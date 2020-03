Coronavirus en Google Maps: sigue en vivo la expansión del COVID-19 en diferentes partes del mundo

El coronavirus avanza en el mundo y ya son cientos de infectados en territorio latinoamericano. Tras el mensaje a la nación que dicto el presidente Martín Vizcarra, ya son 16 infectados, según lo confirmó el MINSA. Como ayuda, la aplicación de mapas en línea Google Maps ha desarrollado una plataforma para que las personas puedan ver en vivo los países y ciudades por donde se está esparciendo el COVID-19.

El director general de la Organización mundial de la salud (OMS) aseguró que el número de casos fuera de China ha llevado a la organización a cambiar la definición de epidemia a pandemia. Asimismo, dijo que más del 90% de todos los contagios se han producido únicamente en cuatro países, y que dos de ellos (China y Corea del Sur) ya han conseguido rebajar el número de casos.

“Se ha decidido que el inicio del año escolar se postergue hasta el 30 de marzo. Tenemos la obligación de proteger a los niños, niñas y adolescentes”, remarcó.

Asimismo, el mandamás Martín Vizcarra informó que aprobaron un Decreto de Urgencia que establece la transferencia de 100 millones de soles al Ministerio de Salud para la ejecución de las acciones preventivas frente al coronavirus a nivel nacional. “Hemos aprobado un Decreto de Urgencia que establece recursos para las acciones preventivas. Estas medidas son la entrega de 100 millones de soles para el Ministerio de Salud”, subrayó.

¿Cuándo llegó el coronavirus al Perú?

El presidente de Perú confirmó el viernes el primer caso del nuevo coronavirus, con el cual ya son siete los países de América Latina afectados por la epidemia. “Es un varón de 25 años que estuvo en España, Francia y República Checa”, dijo el presidente Martín Vizcarra en una conferencia de prensa. Además de Perú, también se confirmaron casos de COVID-19 en Chile, Argentina, Brasil, Ecuador, México y República Dominicana.

[EN VIVO] Presidente Vizcarra confirma el primer caso de coronavirus en el país en un paciente varón en el Perú ► https://t.co/F1La2M66iW pic.twitter.com/D6vcTdJzBr — América Noticias (@noticiAmerica) March 6, 2020

“Hemos dispuesto todas las medidas necesarias para enfrentar situación de este tipo. El Minsa lidera una estrategia en Lima y todo el país que se articula con el sector salud, las Fuerzas Armadas e instituciones y clínicas privadas”, señaló el mandatario.

También se ha reportado un caso de coronavirus en Arequipa

La ciudad de Wuhan, provincia de Hubei y foco del coronavirus, trabaja desesperadamente para combatir la epidemia, que hasta el momento ha cobrado la vida de 2.791 personas en China y ha infectado a otras más de 80.000 alrededor del mundo. La mayoría de las muertes e infectados se encuentran en Wuhan, donde se dice que un mercado ilegal de animales silvestres y mariscos habría desatado el virus.

Este dato se conoció unas horas después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declarase la emergencia internacional ante el rápido aumento de los pacientes afectados por una enfermedad que ya ha llegado a 19 países, aunque el 99 % de los casos se han diagnosticado dentro de China.

En Google Maps es bastante fácil de usar y solo deberás abrir la aplicación de tu celular para señalar tu lugar de origen y hasta dónde deseas dirigirte. La app hace todo por su propia cuenta y no es necesario que seas un experto para poder saberlo todo.

Lo mejor de ella es que, en la actualidad, el mapa de la compañía de Mountain View tiene una función que te permite compartir, a tiempo real, los lugares donde caminas para que no te pierdas y, en caso lo hayas compartido con tu familiar, te encuentre fácilmente.

En los últimos días se ha hablado mucho sobre una enfermedad que, al parecer, salió de la región del Asia. Se trata del coronavirus y ya ha cobrado varios casos a nivel mundial.

España toma medidas drásticas

El Gobierno español aprobó este martes la suspensión de los vuelos con Italia y la limitación de los actos públicos en espacios cerrados en las zonas más afectadas, todo ello durante las próximas dos semanas.

Además, los encuentros deportivos se disputarán a puerta cerrada durante las próximas dos semanas, y se suspenden también los viajes turísticos de jubilados organizados por la Seguridad Social, según anunció la ministra portavoz, María Jesús Montero, en rueda de prensa.

La “prioridad es proteger a la población”, afirmó Montero al término de la reunión del Consejo de Ministros, después de que el número de casos en España alcanzó los 1.622, con 35 fallecidos, según cifras oficiales.

El próximo jueves habrá otro Consejo de Ministros extraordinario para tratar la crisis del coronavirus para tratar nuevas medidas con vistas a frenar su expansión y paliar los daños económicos que ya está causando.

Grandes empresas como Telefónica y los bancos Santander y BBVA, con sede en Madrid, optaron hoy por el teletrabajo y se suman a otras muchas compañías y entidades que aconsejan a sus empleados que trabajen desde casa cuando técnicamente sea posible, para evitar posibles contagios y facilitar la conciliación familiar tras el cierre de los colegios.

La región de Madrid anunció que desinfectará a diario los vagones de metro y de ferrocarril de cercanías, así como de los autobuses de transporte público, en los que las recomendaciones de mantener una separación de un metro de distancia son imposibles de mantener.

¿Qué es y cómo se transmite?

¿Qué es y cómo se transmite el Coronavirus que surgió en China?

Coronavirus de China: escenas del hospital de Wuhan y desinfectante es rociado en las calles (AFP).

Cancelan congreso de la telefonía móvil de Barcelona por el coronavirus

¿Cómo se ve por Google Maps la expanción del coronavirus?

Gracias a las redes sociales y al uso de Google Maps, usuarios han elaborado un mapa que actualiza en tiempo real en qué lugares del mundo el Coronavirus ha llegado y cuántos casos se han reportado.

Cabe precisar que esta enfermedad es una mutación de brotes que surgieron de animales y que se ha comenzado a traspasar a seres humanos y que deriva en reacciones como fiebre, tos, dificultad para respirar, neumonía y dolor muscular.

“Los coronavirus son una extensa familia de virus, algunos de los cuales puede ser causa de diversas enfermedades humanas, que van desde el resfriado común hasta el SRAS (síndrome respiratorio agudo severo). Los virus de esta familia también pueden causar varias enfermedades en los animales”, detalla la OMS.

Así que ya lo sabes. Si quieres guardar el mapa original de Google Maps sobre los casos de coronavirus, entonces te dejamos el siguiente enlace.

En el mapa se pueden apreciar los casos confirmados, muertes, casos sospechosos y los que están descartados. En total hasta ahora se han registrado más de 800 casos asociados presuntamente al coronavirus.

Esta mañana, la Organización Mundial de la Salud (OMS) calificó el brote del Coronavirus (COVID-19) como una pandemia al haberse extendido en más de 100 países del mundo de manera simultánea.

El mapa del Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins sigue los casos de coronavirus en todo el mundo.

La herramienta recopila datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. (CDC, por sus siglas en inglés), la Organización Mundial de la Salud, el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades, el Centro Chino para el Control y la Prevención de Enfermedades (CCDC) y el sitio web chino DXY, que agrega datos de la Comisión Nacional de Salud de China y el CCDC. Los resultados ofrecen un panorama mundial de los casos de coronavirus en tiempo real.

Nuevo mapa revela expansión del Coronavirus. (FOto: Captura)

El mapa interactivo señala las regiones donde los pacientes han sido diagnosticados con coronavirus: cuantos más casos haya en una región, más grande será su punto en el mapa (en este momento, el punto más grande pertenece a la provincia de Hubei, donde se originó el brote).

El mapa también rastrea muertes, en total y por ciudad.

Lauren Gardner, directora del Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas y profesora de ingeniería civil en Johns Hopkins, dijo a principios de febrero que el mapa no es solo un recurso para el público: los funcionarios de salud pueden descargar los datos, que servirá para la investigación sobre el coronavirus en el futuro.

¿QUÉ ES EL CORONAVIRUS HUMANO?

Los coronavirus son una amplia familia de virus, pero solamente uno cuantos, seis o siete, infectan a las personas. Ellos son un género de virus ARN de vertebrados de Coronaviridae; es decir, usan ácido ribunocléico como material genético.

El nombre coronavirus deriva de la apariencia de la envoltura bajo el microscopio electrónico de estar coronado con un anillo de estructuras redondeadas. Esta morfología está formada por proyecciones (peplómeros) de la envoltura, que son proteínas que salen de la superficie del virus y le determina el tropismo por su hospedador.

La forma más leve de este virus se presenta a través de un resfriado común, pero si esta pasa a ser un síndrome respiratorio agudo severo (SARS, por sus siglas en inglés) puede ser letal, tal como ocurrió en China en 2000, año en el que mató a 774 de las 8.098 personas infectadas.

Médico de origen peruano a cargo de encontrar la vacuna contra el coronavirus

De acuerdo con el análisis del código genético del nuevo virus muestra que está más estrechamente relacionado con SARS que con cualquier otro coronavirus humano.

SÍNTOMAS DEL CORONAVIRUS

El síntoma más frecuente del coronavirus es la fiebre, aunque algunos casos incluyen dificultades para respirar, fatiga, tos seca, dolor de garganta, escalofríos y malestar general.

En el caso del coronavirus causante del síndrome respiratorio de Medio Oriente (MERS-CoV), el espectro clínico de este tipo de infecciones varía desde la ausencia de síntomas hasta síntomas respiratorios leves o agudos. Esta tipología suele cursar con tos, fiebre y dificultades respiratorias. Es frecuente que haya neumonía y también se pueden registrar síntomas gastrointestinales, en especial, diarrea, publicó el portal Cuídate Plus.

SIMILAR AL PELIGROSO SARS

Generalmente, los coronavirus causan enfermedades de bajo riesgo como la gripe, pero algunos como el SARS o el síndrome respiratorio de Medio Oriente (MERS, en inglés) dieron lugar a graves epidemias en los últimos años.

Así pues, en 2002 y 2003, una epidemia de SARS mató a más de 700 personas in infectó a 8.000 mil de 30 países.

Coronavirus: Estudiantes peruanos piden al presidente Vizcarra apoyar su regreso

¿CÓMO PREVENIR EL CORONAVIRUS?

Para protegernos del coronavirus, la OMS dio una serie de recomendaciones entre las que destacan: el lavado de manos, cubrirse la nariz cuando estornudan, cocinar bien la carne y huevos, y evitar el contacto cercano con animales silvestres o de granja.

Transmisión

Gran temor y angustia viene generando la propagación del coronavirus en todo el mundo, enfermedad que supera los 31.000 infectados en casi una veintena de países, así como la muerte de 630 personas solo en China, nación donde se reportó su origen. Ante este panorama, la Organización Mundial de la Salud (OMS) hizo un llamado a todos para estar preparados contra el virus.

Para protegernos del coronavirus, la OMS dio una serie de recomendaciones entre las que destacan: el lavado de manos, cubrirse la nariz cuando estornudan, cocinar bien la carne y huevos, y evitar el contacto cercano con animales silvestres o de granja.

Evitar contacto cercano con personas que padecen de infecciones respiratorias agudas.

Lavarse las manos con frecuencia, especialmente después del contacto directo con personas enfermas o su entorno. Esto debe realizarse con agua y jabón.

Asimismo, utilizar un buen desinfectante para las manos en base a alcohol.

Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar.

La Organización Mundial de la Salud pide más inversión para poder detener el contagio en China. (AFP).

Limpiar y desinfectar las superficies y objetos que se toquen con frecuencia.

Quienes presenten infecciones respiratorias agudas deben mantener la distancia con el resto de la gente, cubrirse la boca al toser y estornudar con pañuelos desechables o ropa.

Cocinar bien la carne y los huevos para evitar el contacto a través de los alimentos.

Se recomienda también, evitar el contacto sin protección con animales de granja o salvajes.

Ministra de Salud: Tenemos 4 casos de pacientes sospechosos de coronavirus

¿EXISTE UNA CURA CONTRA EL CORONAVIRUS?

Si bien, hasta el momento se desconoce de alguna cura contra el coronavirus, lo cierto es que los científicos de diversos países se encuentran trabajando por hallar una para frenar su avance y ayudar a quienes ya la padecen.

Al respecto, la OMS informó que se están desarrollando más de 20 vacunas contra el COVID-19 en todo el mundo. Asimismo, existen varias terapias que están en ensayos clínicos. Mientras tanto, damos a conocer algunos:

FÁRMACOS CONTRA EL SIDA

En España, los medicamentos utilizados para prevenir el sida como el lopinavir/ritonavir junto al interferón beta, una proteína que ayuda a las células a no ser infectadas, serían una combinación perfecta para frenar el COVID-19. Así lo dieron a conocer especialistas del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, quienes lo usaron para tratar con éxito el primer caso de contagio registrado en dicho país respecto al SARS-CoV-2, informó El País.

“Es un tratamiento experimental que ha dado buenos resultados frente a otros virus. Una de sus mayores ventajas es que son fármacos aprobados y utilizados en otras indicaciones, por lo que no hay dudas sobre su seguridad”, señaló Albert Bosch, presidente de la Sociedad Española de Virología.

Por su parte, Santiago Moreno, jefe de enfermedades infecciosas del Hospital Ramón y Cajal de Madrid explicó que “la combinación de lopinavir y ritonavir inhibe y bloquea al VIH”, por lo que sus resultados frente al coronavirus serían esperanzadores, aunque no se puede determinar con exactitud.

Adultos mayores vacunados contra neumococo en 2019 solo tendrán un resfrío en caso de coronavirus

INYECCIÓN CORONA AVIAR

Científicos israelíes del Instituto Migal desarrollaron una vacuna que podría acabar con el coronavirus “en unas semanas”. De acuerdo con el CEO de dicho centro, David Zigdon, esta podría ser administrada por vía oral.

De validarse este medicamento contra el COVID-19, tendría que pasar un proceso regulatorio de al menos 90 días antes de ser puesta a disposición del público, lo cual implica pruebas clínicas y producción a escala masiva, publica Infobae.

“Estamos en el medio del proceso y esperamos tener la vacuna en nuestras manos en unas semanas. Si todo sale bien, tendríamos una vacuna para prevenir el coronavirus. Estamos en medio de discusiones intensas con potenciales socios que nos puedan ayudar a acelerar la fase de pruebas en humanos y la concreción del producto final y el proceso regulatorio”, manifestó Zigdon.

Coronavirus: tres nuevos casos registrados en Ecuador

REMDESIVIR

Las biotecnologías pequeñas Moderna (MRNA) y Novavax (NVAX) se encuentran trabajando en la vacuna contra el coronavirus. De acuerdo con Gilead Sciences, el miércoles 4 de marzo administrarán su medicamento remdesivir a “aproximadamente 1.000 pacientes en centros médicos principalmente en países asiáticos”.

Para ello se aplicará entre cinco o diez días diversas cantidades de dosis a dos grupos: uno de 400 pacientes con manifestaciones clínicas graves y a los 600 restantes, quienes presentan síntomas moderados, otra cantidad.

Al respecto, la OMS ha dicho que remdesivir puede tener la mejor oportunidad de tratar eficazmente el coronavirus de Wuhan, publicó CNN.

FOSFATO DE CLOROQUINA

Un estudio realizado por un grupo de científicos chinos determinó que el fosfato de cloromina tendría resultados favorables para el tratamiento de la neumonía por coronavirus. Cabe precisar que este elemento tiene estrecha relación directa con el árbol de la quina.

De acuerdo con los resultados, este podría inhibir la exacerbación de la neumonía y acortar el curso de la enfermedad, debido a sus propiedades medicinales.

Los científicos realizaron un análisis clínico y lo recomendaron para que sea incluido en la próxima versión de directrices de prevención, diagnóstico y tratamiento de la neumonía por coronavirus. El estudio fue publicado en la revista BioSciencie Trends.

Coronavirus: posible cura se encuentra en el escudo (28/02/2020)

CORONAVIRUS EN PERÚ: TODOS LOS CASOS

El Ministerio de Salud (Minsa) informó esta noche que son 17 los infectados por coronavirus en Perú. El anuncio fue hecho por la titular del sector, Elizabeth Hinostroza, quien detalló que en las últimas horas se registraron dos nuevos casos de esta enfermedad.

Una de las últimas personas a la que se le detectó coronavirus fue un hombre de 50 años que se encontraba internado en una clínica de Chorrillos. Tras dar positivo en las pruebas, fue llevado a un área aislada del hospital Edgardo Rebagliati. Su estado es delicado.

Este anuncio se realiza cuatro horas después de que el Minsa actualizara la cifra a 15 casos confirmados. Los dos nuevos pacientes que han dado positivos son de edades de 47 y 69 años, masculino y femenino, respectivamente, ambos en la ciudad de Lima. Frente a este escenario, el Gobierno declaró, a través de un decreto supremo, la emergencia sanitaria en todo el país por 90 días.

Esta mañana, la Organización Mundial de la Salud (OMS) calificó el brote del Coronavirus (COVID-19) como una pandemia al haberse extendido en más de 100 países del mundo de manera simultánea.

Coronavirus en Perú: Aumenta a nueve los infectados de Covid-19 09/03/2020

El Ministerio de Salud (Minsa) aconseja a la ciudadanía el lavado de manos frecuente con agua y jabón, durante 20 segundos; cubrirse la nariz y boca con el antebrazo o pañuelo desechable al estornudar o toser; evitar tocar los ojos, nariz y boca con las manos antes de lavarse y evadir el contacto directo con personas con problemas respiratorios.

Conoce las recomendaciones para reducir infecciones respiratorias

ALERTA EN EL AEROPUERTO JORGE CHAVEZ

El Ministerio de Salud (Minsa) se pronunció sobre los protocolos que se seguirá para atender los casos que pudieran presentarse de coronavirus en el Perú. Desde el aeropuerto internacional Jorge Chavez, el director general del Centro Nacional de Epidemiología del Minsa, Manuel Loayza Alaric, informó que se está trabajando en coordinación con las aerolíneas y LAP para evitar que el contagio de una enfermedad epidemiológica como el coronavirus. En el lugar, el personal del Minsa se encuentra repartiendo volantes informativos sobre el coronavirus.

“Los casos que están confirmados fuera de China solo son de 1.4%, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). El coronavirus es un enfermedad virus respiratoria que existe en los animales, que por algún motivo en la convivencia se transmite, muta y produce una enfermedad en los humanos. En los casos de virus, depende la respuesta del cuerpo del paciente, porque el virus no tiene tratamiento médico, sino es sintomático”, dijo.

Loayza precisó que los pacientes que tienen algún problema de inmune supresión o problemas de enfermedades crónicas son los que tiene más oportunidades de generar un daño respiratorio, lo cual en algunos casos, los puede llevar a la muerte. Además, confirmó que hasta la fecha no hay ningún caso confirmado de coronavirus en nuestro país.

Alerta. Tienen listo protocolo para afrontar casos sospechosos.

“Lo que ha pasado es que han comenzado a circular cadenas sobre casos que no son verdaderos. El Minsa viene notificando en la pagina web y, a través de comunicados de prensa, sobre los casos que tenemos, cómo van en otros países y cómo se pueden reportar. Hasta la fecha no tenemos ningún caso confirmado. Los cuatro casos de sospecha de infección con el virus, tres ciudadanos chinos y una traductora, llegaron el 3 de enero y ya van más de 14 días, que es la fecha límite de contagio”, dijo.

Asimismo, el Minsa indicó que ante el arribo de alguien que provenga de una zona de brote de una enfermedad epidemiológica, como el coronavirus que viene presentándose en Wuhan (China), la Sanidad Aérea Internacional activará la Alerta 5 en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

Hasta la fecha existen tres modalidades de atención; en primer lugar, cuando el pasajero se encuentra en el avión, cuando el pasajero está dentro de las zonas aeroportuarias, sea la zona de tránsito o la sala de espera y cuando el pasajero ingresa al país y se acerca a sala con alguno de los síntomas, en ese caso se deberá evaluar y si proviene de la zona de riesgo, la persona deberá ser referencia. “Esto ya se encuentra establecido en el aeropuerto para cualquier enfermedad de riesgo, durante todo el año”, manifestó Loayza.

Hospital China coronavirus - AFP

- Recomendaciones sanitarias -

El doctor Ciro Maguiña Vargas, médico infectólogo, dio detalles sobre las medidas que deben tomar las personas que vayan a viajar a una zona donde se haya confirmado que hay infectados por coronavirus: usar mascara, lavarse las manos constantemente, sobre todo antes de tocarse el cuerpo y no acudir a lugares que estén repletos de gente y donde haya poca ventilación. Además, alejarse de de las personas que presenten síntomas de alguna enfermedad respiratoria.

MEDIDAS DE ALGUNOS PAÍSES

Las autoridades sanitarias de China además monitorean la salud de más de 700 personas que estuvieron en contacto con los pacientes (Foto: AFP)

Si bien, la alarma crece cada vez más por la llegada del virus a varios países, donde se han confirmado varios casos y hay sospechas de personas que lo tengan, lo cierto es que algunas naciones ya están tomando medidas para evitar que llegue.

En tanto, Japón envió este martes su primer vuelo chárter a China para evacuar a sus ciudadanos de Wuhan, lugar donde se originó el brote de este mortal virus. Para ello, los ciudadanos que regresen deberán pasar las medidas de cuarentena en el aeropuerto, luego deberán permanecer en sus casas durante dos semanas. La misma medida planea Corea del Sur.

Investigadores de los Institutos Nacionales de Salud (NIH) de Estados Unidos y los laboratorios Johnson & Johnson comenzaron a desarrollar posibles vacunas contra el nuevo coronavirus aparecido en China, el 2019-nCoV, aunque dicho trabajo tomará meses.

En tanto, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos aconsejaron evitar viajes no esenciales a China, en respuesta al brote de la enfermedad respiratoria. La aerolínea estadounidense United Airlines ya anunció que reducirá sus vuelos a China desde Estados Unidos.

China: aislamiento e inquietud en Pekín (06/02/2020)

¿Mascotas pueden tener Coronavirus?

La cuarentena impuesta a Wuhan, donde apareció el nuevo coronavirus, está causando víctimas colaterales: las mascotas abandonadas por sus dueños en aquella metrópoli, propietarios que suplican ahora a quienes se han quedado para que se encarguen de ellas, ya que no pueden regresar.

Muchos partieron en masa durante las vacaciones del Año Nuevo Lunar, al igual que centenares de millones de otros chinos, casi al mismo tiempo en que estalló la epidemia de neumonía viral, lo que llevó a las autoridades a aislar a Wuhan del resto del país, lo que incluye a sus 11 millones de habitantes y al resto de la provincia de Hubei.

“¡Por favor, ayúdame alimentando a mi gato!”. Este grito de alarma fue lanzado el 30 de enero por un usuario de la red de microblogs Weibo (el equivalente a Facebook china) ilustra claramente la preocupación de muchos “exiliados”.

China ordenó deshacerse de mascotas por coronavirus. (Agencias)

Este lunes, por completo aliviado, anunció que había encontrado a un “joven” quien había accedido a alimentar a Maomao, el que cuando el voluntario abrió la puerta, “maulló con enorme tristeza. Nadie había estado en la casa durante más de 12 días...”.

Con este fin, el dueño de Maomao utilizó el hashtag “salvar a las mascotas que quedaron en Wuhan”, convertido en el tercero más frecuentado en Weibo, con millones de pedidos y consultas por parte de quienes no pueden ir a sus casas y solicitan voluntarios bondadosos que se ocupen de ellas.

Un grupo creado por la Asociación de protección de pequeños animales en esta ciudad en la aplicación foro de discusiones QQ china, con el objetivo de movilizar a aquellas personas que quieran encargarse de alimentarlos y que cuenta con más de 2 mil miembros.

Por ejemplo, uno de ellos preguntó, hasta ahora en vano, si alguien podría cuidar a su “bebé serpiente”. “¡Estoy muerto de preocupación!”, destacó en un mensaje anónimo.

An Italian citizen (C) repatriated from the coronavirus hot-zone of Wuhan is directed to a health control zone after landing at the Mario De Bernardi military airport in Pratica di Mare, south of Rome, on February 3, 2020 prior to be placed in quarantine at the nearby Cecchignola center. (Photo by ANSA / AFP)

“Si sus gatos o perros están solos y usted me permite entrar [a su casa], puedo ayudarlo a alimentarlos”, anunció Katherine Cui, en la provincia oriental de Zhejiang, donde también la ciudad de Wenzhou fue puesta el domingo en cuarentena. “Tengo muchas mascotas en mi casa y por lo tanto mucha comida y arena para gatos, conozco muy bien la importancia de estas bolas peludas”.

Este movimiento de ayuda recíproca nació después de que numerosas informaciones en los medios dieron cuenta sobre residencias de las cuales las mascotas fueron expulsadas con la intención de detener la propagación de la epidemia, en tanto que otros informes, no verificados, alertan sobre el sacrificio de algunas por las mismas razones.

Si bien es cierto que se cree que el coronavirus fue contagiado en diciembre a humanos por animales salvajes vivos a la venta en un mercado de Wuhan, la Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió en su cuenta en Weibo que “no existen pruebas de que perros, gatos u otras mascotas puedan contraer el nuevo coronavirus”.

Una puntualización muy bien acogida en un país en el que la población de mascotas continúa en aumento, alcanzando el gasto chino en este rubro a 170.800 millones de yuanes (23.700 millones de dólares estadounidenses) en 2018, según Pet Fair Asia y el sitio internauta especializado Goumin.com.

Coronavirus: desde Hong Kong una argentina relata como vive la epidemia (06/02/20)

PRIMER FALLECIDO FUERA DE CHINA

China intensificó el domingo las medidas para contener la epidemia de coronavirus y la economía golpeada por las restricciones a los viajes y el cierre de negocios, cuando se informó de la primera muerte por la enfermedad fuera del país. Un hombre chino de 44 años de la ciudad central de Wuhan, el epicentro de la epidemia, viajó a Filipinas y murió el sábado en un hospital de Manila, indicó el Departamento de Salud local.

Hay reportes de al menos otros 171 casos en más de dos docenas de países y territorios, incluidos Estados Unidos, Japón, Francia, Alemania, Vietnam, Tailandia, Hong Kong y Gran Bretaña. China ha quedado cada vez más aislada porque los países han introducido restricciones a los viajes, aerolíneas han suspendido sus vuelos y los gobiernos evacuan a sus ciudadanos, lo que eleva el riesgo de frenar aun más a la segunda economía del mundo.

Los datos chinos sobre la cantidad de infecciones y muertes sugieren que el nuevo coronavirus es menos mortal que el brote del Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SARS) de 2002-2003, que mató a casi 800 personas de las aproximadamente 8.000 que infectó, pero las cifras pueden evolucionar rápidamente.

Coronavirus: Sony y Amazon cancelan su participación en el MWC por epidemia (10/02/20)

FALLECE EL PRIMER EXTRANJERO POR CORONAVIRUS

Un estadounidense se convirtió en la primera víctima mortal extranjera del nuevo coronavirus, que ya ha sesgado la vida de más de 811 personas en China, una situación que llevó a Hong Kong a imponer a partir de este sábado una cuarentena drástica para intentar frenar la epidemia.

El nuevo coronavirus ha infectado a más de 37.100 personas y mató a más de 800 pacientes en China continental (que excluye a Hong Kong y Macao), o sea 86 más en 24 horas, anunciaron este sábado las autoridades sanitarias.

Un estadounidense murió en Wuhan (centro), el epicentro de la epidemia en China, afirmó la embajada de Estados Unidos, en lo que parece el primer deceso confirmado de un extranjero por la enfermedad. Un japonés de unos 60 años, sospechoso de estar infectado con el coronavirus, también murió en un hospital de Wuhan, anunció el ministerio de Exteriores japonés.

La epidemia sigue propagándose fuera de China continental. Se han confirmado más de 320 casos de contagio en unos 30 países y territorios, incluidos dos muertes en Hong Kong y Filipinas. En Francia, se anunciaron cinco nuevos casos este sábado, con lo que en total se detectaron 11 en el país.

OMS DECLARA EMERGENCIA INTERNACIONAL POR EL CORONAVIRUS

Una fábrica de mascarillas quirúrgicas tailandesas, que produce 10 millones de máscaras al mes, aumentó las horas de trabajo para hacer frente a la creciente demanda tras un brote de SARS virus en China. (AFP)

Numerosos países extreman sus medidas de precaución, protegen sus fronteras y repatrian a sus ciudadanos de China para frenar la propagación del coronavirus de Wuhan, que ya dejó más de 630 muertos en el país, una situación que llevó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) a declarar la emergencia internacional.

Las autoridades sanitarias chinas informaron este viernes que el saldo de víctimas mortales por la epidemia ascendía a 635 personas, con alrededor de 31.400 casos confirmados de contaminación y unas 102.000 personas en observación.Este nuevo balance sugiere que el registro diario de decesos continúa creciendo de forma marcada, a pesar de las medidas sin precedentes adoptadas en la provincia de Hubei hace una semana.

YOKOHAMA, JAPAN - FEBRUARY 11: A passenger waves to people on shore from her cabin balcony on board the Diamond Princess cruise ship as it sits docked at Daikoku Pier where it is being resupplied and newly diagnosed coronavirus cases taken for treatment as it remains in quarantine after a number of the 3,700 people on board were diagnosed with coronavirus, on February 11, 2020 in Yokohama, Japan. 130 passengers are now confirmed to be infected with coronavirus as Japanese authorities continue treating people on board. The new cases bring the total number of infections to 156 in Japan, the largest number outside of China. (Photo by Carl Court/Getty Images)

En este contexto, Estados Unidos pidió a sus ciudadanos que eviten viajar al gigante asiático. En una nota oficial, el Departamento de Estado emitió una advertencia de viaje de nivel cuatro, para pedir a los estadounidenses que “no viajen” a China debido a la esta nueva epidemia. Otros países decidieron vetar la entrada a su territorio de viajeros procedentes de China, como Mongolia, Singapur e Israel, en tanto las evacuaciones internacionales proseguían.

Tras una reunión en Ginebra, la OMS declaró el jueves la emergencia internacional ante la epidemia, después de haber sido fuertemente criticada por no haber alertado antes de la gravedad de la situación. “Declaro la epidemia una emergencia de salud pública de alcance internacional”, dijo el director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

“Nuestra mayor preocupación es la posibilidad de que el virus se propague a países con sistemas de salud más frágiles (...) No significa que desconfiemos en China”, añadió el funcionario. No obstante, el jefe de la OMS apuntó el jueves que la entidad no apoya la restricción de los viajes hacia o desde China. “La OMS no recomienda y de hecho se opone a cualquier restricción” de viajes o comercio, sostuvo.

La cifra de fallecidos aumentó a más de 1,000 en China. (Reuters)

España colaborará con EEUU para lograr vacuna y terapias contra coronavirus

El Centro Nacional de Biotecnología de España (CNB) colaborará “estrechamente” con el hospital Mount Sinai de Nueva York para conseguir una vacuna, además de terapias, para hacer frente al coronavirus, originado en la ciudad china de Wuhan. En declaraciones a Efe, el ministro español de Ciencia, Pedro Duque, explicó hoy que el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos seleccionó “de forma directa” al laboratorio del Mount Sinai y al CNB para esta investigación.

Duque se reunió hoy en Madrid con los españoles Adolfo García Sastre y Luis Enjuanes, que están considerados dos de los mayores expertos mundiales en esta materia y trabajan en los laboratorios de las instituciones norteamericana y la española, respectivamente.

“Van a colaborar de forma estrecha desde hoy mismo en la consecución de terapias y vacunas”, declaró Duque, quien añadió que los investigadores están trabajando en el conocimiento “más íntimo del virus”. Para ello se dispondrán de recursos adicionales, como la contratación de personal y la compra del equipamiento necesario.

China abre un hospital en 10 días

“El desarrollo de vacunas va a ser muy rápido”, aseguró García a Efe. Las pruebas experimentales podrían estar listas en un plazo de mes y medio o dos meses, aunque luego se necesitarán otros cuatro más para saber si funcionan en humanos. García Sastre consideró que la aparición del coronavirus tomó “desprevenidos” a los laboratorios ya que, cuando el virus SARS-Cov irrumpió en 2002, “se puso mucho dinero” en investigación, pero una vez que se controló se dejó de destinar fondos para elaborar un tratamiento.

“Lo que se tenía que haber hecho es seguir la investigación de estos virus”, reclamó el médico. Luis Enjuanes, por su parte, explicó que el laboratorio español del CNB tiene una experiencia de 35 años con este tipo de virus. De hecho fue el primero que en 2000 consiguió hacer un clon efectivo que manejara el virus por ingeniería genética e identificar los genes que contribuyen a su virulencia.

CONFIRMAN EL NACIMIENTO DE UN BEBÉ CON CORONAVIRUS

La comunidad científica china confirmó el nacimiento de un bebé con el coronavirus. La madre de la criatura había sido diagnosticada con el virus, por lo que se discute la posibilidad que el pequeño podría haber contraído el mismo en el útero de su progenitora.

Si bien los signos vitales del niño son estables, no presenta fiebre ni tos, pero según informaron los médicos, está presentando problemas para respirar. Un caso similar sucedió en el Hospital Infantil de Wuhan, la ciudad donde surgió el virus, cuando un bebe que nació sano el 13 de enero comenzó a presentar síntomas 16 días después. Desafortunadamente, su madre y cuidadora habían contraído el virus.

“No podemos asegurar en este momento si fue la niñera la que pasó el virus a la madre y esta última se lo pasó al bebé. Pero podemos confirmar que el bebé estuvo en estrecho contacto con pacientes infectados con el nuevo coronavirus, lo que indica que los recién nacidos también pueden estar infectados”, comentó el jefe del departamento de medicina neonatal del centro, Zeng Lingkong, al medio Reuters.

China, entre nuevos hallazgos sobre coronavirus y muerte del médico que lanzó alerta. (AFP).

MÉDICOS Y ENFERMERAS, SIN PODER COMER NI IR AL BAÑO

Los testimonios recogidos por la prensa local sobre la situación de los hospitales en Wuhan son estremecedores. El director de medicina aguda del Hospital Universitario Centro Sur de Wuhan, Peng Zhiyong, aseguró al diario digital privado ‘Caixin’ que el personal sanitario de su centro está saturado y que en ocasiones deben trabajar sin comer, beber o ir al baño ya que no hay trajes protectores de sustitución para cambiarse durante el turno.

Según Zhiyong, en su hospital nadie ha tomado un día de descanso desde el 7 de enero, cuando recibieron el primer caso. Desde que la epidemia se agravó ningún trabajador ha regresado a su casa, y duermen en un hotel cercano o en el propio lugar de trabajo.

Debido a la falta de recursos, diversos medios chinos informaron que algunos pacientes morían en casa sin poder ser atendidos. Estos medios han sido censurados, según denunció hoy Amnistía Internacional (AI). La portavoz del Ministerio de Exteriores, Hua Chunying, aseguró que se trata de “rumores y mentiras sobre la epidemia, que son peores que el virus mismo”.

Coronavirus: niños de América Latina expresan su apoyo a China por el virus 13/02/2020

EMBARCACIÓN INMOVILIZADA EN HONG KONG POR CORONAVIRUS PODRÁ DESEMBARCAR

Los más de 3.600 ocupantes del crucero World Dream, inmovilizado en Hong Kong por miedo a que se pudieran producir contagios de coronavirus en sus instalaciones, han superado las pruebas médicas de las autoridades sanitarias hongkonesas y fueron autorizados hoy a desembarcar.

La mitad de los viajeros han superado “numerosas pruebas médicas” y controles de temperatura, mientras que todos los análisis realizados a las 1.814 tripulantes de la nave han dado resultados negativos por coronavirus, confirmó este domingo el Departamento de Salud de la ciudad.

El barco ha permanecido en cuarentena desde el miércoles, después de que se conociera que ocho pasajeros chinos de la nave, de un crucero anterior, estaban infectados del nuevo virus. En ese momento, se temió del contagio de la tripulación por el contacto con esos viajeros, y que esto hubiera resultado en nuevos contagios. El operador del crucero, Dream Cruises, ha suspendido el funcionamiento del barco hasta nuevo aviso.

No es el primer crucero que se topa con problemas a raíz de la epidemia del coronavirus, ya que el barco británico Diamond Princess, entre cuyos ocupantes se han diagnosticado 70 positivos, permanece paralizado en el puerto japonés de Yokohama. Por su parte, el MS Westerdam, que se quedó estancado en Hong Kong la semana pasada, fue rechazado en los puertos de Filipinas y Japón por temores relacionados con la nueva enfermedad a pesar de no conocerse contagios a bordo.Por el momento, la neumonía de Wuhan ha acabado con la vida de al menos 811 personas y contagiado a 37.198 en la China continental.

NO HAY CAMAS PARA TANTOS INFECTADOS

El vicesecretario del Partido Comunista de China (PCCh) en Wuhan, Hu Lishan, reconoció que no hay suficientes camas en los hospitales de la ciudad para atender a todas las personas con la infección diagnosticada o sospechosas de tenerla.

Además, según pasan los días, las personas que se curan y son dadas de alta aumentan, pero todavía se cuentan por decenas cada jornada (167 el miércoles) mientras que se registran miles de nuevos casos cada día.

Los 28 hospitales de Wuhan designados para atender el coronavirus disponen de un total de 8.254 camas, insuficientes a todas luces para atender a los 10.117 casos confirmados hasta ayer , sin contar a las personas que se sospecha que podrían estar contagiadas.

Javier Pérez es un ingeniero argentino que dirige una fábrica de cajas de transmisión para motores en Wuhan desde hace 3 años y que se ha quedado atrapado en la ciudad junto a su mujer y sus dos hijas pequeñas, de cuatro años y ocho meses.

Coronavirus en Perú podría contagiar hasta 20 mil personas, según el Minsa | VIDEO

“La cuestión sanitaria está muy sobrepasada, hasta ahora si ibas al hospital con fiebre o algún síntoma te daban una bolsita con medicinas y te mandaban para casa diciéndote que volvieses si te sentías peor”, afirma a Efe desde su casa en Wuhan, donde lleva 15 días encerrado a la espera de una posible repatriación.

Según el argentino, las autoridades de la ciudad han asegurado que van a habilitar camas hospitalarias en pabellones, centros de congresos, gimnasios y otras instalaciones de la urbe a partir de hoy, con lo que no se va a rechazar a más pacientes.

Venta de mascarillas falsificadas se dispara en China

La extensión del nuevo coronavirus en China está provocando el aumento de la venta de productos médicos falsificados, como mascarillas de protección, a pesar de la represión de las autoridades.

Frente a la escasez de máscaras o de productos desinfectantes, muchos vendedores no autorizados ofrcen productos de contrabando, en muchos casos de baja calidad o directamente ilegales.

La prensa y las autoridades hicieron públicos varios casos, como el de empresas que falsificaban la marca de las máscaras o una estafa que consistía en venderlas pero luego no entregarlas.

Coronoavirus en América Latina

México es el segundo país en América Latina a donde se ha propagado el coronavirus, también conocido como covid-19, luego de registrarse un caso en Brasil, mientras la epidemia, surgida en China, se expande por el mundo.

Un joven que está en la Ciudad de México dio positivo al contagio con el nuevo virus, mientras que otro individuo ubicado en el norteño estado de Sinaloa está aislado en espera de los resultados de sus análisis, informó un funcionario de salud.

“El individuo está en condiciones de salud estable”, dijo Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la secretaría de Salud en conferencia de prensa. “Tiene una enfermedad leve, leve se refiere a que no tiene neumonía, tiene los síntomas parecidos a un catarro. Es un individuo joven de modo que es de muy bajo riesgo”.

El joven y toda su familia, compuesta por otras cinco personas, están en aislamiento en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, indicó el funcionario. A partir de este caso, las autoridades sanitarias hicieron un estudio de contactos en el que localizaron “un segundo caso que está en Sinaloa”, noroeste de México, añadió López-Gatell.

“Es un individuo de 41 años que se encuentra actualmente en un hotel. Fue confirmado por el laboratorio del sistema de salud regional”, prosiguió. Las pruebas de ese hombre serán analizadas por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos, según indico el funcionario.

Las pruebas de ese hombre, que se encuentra en un hotel en Sinaloa pero es residente del central estado de Hidalgo, serán analizadas por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos. Sin embargo, “por la asociación epidemiológica con el otro caso, se da ya por confirmado”, apuntó el funcionario.

La evolución del Coronavirus tendría hasta 20 000 contagios si llegara al Perú

La OMS califica el coronavirus como pandemia

La Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo este miércoles que el coronavirus ya puede definirse como una “pandemia”, después de que el número de casos afectados fuera de China se haya multiplicado por 13 en dos semanas y en ese periodo los países afectados se hayan triplicado.

La OMS “está profundamente consternada por los niveles alarmantes de propagación y severidad” de la enfermedad, declaró el director de la agencia Tedros Adhanom Ghebreyesus. También añadió que hay preocupación “por los alarmantes niveles de inacción” en la crisis.

“Por lo tanto, hemos llegado a la conclusión de que el COVID-19 puede ser caracterizado como una pandemia", señaló el funcionario en conferencia de prensa en Ginebra. “Todos los países están a tiempo de cambiar el curso de esta pandemia. Hay que detectar, aplicar la prueba, tratar, aislar, rastrear y movilizar a la gente como respuesta", indicó.

Los crecientes focos de infección del nuevo coronavirus están provocando recelo, en medio de un brote que ha trastocado la vida cotidiana y reformulado desde la campaña presidencial de Estados Unidos hasta los viajes del papa Francisco.

VIDEO RECOMENDADO

Coronavirus: síntomas y recomendaciones

Las "Fake News" sobre el Coronavirus: ¿Todas las noticias sobre china son ciertas?

Coronavirus en el Perú: Medidas preventivas en el Aeropuerto Jorge Chávez

El coronavirus está generando una angustia creciente en el mundo ante los 106 fallecidos

China: aprueban nuevos kits de detección para coronavirus 30/01/2020

Coronavirus: se dispara la producción de mascarillas en una pequeña fábrica checa 10/02/2020

TRUCOS EN GOOGLE MAPS

Pegman, el popular hombrecito amarillo de Google Maps, puede transformarse en varias cosas cuando uno navega en el mapa.

Por ejemplo, se convierte en una nave espacial si lo utilizas sobre el Área 51 en Nevada, Estados Unidos. Se disfraza de Doc (“Regreso al futuro”) si usas los viajes en el tiempo de Street View. Se convierte en un pequeño monstruo de color verde si buscas el lago Ness.

Cabe resaltar que un grupo de personas quiso organizar un evento para ir a la zona misteriosa de los Estados Unidos. La actividad fue cancelada y muchos se quedaron impacientes.

Cuando desplaces el muñequito de Google Maps, este se transformará en el monstruo del lago Ness. (Foto: Google)

Si posicionas el muñequito amarillo de Google Maps en cualquier zona del Área 51, esto te aparecerá en tu pantalla. (Foto: Google)