La inteligencia artificial de WhatsApp está generando gran expectativa. Aunque lleva varios meses disponible en diferentes dispositivos, como iPhone y Android, muchos usuarios aún no cuentan con Meta AI en sus móviles. ¿Qué deben hacer?

A pesar de cumplir con los requisitos básicos, como tener más de 4 GB de RAM, suficiente espacio de almacenamiento y la última versión de WhatsApp en sus celulares, hoy te ofrecemos algunas soluciones para acceder a la IA de inmediato.

Recuerda que, en general, la inteligencia artificial suele estar preinstalada en WhatsApp en todo el mundo. Puedes utilizarla fácilmente haciendo preguntas sobre información o imágenes. Además, ahora puedes enviar cualquier emoji a tu gusto, y pronto también tendrás la opción de comunicarte por voz y variar tu manera de interactuar.

¿Qué es Meta AI de WhatsApp?

Meta AI es la inteligencia artificial desarrollada por la empresa de Mark Zuckerberg para ayudarte en la creación de imágenes, proporcionarte datos sobre hechos históricos y complementar tu información. Algunos usuarios la utilizan para mejorar su redacción o crear stickers divertidos para compartir con amigos.

Si estás pensando en hablar con Meta AI, toma estos consejos ahora. (Foto: Depor)

¿Por qué aún no tienes Meta AI?

1. Reinicio del dispositivo: Es posible que no tengas Meta AI porque no has reiniciado tu equipo después de actualizar la app. Para hacerlo, presiona simultáneamente el botón de encendido y el de bajar volumen para apagar y reiniciar tu smartphone.

2. Regulación geográfica: En algunos países, la inteligencia artificial aún no está disponible. Generalmente, los países de Europa pueden ser los que aún no cuentan con Meta AI.

3. Origen del dispositivo: Los dispositivos comprados a través de operadores de telefonía suelen recibir Meta AI antes que los modelos liberados. Los terminales liberados deberán esperar un poco más para acceder a estos servicios.

4. WhatsApp Beta: Verifica si hay vacantes en WhatsApp Beta. Esto te permitirá acceder anticipadamente a nuevas funciones y características que se están preparando en la plataforma de Mark Zuckerberg.

Si ya te aburriste de Meta AI, estos son los pasos para eliminarla. (Foto: Difusión)

Qué datos nunca debes compartir con Meta AI de WhatsApp

Nunca compartas tu correo electrónico.

Tampoco debes darle datos personales como tus nombres y apellidos.

No le escribas detalles como tu tarjeta de crédito o tu clave.

Tampoco vayas a dictarle tu voz o compartir la imagen de tu rostro.

Es mejor nunca decirle dónde vives, ni darle parte de tu ubicación.

