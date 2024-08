Son muchos los que se emocionaron al conocer la noticia sobre la llegada de iOS 18, el sistema operativo de Apple, que no solo cambiará la estética de tu teléfono iPhone, sino también añadirá la inteligencia artificial, función con la que podrás corregir tus textos de manera inmediata, saber datos, crear Genmojis, obtener una nueva evolución de Siri, entre otros.

Algunos usuarios han descargado la versión Beta, pero se encontraron con una decepción, sobre todo quienes tienen un celular iPhone 15 o inferior. ¿Qué es lo que pasó?

Una de las herramientas que te permitirá hacer iOS 18 es la de cambiar los colores de los íconos de tu iPhone. En un inicio presentaron algunas fallas, pero, conforme fueron saliendo diversidad de actualizaciones, se ha corregido.

Pero hay una función que no saldrá en tu terminal iPhone porque todavía está en desarrollo, ello pese a que en un video publicado por la compañía se ve, a modo de tutorial, cómo funciona esta nueva tecnología.

Por qué todavía no debes instalar iOS 18 en tu iPhone

La primera razón es que no verás la inteligencia artificial. Esta solo se está probando en países como Estados Unidos. Mientras que en Latinoamérica, aún no se ve.

La denominada IA de Cupertino se llama Apple Intelligence y, de momento, no se encuentra disponible en español. Además, si tienes un iPhone 15, será mejor que no descargues iOS 18, porque la inteligencia artificial no es compatible con el equipo que viene con chipset A16.

Eso quiere decir que no lo podrás emplear de forma rápida y sencilla. Lo más recomendable es esperar la versión del sistema operativo sin ningún tipo de error o fallas.

Se espera que iOS 18 salga luego del lanzamiento del iPhone 16 y sus variantes. Aproximadamente 2 semanas después de la presentación del 9 de septiembre.

IPHONE | Conoce cuándo llegará iOS 18 a tu celular de Apple. (Foto: Apple)

Qué celulares podrán tener iOS 18 sin Apple Intelligence

La segunda razón es que los únicos dispositivos, hasta el momento confirmado, que tendrán la inteligencia artificial de Apple serán los iPhone 15 Pro y 15 Pro Max, ya que cuentan con el procesador A17 Bionic. El resto solo recibirá la actualización con normalidad. Aquí el listado:

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone SE (2ª gen.)

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone SE (3ª gen.)

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 15

iPhone 15 Plus

Qué novedades trae Apple Intelligence con iOS 18 en los iPhone

Los Genmojis: son emojis creados a partir de la inteligencia artificial de Apple. Puedes describir el personaje que deseas y, posteriormente, la IA hará todo el trabajo. Lo bueno es que tienes la opción a guardarlos.

son emojis creados a partir de la inteligencia artificial de Apple. Puedes describir el personaje que deseas y, posteriormente, la IA hará todo el trabajo. Lo bueno es que tienes la opción a guardarlos. Crear imágenes: si crees que te falta creatividad o no estás inspirado, no te preocupes porque con Apple Intelligente realizarás todo tipo de animación, ilustración y dibujo en la app Image Playground para que las compartas en tus redes sociales.

si crees que te falta creatividad o no estás inspirado, no te preocupes porque con Apple Intelligente realizarás todo tipo de animación, ilustración y dibujo en la app Image Playground para que las compartas en tus redes sociales. Crea videos: solo tienes que escribir un texto a Apple Intelligence sobre lo que quieres que haga con tus fotos y esta elaborará una historia con todas las imágenes que tienes en tu celular.

solo tienes que escribir un texto a Apple Intelligence sobre lo que quieres que haga con tus fotos y esta elaborará una historia con todas las imágenes que tienes en tu celular. Busca fotos y videos en la app Fotos: Apple Intelligence podrá encontrar esa imagen con solo describirla. Ya no tendrás que ingresar a tu Galería para verla.

Apple Intelligence podrá encontrar esa imagen con solo describirla. Ya no tendrás que ingresar a tu Galería para verla. Eliminar un objeto que no te guste: De esa manera solo tendrás que señalarla dentro de tu foto y, en pocos segundos, Apple Intelligence eliminará a una persona de tu imagen.

Aquí te brindo algunas notas interesantes sobre Apple y trucos para iPhone:

SOBRE EL AUTOR Rommel Yupanqui Periodista. Estudié Comunicación Social en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Interés por las novedades en el mundo de tecnología, ciencia y cómo estas se aplican a la sociedad. Redacté diversos artículos de géneros variados desde el 2014. Actualmente me desempeño como redactor del Núcleo de Audiencias en El Comercio.