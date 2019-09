Pokémon Masters: aprende cómo subir del nivel 30 a un Pokémon [GUÍA]

¿Te has quedado estancado y no sabes cómo subir de nivel? Pues ahora te enseñamos qué debes hacer. A diferencia de Pokémon GO y los juegos clásicos de Gameboy, Pokémon Masters tiene una forma muy distinta para poder subir de nivel a un personaje, además de poderlos evolucionar a los que desees. Pero eso sí, te demandará tiempo y paciencia.

Pokémon Masters se ha convertido en la aplicación más descargada a finales de agosto por forma entretenida de presentar las batallas Pokémon con un realismo bastante fascinantes y unos gráficos que terminan por sorprender.

Cada vez que luchas contra tu oponente, podrás ganar experiencia y así poder alcanzar un determinado nivel máximo en tu Pokémon. ¿Se puede sobre pasar el nivel 30? Claro que sí y aquí te lo explicamos.

Algunas parejas no requieren de nada en especial para pasar del nivel 30. Si la pareja tiene 4 estrellas de valoración o más, puede pasar directamente del nivel 30.

Para poder realizarlo, empieza a farmear diversos objetos en Pokémon Masters ya que necesitarás varios. (Foto: Nintendo) Para poder realizarlo, empieza a farmear diversos objetos en Pokémon Masters ya que necesitarás varios. (Foto: Nintendo)

¿Qué debo hacer? Lo primero que debes realizar es avanzar en la historia hasta desbloquear las misiones de entrenamiento Entrenamiento especial: técnicas de combate. Se trata de un combate especial contra un único pokémon extremadamente fuerte. Si consigues superar el combate, se desbloqueará la opción de romper el límite de nivel 30 hablando con Trinnia en el hall.



Para que esto te aparezca, deberás cumplir con una serie de requisitos en Pokémon Masters. Aquí te los detallamos:

Necesitas una buena cantidad de objetos. Ve al intercambiador de objetos en el hall, porque lo que te piden son una deerminada cantidad de cápsulas.

El desbloqueo de nivel +30 es individual. Es decir, si lo desbloqueas para Pikachu, no lo desbloqueas para ningún otro pokémon, solamente para Pikachu. Tendrás que volver a conseguir todos los objetos si quieres desbloquear el nivel +30 con otros.



No se puede comprar el nivel por el momento. No te queda otra que farmear y farmear los objetos si quieres conseguir las cápsulas rojas para pasar del nivel 30.



CÓMO EVOLUCIONAR UN POKÉMON

Existen dos forma de poder evolucionar a un personaje y esto es lo que debes de saber de inmediato. Nintendo ha lanzado a nivel mundial el nuevo juego para smartphones llamado Pokémon Masters, una aplicación de estrategias en la que deberás no solo enfrentarte con varias personas, sino también ir ganando experiencia, así como medallas de las diversas regiones del manga.



Asimismo, cada entrenador con el que te encuentra, podrás irlos registrando en tu PorigonDex, una especie de Pokédex desde donde te podrás comunicar con todos tus amigos a modo de celular.