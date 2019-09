Pokémon GO: se filtra la evolución de Farfetch'd que nunca salió en los juegos ¿Alguna vez viste la primera evolución beta de Farfetch'd? Este es el Pokémon que nunca llegó a los videojuegos de Nintendo y que no verás en Pokémon GO.

¿Alguna vez quisiste saber qué cosa pasó con la primera evolución beta de Farfetch'd? Nintendo