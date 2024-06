Oppo sigue lanzando dispositivos en nuestro país. Su más reciente equipo, presentado hace pocas semanas, es el Oppo Reno 11 5G, un terminal que se caracteriza por traer un color verde agua, pero a su vez se le incorpora características como la inteligencia artificial. ¿Será suficiente? Pues hoy te traigo la review completa de este terminal que está llamando la atención de diversidad de usuarios.

DISEÑO

El smartphone de Oppo cuenta con diversidad de detalles en su estructura. Por ejemplo, en la zona posterior se puede apreciar un color verde agua con un gráfico muy similar a la lluvia. Con su case transparente, mismo que viene en la caja, lo podrás lucir como tu prefieras. Asimismo, no tiende a pesar demasiado, pues solo tiene 182 gramos.

Asimismo, el Oppo Reno 11 5G tiene una estructura de 162.4 × 74.3 × 7.99 mm, siendo también algo delgado con unas curvas redondeadas para que sea bastante fácil emplearlo con una sola mano y así no se termine cayendo en cualquier lugar.

OPPO | El Oppo Reno 11 5G tiene una estructura de 162.4 × 74.3 × 7.99 mm. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

En la zona posterior se observa un módulo de cámaras que no tiende a salir demasiado del cuerpo y que, cuando lo pongas sobre la mesa, tienda a tambalear. Por el contrario, es bastante práctico. Incluso se le añade los botones de volumen, el de encendido y apagado, el puerto USB Tipo-C, y un lector de huella sobre la pantalla.

Aunque el terminal no traiga puerto jack 3.5, por lo menos puedes usar los audífonos alámbricos mediante conexión USB. La pantalla del Oppo Reno 11 5G es curva, también para que tenga buen agarre. Esta se encuentra reforzada para que, en el primer contacto con el suelo ante una caída, no termine por estropearse.

OPPO | En la zona posterior se observa un módulo de cámaras que no tiende a salir demasiado del cuerpo. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Por lo menos, la estructura del Oppo Reno 11 5G está alineada a los smartphones que se lanzan cada semana en el país. Aunque no haya cambios sustanciales a nivel externo, en el aspecto interno sí que hay que resaltar ciertos detalles.

PANTALLA

Como ya había mencionado, el smartphone de la marca china tiene una display curva, resaltando en primer lugar porque no hay esos famosos toques fantasmas que sí he encontrado en otros terminales. Mide alrededor de las 6.7 pulgadas y los colores que lanza son bastante relucientes, llegando con un poco de contraste gracias a su panel AMOLED.

Lo bueno es que puedes cambiar la tasa de refresco del dispositivo entre 60 Hz, para ahorrar batería; 90 Hz, en caso desees ver mayor fluidez; y el de 120 Hz, para que tengas los gráficos al tope. Además, puedes determinar si deseas usar la botonera clásica, la navegación por gestos y hasta elegir qué apps quieres que se vean en una tasa más alta.

OPPO | Puedes cambiarle los temas que desees. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

En torno a la visualización de los videos, todo el contenido se adapta a ella, aunque a veces hay que pellizcar el panel. Esta alcanza los 2412 x 1080 píxeles. Las tonalidades no se ven frías y mantienen la calidez de como fue grabado. También existe un botón para activar y desactivar la mejora de colores en los colores, pero eso dependerá si deseas obtener más contraste o no.

OPPO | La pantalla alcanza los 120 Hz y puedes reproducir a 2160 píxeles. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Los negros y blancos suelen presentar detalles cuando lo visualizas en la oscuridad. Si miras de forma lateral, tampoco habrá interrupción, aunque el brillo puede que sea mínimo, solo alcanza los 500 nits, llegando a los 950 en HDR. Aquí ya es cuestión de elegir si deseas usar más la batería o no, porque recuerda que, a más recursos emplees, más energía tendrás que emplear.

Al momento de ver tus clips de YouTube, Netflix o cualquier aplicación streaming, llegarás a alcanzar los 2160 píxeles, incluyendo los 60 fotogramas, aunque no se verá en 4K. Pero ese es un beneficio que muy pocos smartphones de gama media tiene en la actualidad.

PROCESADOR Y RENDIMIENTO

Si hay que hablar del procesador, este es MediaTek Dimensity 7050. La verdad es que el dispositivo fluía con normalidad, no hubo ningún tema de lag ni mucho menos se quedaba pegado el smartphone en una pantalla. Tampoco sufría calentamiento en extremo, aunque en los juegos sí pude notar cierto incremento de temperatura.

Lo bueno es que el terminal de Oppo tendrá la opción de acceder hasta dos actualizaciones más de Android. En la actualidad llega con ColorOS 14 y Android 14. La capa de personalización es bastante minimalista y tiene colores suaves. No tiende a saturar mucho al equipo, sobrecargándola para que, en lugar de verse atractiva, lo vuelva lento.

OPPO | Estas son algunas especificaciones del smartphone. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

El almacenamiento también está bien puesto. El que tengas 256 GB de memoria interna ya garantiza a que tengas apps desde las más simples hasta las pesadas, aunque siempre debes chequear si es posible borrar la memoria caché. En el tema de la RAM también puede extenderse de 8 GB que vienen por defecto, hasta 8 GB más. Esto ayudará a que la velocidad del equipo no se pierda, sobre todo si tienes apps en segundo plano o te toque actualizarlas.

En torno a los videojuegos, pude abrir Fortnite con normalidad. Pensé en un inicio que no era compatible, pero mi sorpresa fue que pude descargar Epic Games. Eso sí, debo decirte que es mejor que descargues todos los gráficos en primer plano con la finalidad de evitar cualquier lentitud en el juego. De por sí, el dispositivo debe cargar todos los gráficos para que tengas una experiencia más que suficiente. A veces se producía lag, pero eso se solucionaba mientras atacabas al oponente. Tienes la capacidad de girar a 360 grados sin temor a que se cuelgue. Lo más que puedes aplicar en los gráficos es una calidad muy alta a 30 fotogramas por segundo, aunque yo te recomiendo que solo uses la alta.

OPPO | Así se ven los gráficos en Fortnite. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

En el caso de Genshin Impact tampoco se manifestó temas de pérdida de perfomance, aunque los gráficos sí se visualizan un poco cuadrados cuando te acercas a ellos. Por lo demás, puedes emplear 60 fotogramas por segundo, aunque al Oppo Reno 11 5G le costará un poquito en adaptarse. Deja pasar esos segundos hasta que el equipo interprete qué recursos necesitan ser usados para luego volver a la carrera. Los ataques, los hechizos de los personajes son rápidos y las pulsaciones sí brindan esa respuesta esperada. Si juegas a los 30 fotogramas por segundo, Genshin Impact se disfruta y no tendrás esos problemas comunes de pixelización.

OPPO | En el caso de Genshin Impact tampoco se manifestó temas de pérdida de perfomance. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

CÁMARA

El Oppo Reno 11 5G se caracteriza por contar con hasta triple sensor trasero de lentes Sony. Entre ellos lo encabezan una cámara principal de 50 megapíxeles, 32 megapíxeles el teleobjetivo y una ultra gran angular de 8 megapíxeles. Mientras que en la cámara para selfies se encuentra un lente de 32 megapíxeles para tus autorretratos.

Las fotos al aire libre cuentan con una resolución decente. Eso sí, tienes que usar un estabilizador para evitar que salgan movidas o con algún tipo de desconfiguración. Los colores no suelen ser demasiado fríos ni tampoco gozar con demasiado contraste.

OPPO | Así toma las fotos el Oppo Reno 11 5G. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

OPPO | Así toma las fotos el Oppo Reno 11 5G. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Incluso, tienes la opción para que el objeto que deseas fotografiar tenga el fondo difuminado, aunque para ese efecto son necesarios tener que tocar la pantalla y contar con buena iluminación. Pese a que Lima está nublado, por lo menos se producía ese efecto bokeh con detalles alrededor.

En cuanto a los verdes, hay mayor resalte en la naturaleza gracias a la inteligencia artificial que se le aplica a la cámara, incluso cuentas con modos de filtros para mejorar los detalles de tu fotografía. Eso sí, si no te gustó cómo quedó o simplemente deseas borrar un objeto, puedes lograrlo gracias a la IA de ColorOS. Eso sí, debes actualizar a la última versión.

OPPO | Así toma las fotos el Oppo Reno 11 5G. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

OPPO | Así toma las fotos el Oppo Reno 11 5G. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

OPPO | Así toma las fotos el Oppo Reno 11 5G. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

La textura en los objetos también se ven bien durante la noche, aunque sí es bueno tener que usar algo de flash en zonas demasiado oscuras. En caso no goces de luz, puedes emplear el night mode, pero se abusará demasiado del naranja y el negro en contraste. Eso sin decir que verás un poco de gránulos.

Lo bueno es que te permite usar hasta 2X de zoom en la cámara, generando que no se corte la fotografía para brindarte un efecto bueno y decente. Las imágenes salen similares a la cámara principal, sin pérdidas en calidad ni tampoco en tonalidades. Por lo menos, Oppo supo aprovechar bien su alianza con Sony para darte ese toque de naturalidad.

OPPO | Así toma las fotos el Oppo Reno 11 5G. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

En torno a la cámara frontal, las imágenes tienden a ser correctas en caso te encuentres en la calle y haya demasiada iluminación. En día fríos, a veces demora un poco en desenfocar o no capta los detalles del rostro demasiado rápido. Lo que sí hay que destacar es que no se falsea nada, es decir, no hay ese efecto maquillaje que termina por generar desequilibrio en los tonos de la imagen.

BATERÍA

La batería es una de las características que la mayoría de personas siempre busca de un smartphone. Y por si fuera poco, el Oppo Reno 11 5G ofrece hasta 5000 mAh, misma que puede generar que tu celular permanezca encendido cerca de las 20 a 22 horas en tareas básicas.

Podrás responder los correos, el WhatsApp, entre otro tipo de actividades, y pasarás más de una jornada laboral completa. Pero en el caso de los videojuegos, suele descender entre 20% cada hora que pasas frente a ellos. Por lo que si decides emplear más funciones como la pantalla de 120 Hz, el teléfono alcanzará las 7 a 8 horas.

OPPO | Oppo Reno 11 5G ofrece hasta 5000 mAh. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Lo bueno es que cuentas con el enchufe de carga dentro de la caja con son sistema de carga SUPERVOOC de 67W. Esto ayudará a que en 30 minutos alcances el 60%, mientras que el 100% lo tendrás en una hora con unos pocos minutos.

CONCLUSIONES

El Oppo Reno 11 5G destaca en el apartado del diseño. Si bien mantiene los que anteriormente ha lanzado, por lo menos se puede emplear con una sola mano y no tambalea sobre la mesa.

También hay que sacar provecho de su pantalla. A mi me gustó que ponga un ratio intermedio para la tasa de refresco. Ello ayudará también a ahorrar batería sin sacrificar demasiado.

El procesador está bien implementado, y no hay rastros de lag a menos que empieces a jugar algo con demasiados recursos. Pero este último punto se adaptará mientras pases más tiempo inmerso en el videojuego.

Las cámaras tienen puntos a favor y en contra. Si bien tienen componentes de Sony, en días nublados u oscuros, las tonalidades suelen ser frías a diferencia de cuando hay una ráfaga de sol.

El Oppo Reno 11 5G se vende en Perú a 1899 soles.

Más reviews de smartphones