Ya estamos viejos: ¡PlayStation 2 cumple 20 años!

Tras el éxito del PlayStation 1, Sony Entertainment no dudó ni un segundo en seguir con el crecimiento en el mercado de los videojuegos y es así como un 4 de marzo del año 2020 lanzó la consola PlayStation 2, una de las más destacadas en la historia de cada uno de los ‘gamers’ de todo el mundo.

Con más de 3,800 videojuegos en su haber, la consola más vendida de todos los tiempos, la PlayStation 2, se ha mantenido en la mente de todos los jugadores como un inicio que los llevó al mundo de los videojuegos con un sin fin de posibilidades para disfrutar tanto en soledad como con tus amigos.

Un diseño completamente distinto llegó luego de la PlayStation 1 y es que la PS2 trajo en su primer modelo un rectángulo negro mucho más grande y con unos ventiladores atrás que sonaban fuerte, así como también los botones para prender el equipo y ni qué decir de la disquera automatizada, algo diferente a lo que estábamos acostumbrados.

La diferencia gráfica en los videojuegos era muy notoria y es que a comparación de la PS1, esta tenía una resolución de 640x480p y los juegos te corrían a 50fps (bueno, a excepción de algunos títulos como Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty que llegaba hasta los 25 o 30 fps).

La consola PlayStation 2 fue lanzada un 4 de marzo del año 2000.

Entre los juegos más exitosos de la PlayStation 2 en lo que refiere a las millones de copias vendidas, tenemos al GTA San Andreas, GTA Vice City, Kingdom Hearts, Final Fantasy X, Tekken 5 y más.

Por otra parte, el rincón más nostálgico recuerda videojuegos como Onimusha, Dragon Ball: Budokai Tenkaichi 3, Winning Eleven (Pro Evolution Soccer), Resident Evil 4, Bully, God of War, Silent Hill, Shadow of the Colossus, Medalla de Honor, Guitar Hero, Black, Need for Speed, Def Jam Fight of New York, SmackDown vs. Raw 2006, Devil May Cry, Crash Twinsanity, Tony Hawk Pro Skater 4, entre otros. ¡Felices 20 años, PS2!

