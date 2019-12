Empieza la temporada en la que todos quieren participar para no perderse ninguna de las recompensas. Pokémon GO sigue sorprendiendo a sus miles de seguidores, tanto así que Niantic, la creadora del juego, ya está anunciando lo que sería su evento de Navidad 2019, en la que no solo podremos hallar a Pikachu con gorra de Santa Claus, sino también diversidad de novedades.

Si continúas jugando, entonces podrás saber que esta actividad es la que muchas personas tienden a esperar en todo el año porque las cosas que salen son oportunidad única para muchos usuarios.

Para este 2019, Pokémon GO ha anunciado que no solo tendremos por cuarto año a Pikachu navideño, sino también habrá un aumento de la tasa de generación de Pokémon Tipo Agua / Hielo: entre las criaturas que saldrán con más frecuencia son Castform (Forma Nevado), Snorunt, Spheal, Lapras, Cloyster, Snover, Oshawott.

Se espera que más Pokémon de la región Teselia aparezcan en Navidad. (Foto: Nintendo)

También se espera que Santler, por su contribución a la repartición de regalos, se muestre en modo shiny. Por lo que si tienes suerte, puedes encontrarte con un variocolor salvaje.

Pero allí no acaban las sorpresas. Niantic también promete que este evento será diferente y se lanzarán nuevas criaturas de la región Teselia que se caracterizan por ser de hielo.

Es así como tendremos por primera vez la aparición de Vanillita, Cubchoo, Criogonal, así como sus respectivas evoluciones.

Vanillita evoluciona a Vanillish y luego a Vanilluxe. Por su parte, Cubchoo evoluciona a Beartic, mientras que Cryogonal no tiene ninguna evolución de momento.

El evento de Navidad 2019 de Pokémon GO empezará desde el 16 de diciembre al 3 de enero, por lo que podrás tener unas fiestas caminando para capturar a todas las criaturas del juego.

