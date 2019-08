PlayStation Plus: los videojuegos gratuitos de agosto para PS4

Finalmente Sony reveló los juegos gratis de la PlayStation Plus en agosto de 2019 para las consolas PS4. Según la publicación oficial del blog de PlayStation que revela los títulos recién agregados, estarán disponibles para descargar a partir del 6 de agosto.

Como se recuerda, el mes pasado hubo un cambio de planes a última hora: originalmente se anunció que los juegos de PS Plus de julio serían PES 2019 y Horizon Chase Turbo, pero finalmente el juego de fútbol fue sustituido por Detroit: Become Human (y Heavy Rain). Esta mes, no ocurrirá ningún inconveniente, al menos eso parece.

Cabe señalar que los juegos gratuitos de julio estarán disponibles hasta el 5 de agosto. Así que aún estás a tiempo para descargarlos.

¿Qué juegos para PS4 estarán disponibles en julio?

El anunció de Sony trae grandes sorpresas. Los miembros de PlayStation Plus, podrán descargar durante el mes de julio los videojuegos WipEout Omega Collection y Sniper Elite 4.



El juego WipEout Omega Collection incluye WipEout 2048, WipEout HD y la expansión HD Fury en un solo título.

WIPEOUT OMEGA COLLECTION

La descripción del videojuego señalar: “Compite contra el reloj y otros competidores para llevarte a casa un podio, desbloqueando docenas de barcos a medida que avanzas por 26 pistas. La competencia se vuelve más feroz en línea, con ocho jugadores compitiendo en circuitos de alta velocidad. Alternativamente, puedes ir uno a uno con un amigo en el sofá”.

Wipeout Omega Collection incorpora partidas de hasta 8 jugadores en línea, más el competitivo local en pantalla partida.

En total, el usuario tendrán a su disposición 26 circuitos, 46 vehículos, 9 modos de juego y un vehículo extra, exclusivo de esta versión.

SNIPER ELITE 4

“Use una mezcla de trampas y explosivos, entornos peligrosos, derribos cuerpo a cuerpo y, por supuesto, su rifle de confianza para sembrar el caos en las fortalezas enemigas”, se lee en la descripción del videojuego.

“Para una estrategia aún mayor, únete a un amigo en línea para derribar objetivos en el modo de campaña cooperativa o disfruta de misiones cooperativas dedicadas para dos o cuatro jugadores y modos competitivos de jugadores múltiples para hasta 12 jugadores”.

Sniper Elite 4 incluye un modo cooperativo para hasta cuatro jugadores y un modo multijugador online en el que podrán participar 12 usuarios en total.