Paolo Guerrero: grabación de cámara escondida daría un giro inesperado a caso de doping

Las revelaciones de los ex trabajadores de un conocido hotel, en donde Paolo Guerrero habría consumido un té contaminado, podrían dar un giro inesperado a la disputa legal iniciada hace algunos meses entre el futbolista y la famosa cadena hotelera.

Esto luego de escuchar una conversación entre George Zúñiga y Anthony Obando, dos excolaboradores del establecimiento que confesaron que la taza en la que Paolo Guerrero tomó el té para la gripe estuvo contaminada previamente y que no fue lavada.

"Agarras un recipiente que está con mate de coca, no lo lavas correctamente y le metes agua caliente... no está limpio. Sigue estando con mate de coca", se le escucha decir a Román en una charla que fue registrada gracias a una cámara escondida.

Tras conocer la noticia, el 'Depredador', quien se encuentra concentrado con el Inter de Porto Alegre de cara al partido contra River Plate por la Copa Libertadores, aseguró que el hotel en donde concentraba la selección peruana no con buena fe.

"Cuando yo fui a pedir ayuda, les prometí que le firmaría un documento para que no los incriminaran, pero me cerraron las puertas. Los mozos negaron todo, dijeron que no servían mate de coca, era evidente que a los mozos les dieron indicaciones para que repitan todo eso", precisó.



"A mí me duele que en mi país, donde cuando me pongo la camiseta doy todo, me pases estas cosas", agregó, con la voz entre cortada.