a los 1080 píxeles.

La resolución del smartphone es de 720 x 1612 pixeles, por lo que podrás disfrutar tu contenido en un máximo de 1440 píxeles en 60 fotogramas por segundo. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Si bien no viene con una mica de resistencia a arañazos, por lo menos el Oppo A78 5G dota a su pantalla de una protección denominada Panda Glass, término que primera vez tiendo a escuchar en mi vida, aunque no hemos comparado qué tan resistente es ya que el dispositivo es una muestra de prueba.

PROCESADOR Y RENDIMIENTO

Aunque en enero el Oppo A78 5G llegaba con Andorid 12, al Perú se le dota de Android 13 con su última capa de personalización ColorOS 13, mismas que lo hacen bastante flexible y, sobre todo, suave cuando presionas los botones. No tiende a colgarse ni mucho menos se producen demoras cuando usas los 90 Hz de la pantalla.

Asimismo viene con un procesador Dimensity 700 de 6 nm lo que genera que aproveche todos los componentes cuando te encuentras ya sea en modo juego o simplemente revisando tus aplicaciones favoritas como WhatsApp, TikTok, Facebook, y otras redes sociales.

Aunque en enero el Oppo A78 5G llegaba con Andorid 12, al Perú se le dota de Android 13 con su última capa de personalización ColorOS 13. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

En el tema de la memoria RAM, el dispositivo también tiene 4 GB, pero se le puede ampliar entre 1, 2 ó 4 GB para que así tu contenido no se cuelgue. De igual forma, trae 128 GB de almacenamiento interno para que puedas guardar lo que desees, incluso admite una MicroSD en caso te quedes sin espacio.

Sobre los juegos, hemos notado algo realmente raro. Cuando corrimos Fortnite, aunque este no era compatible, se generaba un lag maldito que evitaba ver qué es lo que pasaba en el juego. La paralización era tan extrema que bajamos los gráficos a 20 fotogramas, pero aún así no andaba el videojuego. Tuvimos que reiniciarlo para ver si lo lográbamos esta vez, pero nada de nada.

Cuando corrimos Fortnite, aunque este no era compatible, se generaba un lag maldito que evitaba ver qué es lo que pasaba en el juego. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

En el caso de Genshin Impact, el cual es mucho más pesado que Fortnite, sí se podía jugar con tranquilidad a 30 fotogramas por segundo y no había ni siquiera algún tipo de lentitud en el movimiento de los personajes. Todos ellos lanzaban sus hechizos y se enfrentaban a sus rivales sin lag o pixelización. Lo mejor de todo es que no se produce el calentamiento extremo, aunque sí se nota tibieza en la parte superior, justo al lado de los lentes de fotos.

Genshin Impact, el cual es mucho más pesado que Fortnite, sí se podía jugar con tranquilidad a 30 fotogramas por segund. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

CÁMARAS

El Oppo A78 5G lleva doble sensor trasero distribuidos en dos círculos negros. El principal es de 50 megapíxeles, mientras que el segundo es de 2 megapíxeles y es el macro. Algo raro el por qué Oppo ha decidido no integrar para este modelo un telefoto, un sensor bokeh o simplemente un ultrawide. Mientras que en el tema de la cámara frontal esta es de 8 megapíxeles.

Por lo general las fotos tomadas con 50 megapíxeles salen bastante nítidas a plena luz del día, aunque tienden a pesar entre 10 a 20 Mb, para que lo tengas en consideración. La luminosidad es lo más correcta posible y los colores tienden a parecerse a la realidad.

Así toma las fotos el Oppo A78 5G. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Así toma las fotos el Oppo A78 5G. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

No hay frialdad en tus imágenes, pero todo ello dependerá de la luz que recibas ya que tiene una apertura de ingreso de luz de 1.8. Otro aspecto que tienes que tomar en consideración es que el procesamiento de las imágenes a 50 megapíxeles también tiende a demorar un poco más de lo normal, entre 3 a 4 segundos.

Así toma las fotos el Oppo A78 5G. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Así toma las fotos el Oppo A78 5G. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

En la oscuridad es preferible usar el modo oscuro, aunque este no ayuda mucho, por lo menos se nota algo de lo que estás fotografiando y el ruido se hace demasiado extremo, por eso mejor te lo recomendamos para la luz de día.

Sobre el efecto bokeh del smartphone, pues lo desarrolla bastante bien, sobre todo cuando te acercas a un objeto, pero allí era indispensable el macro para usarlo mejor y poder obtener tomas que a simple vista no se ven. Pero el contorno de los objetos sí se tienden a representar correctamente en su mayoría, pero tienes que contar con buen pulso para obtenerlo.

Así toma las fotos el Oppo A78 5G. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Así toma las fotos el Oppo A78 5G. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

En el caso de la cámara principal también viene a ser lo mismo, trata de que tus selfies tengan un buen estabilizador o podrán ser algo borrosas. Puedes utilizar el efecto de desenfoque y graduarlo a tu gusto para que así logres el autoretrato deseado.

Así toma las fotos el Oppo A78 5G. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Así toma las fotos el Oppo A78 5G. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Sinceramente me ha gustado el tratamiento de las imágenes del Oppo A78 5G ya que, al no maltratar ni oxigenar con saturación extrema o contraste, las fotos están bien representadas en este gama media, aunque me hubiera gustado ver un tercer lente para así disfrutar mejor de la toma de fotografías.

BATERÍA

La batería del Oppo A78 5G es de 5.000 mAh y cuenta con una carga rápida de 33W, por lo que puedes tener en 40 minutos alrededor del 50% de la energía, mientras que en hora y media recién llegarás al 100% para que así puedas disfrutar más rápido de tu contenido.

En el tema de descarga el dispositivo, en modo reposo o cuando revisas todo tu contenido, tiende a durar entre las 12 a 14 horas en promedio. Con ello puedes revisar algunos TikTok, tomar ciertas fotos e incluso visualizar lo que te han escrito en el correo.

La batería del Oppo A78 5G es de 5.000 mAh y cuenta con una carga rápida de 33W. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

En el caso de los videojuegos, si eres alguien exigente, te sugerimos que de por sí la batería se consume un poco más rápido. Al abrir Fortnite y Genshin Impact, la batería decayó en tan solo 15 minutos un 20 %, por lo que debes tomar en consideración que en 6 a 7 horas tu dispositivo estará en cero.

CONCLUSIONES

El Oppo A78 5G es un teléfono divertido con funciones actualizadas y nada aburrido. Tiene un color interesante y puedes escuchar Radio sin necesidad de descargar otra aplicación.

Asimismo, el hecho de que le hayan colocado un procesador Dimensity 7000 no interrumpe en nada la performance del equipo, incluso puedes aumentarle la RAM para que puedas abrir más aplicaciones en segundo plano.

Uno de los temas que me preocupó es el hecho de abrir Fortnite. Si bien algunos móviles no son compatibles, estos no generan paralizaciones extremas como el Oppo ejecutó. ¿Será que no es óptimo?

El Oppo A78 5G se vende en Perú a un precio de 1299 soles en Claro.

Síguenos en nuestras redes sociales: