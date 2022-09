Oppo ha decidido lanzar en nuestro país su más reciente equipo de gama media, el Oppo Reno 7 . El smartphone, además de contar con un sensor principal de Sony, lleva una cámara microscópica bastante curiosa, sobre todo si tienes ese espíritu de explorador.

Pero, ¿será buena o mala idea comprarlo? Tuvimos la oportunidad de probar el Oppo Reno 7 durante algunas semanas y ya tenemos la review completa del celular.

DISEÑO

El Oppo Reno 7 tiene una estructura de 159.9 x 73.2 x 7.5 mm. El celular, además de ser un poquito ancho, pero delgado, es bastante considerable en peso y puedes manipularlo con una sola mano, teniendo 175 gramos en total.

Su chasis posterior es de plástico, pero Oppo le da un detalle especial, pues su color es tornasolado, generando que, dependiendo de cómo le caiga la luz, puede ser rosado, celeste, naranja, entre otros. Bastante camaleónico.

El Oppo Reno 7 tiene una estructura de 159.9 x 73.2 x 7.5 mm. (Foto: MAG - Rommel YupanquI)

En la zona superior tenemos un islote de cámaras desde donde vemos dos sensores bastante grandes, pero allí ubicamos un aro de luz, mismo que servirá para el microscopio. Por otro lado, en sus laterales tenemos los botones de volumen a un lado, mientras que el de encendido y apagado al otro.

Ya en la zona baja contamos con USB Tipo-C y un jack 3.5 para los audífonos. Por otro lado, su pantalla está protegida por Corning Gorilla Glass 5 de 6.43 pulgadas. Además en una esquina contamos con un agujero para la cámara para selfies.

Lo bueno es que puedes sostener el dispositivo con una sola mano sin temor de que se te caiga, asimismo solo cuenta con certificación IPX4, por lo que no puedes sumergirlo al agua, solo unas cuántas salpicaduras.

PANTALLA

El Oppo Reno 7 tiene una display de 6.43 pulgadas, aunque la marca le da una mayor proporción al otorgarle una tasa de refresco de 90 Hz, algo que mejorará sustancialmente la visualización de tu contenido, además de los videojuegos.

¿Se producen reflejos? No. El brillo automático del Oppo Reno 7 está bien nivelado. Las notificaciones se ven al 100% ya que tiene 800 nits. De esa forma no tienes que preocuparte por demasiado sol o pasear con tu móvil en pleno cenit.

El Oppo Reno 7 tiene una display de 6.43 pulgadas, aunque la marca le da una tasa de refresco de 90 Hz. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Por otro lado, los colores son bastante intensos y encendidos gracias a la tecnología AMOLED, notando unos negros casi contrastados y blancos balanceados. No hay demasiada saturación, aunque en ciertos aspectos vemos algunos píxeles quemados, sobre todo en la zona donde se encuentra el círculo de la cámara frontal.

Su resolución gira en torno a los 1080 x 2400 pixeles, por lo que podrás visualizar tu contenido en una calidad máxima de 1080 píxeles. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Su resolución gira en torno a los 1080 x 2400 pixeles, por lo que podrás visualizar tu contenido de YouTube o Netflix en una calidad máxima de 1080 píxeles en 60 fotogramas por segundo y eso se agradece.

Asimismo, el agujero en la pantalla ubicado en la esquina no interfiere en tu contenido. La pantalla del Oppo Reno 7 se adapta correctamente, aunque hemos notado que algunos píxeles suelen ser un poco quemados en el contorno.

PROCESADOR Y RENDIMIENTO

El Oppo Reno 7 cuenta con un procesador Snapdragon 680 que realiza un trabajo eficiente, sin sobre saltos ni mucho menos lentitud, aunque sí es posible que se te cuelgue uno que otro programa al dejarlas en segundo plano.

En el celular encontramos 6 GB de RAM, pero lo bueno es que se le puede extender la memoria hasta los 5 GB para que la performance no baje. En el uso cotidiano, revisando correos, WhatsApp y hasta jugando, el dispositivo no tuvo una reducción de performance.

El Oppo Reno 7 cuenta con un procesador Snapdragon 680. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

El Oppo Reno 7 también llega con 128 GB y que puedes introducir una MicroSD para que no te falte espacio. A ello se le integra Android 12 con la capa de personalización ColorOS V12.1, misma que es bastante ligera y no sobrecarga con demasiadas animaciones al equipo. Se desconoce si actualizará a Android 13 el próximo año.

Probamos Genshin Impact y la verdad es que, pese a que no es su fuerte, por lo menos se deja jugar. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

¿Y sobre los juegos? Pues probamos Genshin Impact y la verdad es que, pese a que no es su fuerte, por lo menos se deja jugar. Las animaciones son fluidas siempre y cuando uses los 30 fotogramas por segundo. Asimismo las pulsaciones allí si suelen ser lentas, pero no fallidas.

En el caso de Call of Duty, el juego se defiende. No tienes mareos o demasiada lentitud en las animaciones. Los disparos son bastante precisos en calidad media, de lo contrario, si se sube a alta, puede que toda la maravilla se pierda.

En el caso de Call of Duty, el juego se defiende. No tienes mareos o demasiada lentitud en las animaciones. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Lo mejor de todo es que no hay sobrecalentamiento. A pesar de ser un dispositivo de gama media, la temperatura se mantiene entre tibio y frio, tampoco es necesario que debas esperar mucho para que se produzca el enfriamiento pues esto se realiza en pocos minutos. Punto a favor.

CÁMARAS

El Oppo Reno 7 cuenta con triple sensor trasero, pero el que destaca es el lente de Sony IMX709. Mediante ella puedes capturar mayor cantidad de detalles, los colores son buenos y la temperatura se mantiene estable. No hay ruido de por medio siempre y cuando uses la luz natural.

La calidad de las imágenes es bastante encendida. Hay contraste suficiente y las fotos cuentan con naturalidad aunque actives el HDR. El cielo sale bien representado, en celeste, pese a que haya neblina.

Así toma las fotos el Oppo Reno 7. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

De igual forma, cuando te acerques a un objeto, lo bueno es que se puede difuminar el fondo y hasta jugar con la cantidad de efecto bokeh que desees en tus imágenes. Aunque no hay un bordeado netamente correcto, los resultados son más que suficientes.

Eso sí, cuando uses la cámara de 64 megapíxeles no puedes utilizar el zoom óptico de 2X, pero eso no es necesario pues en caso uses ese tipo de configuración, ya de por sí lograrás buena cantidad de información en tus fotos.

Así toma las fotos el Oppo Reno 7. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Algo bastante curioso es que Oppo agrega al Oppo Reno 7 la cámara microscópica que si bien llama la atención. Con ella podrás visualizar cosas que a simple vista no ves. Esto es realmente sorprendente.

Si bien es necesario que debas tener un pulso exacto, en caso te encuentres en la oscuridad, el pequeño aro de luz que se ubica en la misma cámara te ayudará a que puedas mejorar la visibilidad de los objetos.

Así toma las fotos la cámara microscopio del Oppo Reno 7. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Puedes visualizar no solo los hilos cosidos en una sábana, sino también los pigmentos o la tinta de un billete. Algo que me ha sorprendido es que hasta puedes ver si tu piel está seca o humectada.

Finalmente en el tema de la cámara frontal es una maravilla. Sinceramente Oppo ha hecho las cosas bien en el Oppo Reno 7. Allí podrás obtener buenos detalles del rostro, sin pastelizar. Incluso puedes activar el modo retrato y esto beneficiará a que tus selfies luzcan con naturalidad y con buen bordeado, casi como una revista profesional.

BATERÍA

La batería del Oppo Reno 7 tiene 4500 mAh. El dispositivo puede durar hasta más de dos días en estado reposo, contestando algunos mensajes y revisando correos. Mientras que si lo usas para videojuegos u horas de reproducción de videos, puede llegar a durar hasta un día completo, pero eso sí, dependerá muchas veces del nivel de brillo o la tasa de refresco.

El dispositivo puede durar hasta más de dos días en estado reposo, contestando algunos mensajes y revisando correos. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

En el tema de la carga el smartphone cuenta con 33w y puede llegar contar con el 100% de la batería en alrededor de una hora con 20 minutos, mientras que el 50% puedes tenerlo en tan solo 50 minutos. Por lo menos se defiende, aunque nos hubiera gustado que se le implemente una carga de 66 w.

CONCLUSIONES