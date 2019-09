Pokémon GO y las criaturas que salen de los huevos de 2 KM, 5 KM, 7 KM y 10 KM

Niantic nuevamente ha realizado una migración en su juego más descargado en el mundo y que aún cuenta con una gran legión de seguidores: Pokémon GO. ¿Sabes qué puedes encontrar al eclosionar los huevos de 2 km, 5 km, 7 km y 10 km?

Sin eres una de las personas que tiende a caminar varios kilómetros todos los días, quizá esto te ayude también para poder tener uno de los Pokémon que solo salen en los huevos. ¿Quieres saber qué criaturas te puedes encontrar?

Cabe recordar que, para conseguir un Huevo debes girar Poképaradas (de 2, 5 ó 10km) o intercambiar regalos con tus amigos (7 km y con posibilidad de ser variante regional/Alola). Dicho esto, has de saber que no puedes tener más de 9 Huevos Pokémon al mismo tiempo; independientemente de si están siendo incubados o no.



Asimismo, debes saber que algunas incubadoras reducen el número de pasos que tenemos que caminar para la eclosión, la mitad. Es también de esperar que algunas de las especies de Teselia que comiencen a llegar a partir de septiembre y octubre tengan limitada su aparición a través de la eclosión de Huevos.



Se espera que algunos Pokémon de la región Teselia o Unova salgan de huevos. (Foto: Captura) Se espera que algunos Pokémon de la región Teselia o Unova salgan de huevos. (Foto: Captura)

HUEVOS DE 2 KM

Bulbasaur (Gen 1 inicial)

Charmander (Gen 1 inicial)

Squirtle (Gen 1 inicial)

Machop (Gen 1)

Abra (Gen 1)

Gastly (Gen 1)

Magikarp (Gen 1)

Shellder (Gen 1)

Krabby (Gen 1)

Chikorita (Gen 2 inicial)

Cyndaquil (Gen 2 inicial)

Totodile (Gen 2 inicial)

Midsreveaus (Gen 2)

Swinub (Gen 2)

Pichu (Gen 2)

Igglybuff (Gen 2)

Cleffa (Gen 2)

Togepi (Gen 2)

Mudkip (Gen 3 inicial)

Treecko (Gen 3 inicial)

Torchic (Gen 3 inicial)

Aron (Gen 3)

Luvdisc (Gen 3)

Swablu (Gen 3)

Wailmer (Gen 3)

Makuhita (Gen 3)

Meditite (Gen 3)

Spoink (Gen 3)

Turtwig (Gen 4 inicial)

Chimchar (Gen 4 inicial)

Piplup (Gen 4 inicial)

Kricketot (Gen 4)

Bonsly (Gen 4)

HUEVOS DE 5 KM

Eevee (Gen 1)

Lickitung (Gen 1)

Magnemite (Gen 1)

Sandshrew (Gen 1)

Ponyta (Gen 1)

Growlithe (Gen 1)

Horsea (Gen 1)

Psyduck (Gen 1)

Cubone (Gen 1)

Seel (Gen 1)

Scyther (Gen 1)

Rhyhorn (Gen 1)

Kabuto (Gen 1)

Omanyte (Gen 1)

Onix (Gen 1)

Tangela (Gen 1)

Gligar (Gen 2)

Pineco (Gen 2)

Yanma (Gen 2)

Sneasel (Gen 2)

Houndour (Gen 2)

Mareep (Gen 2)

Skarmory (Gen 2)

Tyrogue (Gen 2)

Smoochum (Gen 2)

Elekid (Gen 2)

Magby (Gen 2)

Azurill (Gen 3)

Cacnea (Gen 3)

Anorith (Gen 3)

Lileep (Gen 3)

Lotad (Gen 3)

Nosepass (Gen3)

Snorunt (Gen 3)

Duskull (Gen 3)

Carvanha (Gen 3)

Trapinch (Gen 3)

Shuppet (Gen 3)

Wynaut (Gen 3)

Clamperl (Gen 3)

Buneary (Gen 4)

Budew (Gen 4)

Snover (Gen 4)

Stunky (Gen 4)

Bronzor (Gen 4)

Croagunk (Gen 4)

Combee (Gen 4)

Mantyke (Gen 4)

Buizel (Gen 4)

Skorupi (Gen 4)

Finneon (Gen 4)

Drifloon (Gen 4)

Glameow (Gen 4)

Cherubi (Gen 4)

Hippopotas (Gen 4)

HUEVOS DE 7 KM

Pichu (Gen 2)

Cleffa (Gen 2)

Igglybuff (Gen 2)

Togepi (Gen 2)

Smoochum (Gen 2)

Tyrogue (Gen 2)

Elekid (Gen 2)

Magby (Gen 2)

Azurill (Gen 3)

Wynaut (Gen 3)

Bonsly (Gen 4)

Budew (Gen 4)

Chingling (Gen 4)

Munchlax (Gen 4)

Mantyke (Gen 4)

Riolu (Gen 4)

Happiny (Gen 4)

Diglett de Alola

Geodude de Alola

Grimer de Alola

Meowth de Alola

Sandshrew de Alola

Vulpix de Alola



HUEVOS DE 10 KM