[EN VIVO] Partidos de hoy, martes 18 de junio de 2019, Copa América, Copa de Oro y más

SEGUIR EN DIRECTO | FÚTBOL EN VIVO ONLINE | Partidos de hoy martes 18 de junio. Sigue una nueva jornada de fútbol, ayer finalizó la primera fecha de la fase de grupos con el partido que ganó Chile a Japón por 4-0. Hoy inicia la segunda fecha de la Copa América 2019 con dos vibrantes encuentros, por un lado el Perú vs. Bolivia en el que la selección peruana saldrá con todo para llevarse los 3 puntos que puedan asegurar su clasificación y el Brasil vs. Venezuela, un partido interesante el cual se medirán el anfitrión que viene de ganar 3-0 a Bolivia y por su lado el cuadro vinotinto que llega bien luego de empatar 0-0 frente a Perú y a la par tenemos dos importantes de la encuentros de la Copa de Oro 2019 que se juega en centroamérica, tenemos el Panamá vs Trinidad y Tobago, y el Estados Unidos vs Guyana por la fase de grupos. De esta manera, te presentaremos el calendario completo de encuentros con las fechas, horarios y resultados para no perderte ningún detalle de los partidos de hoy en vivo y en directo.



Para ver fútbol en vivo online ya no será un problema, puedes disfrutar de los mejores partidos ingresando a las diferentes webs y aplicaciones móviles que te presentaremos a continuación; de esta manera, no te perderás los partidos en vivo y en directo desde tu celular o cualquier dispositivo móvil. Para que no te pierdas ningún partido, sigue al Comercio.pe y no te pierdas, la hora, canales, alineaciones, minuto a minuto, resultados y todos los detalles de estos vibrantes encuentros.



Esta es la lista de los partidos de hoy, martes 18 de Junio 2019

▶ COPA AMÉRICA 2019:

Hoy, Perú vs. Bolivia EN VIVO: canales por país para ver EN DIRECTO la Copa América



Perú y Bolivia abren la segunda fecha de la Copa América 2019 en el estadio Maracaná de Río de Janeiro. A continuación, conoce los canales por país para ver fútbol en vivo.



Perú juega en la segunda fecha del Grupo A contra Bolivia por la Copa América 2019. El partido será en el Maracaná de Río de Janeiro.

Brasil vs. Venezuela: Sigue la Transmisión EN VIVO y Señal EN DIRECTO del duelo por la Copa América 2019



La selección brasileña espera certificar su boleto a la siguiente fase de la Copa América ante una necesitada Venezuela.



Brasil vs. Venezuela: Transmisión EN VIVO y Señal EN DIRECTO por la Copa América 2019

Copa de Oro 2019:

Panamá vs. Trinidad y Tobago EN VIVO ONLINE vía TVMax 9: HOY por el grupo D de la Copa Oro 2019



Panamá vs. Trinidad y Tobago jugarán por la Copa Oro 2019 (6:30 p.m. EN VIVO ONLINE víaTV Max 9/SkyHD) por la fecha 1 del Grupo D en el Allianz Field.



Panamá vs. Trinidad y Tobago EN VIVO ONLINE vía TVMax 9: HOY por el grupo D de la Copa Oro 2019.

Estados Unidos vs. Guyana EN VIVO ONLINE vía Televisa: juegan HOY por la Copa Oro 2019 | EN DIRECTO



Estados Unidos vs. Guyana jugarán por la Copa Oro 2019 (8:30 p.m. EN VIVO ONLINE vía Televisa) por la primera fecha del grupo D en el Allianz Field.