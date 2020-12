Pokémon GO se ha actualizado y no solo trae la posibilidad de poder obtener a nuevas criaturas de la generación Kalos, sino también poder subir ya al Nivel 50, en caso te encuentres en el 40. Pero no es lo único. ¿Sabías que puedes obtener nuevos objetos? Aquí te lo contamos.

Se trata de los caramelos XL, los cuáles solo serán mostrados y obtenidos para aquellas personas que hayan superado el Nivel 40 en Pokémon GO .

Estos solo serán brindados si solucionas algunas tareas de investigación por el Desafío 40. Incluso, existe la posibilidad de poder obtener más de uno al día. Sin embargo, su uso es bastante limitado ya que cada caramelo o rare candy XL será determinado para cada especie.

De momento solo se pueden conseguir completando tareas exclusivas del evento, por el contrario, no se venden ni se pueden obtener tras derrotar a criaturas de diversos gimnasios. Toma nota de esto:

Capturar un Pokémon: De 0 a 3 Caramelos XL

Vence en una Incursión: 1 Caramelo XL

Intercambia un Pokémon con un amigo: 1 Caramelo XL

Conoce cuáles son las maneras para poder obtener los caramelos XL en Pokémon GO.

Eclosionar un Huevo: 2 km sin determinar; 5 km hasta 16 Caramelos XL; 7 km sin determinar; 10 km hasta 24 km; 12 km sin determinar

Transferir un Pokémon: 1 Caramelo XL por transferencia

Convertir Caramelos en Caramelos XL: 100 Caramelos equivalen a 1 Caramelo XL

Caja Misteriosa de Meltan: Hasta 18 Caramelos XL de Meltan por hora

