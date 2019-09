"Project Resistance": fecha de lanzamiento y precio para PS5 y Xbox Two del nuevo juego de Resident Evil

Capcom sorprendió a todos los gamers del mundo al anunciar un nuevo videojuego: "Project Resistance". No tardó mucho tiempo para que los fans relacionaran el título con la franquicia de zombies de la compañía, Resident Evil, en especial porque fueron las mismas redes oficiales del juego quienes compartieron su primera imagen.

Inmediatamente los rumores no se hicieron esperar. Algunos consideraban que este era el nuevo nombre del próximo "Resident Evil 8". Los más veteranos de la franquicia pensaron en su momento que era un título clave para el Remake de "Resident Evil 3" y los más veteranos pensaron que era una re-edición de "Resident Evil: Outbreak".



Si bien todos se equivocaron, el último grupo tuvo algo de razón. "Project Resistance" en realidad es un nuevo videojuego de la franquicia y, ahora que Capcom ha liberado el primer teaser del mismo, hay más información de lo que será esta entrega de Resident Evil.

En este artículo haremos un pequeño repaso de lo que se sabe sobre "Project Resistance", desde su historia hasta la jugabilidad que presentaría Capcom en el Tokio Game Show de esta semana. ¿Qué habrá preparado la compañía para la franquicia?

HISTORIA DE "PROJECT RESISTANCE"

Mr. X llegará a "Project Resistance" (Foto: Capcom)

"Project Resistance" ha sido un proyecto en secreto de Capcom, ya que muy poco se había oído hablar sobre sus próximos trabajos más allá del remake de "Resident Evil 2". Es muy probable que el desarrollo haya ocurrido en paralelo, y es más posible aún que utilice el mismo motor gráfico que tanto RE 2 como RE 7 han utilizado en sus respectivos títulos.

Con respecto a la historia como tal, no se sabe si este nuevo Resident Evil entrará dentro de la narrativa original de la franquicia. Puede que Capcom solo haya optado por crear un juego multijugador con los personajes de su licencia, y no necesariamente entre en el canon principal.

Algunos teorizan de que esto sería efectivamente una especie de 'remake' de "Resident Evil: Outbreak", por lo que la historia se desarrollaría entre los sucesos de "Resident Evil 2" y "Resident Evil 3: Nemesis". Como dato curioso, los fans han señalado que justamente la primera misión del antiguo juego de Capcom se realiza en un laboratorio de Umbrella.

PERSONAJES DE "PROYECT RESISTANCE"

Project Resistance es el nuevo videojuego de la franquicia que presenta nuevos personajes (Foto: Capcom)

El primer video que se mostró de "Proyect Resistance" presenta a 4 personajes muy diferentes a los antiguos protagonistas de la franquicia, que deben enfrentarse a monstruos como zombies, lickers y a un temible Mr. X. ¿Al final la historia revelará que esas personas sobrevivieron? ¿O el final es que ellos nunca se salvaron? Aún quedan muchas incógnitas alrededor del trasfondo del juego.

No se explica muy bien en qué contexto estas personas se conocieron o qué hacen en un laboratorio de Umbrella. Se puede deducir, por la ropa diferente que visten cada uno de ellos, que son ciudadanos que se han abierto camino por Raccoon City hasta llegar a ese lugar.

Sin embargo, la persona más interesante entre todos los personajes presentados, es quien parece ser el 'maestro de ceremonia' de todo ese espectáculo. Escondido en las sombras, un misterioso enemigo libera zombies, monstruos y controla de manera remota al mismísimo Mr. X.

JUGABILIDAD Y CARACTERÍSTICAS DE "PROYECT RESISTANCE"

Será un Resident Evil netamente centrado en el multijugador (Foto: Capcom)

Al igual que el misterio de quiénes son estos nuevos personajes, no se especifica si la diferencia de ellos tendrá algún efecto en la jugabilidad. Se podría pensar que cada uno de ellos tendría un rol diferente con habilidades únicas, pero no se ha confirmado nada al respecto.

Por ahora, lo único que queda claro es que existirá un grupo de sobrevivientes de hasta 4 personas que deberán escapar de las trampas que otro jugador controle en el laboratorio de Umbrella. Se espera que este no sea el único escenario de juego.

Además, este título multijugador asimétrico ofrecerá una gran variedad de armas de fuego y objetos que pueden ser utilizados como armas cuerpo a cuerpo. Muchos han relacionado "Proyect Resistance" con "Left 4 Dead", aunque solo habrá un gran enemigo que controlará a las demás armas biológicas.

Los diseños de los monstruos van de acuerdo a los vistos en el nuevo "Resident Evil 2", así que muchos creen que la jugabilidad será similar a la del remake, aunque en esta ocasión habrá más de un jugador por mapa en el título.

Considerando que es posible que se utilice el mismo motor gráfico que el último videojuego de Capcom, los requerimientos mínimos y recomendados serían los mismos que "Resident Evil 2 Remake".

REQUISITOS MÍNIMOS DE RE2 REMAKE

Requiere un procesador y un sistema operativo de 64 bits

SO: WINDOWS 7, 8.1, 10 (64-BIT)

Procesador: Intel Core i5-4460 or AMD FX-6300 or better

Memoria: 8 GB de RAM

Gráficos: NVIDIA GeForce GTX 760 o AMD Radeon R7 260x con 2GB Video RAM

DirectX: Versión 11

Almacenamiento: 26 GB de espacio disponible



REQUISITOS RECOMENDADOS DE RE2 REMAKE:

Requiere un procesador y un sistema operativo de 64 bits

SO: WINDOWS 7, 8.1, 10 (64-BIT requerido)

Procesador: Intel Core i7-3770 or AMD FX™-9590 or better

Memoria: 8 GB de RAM

Gráficos: NVIDIA GeForce GTX 1060 o AMD Radeon RX 480 con 3GB VRAM

DirectX: Versión 11

Almacenamiento: 26 GB de espacio disponible



TRÁILER Y GAMEPLAY DE "PROYECT RESISTANCE"

La compañía publicó hace algunos días un teaser de "Proyect Resistance". Se espera que Capcom revele más detalles del videojuego en la Tokio Game Show 2019, así que pronto se liberará algún gameplay grabado de los asistentes del evento.

FECHA DE LANZAMIENTO DE "PROYECT RESISTANCE"

De momento no hay una fecha oficial de lanzamiento, pero si se sabe que llegará a la PlayStation 4, Xbox One y PC dentro de unos meses. Muchos fans esperan que haya algún tipo de juego cruzado entre plataformas, aunque es muy probable que no sea así.

Además de eso, se espera que "Project Resistance" también de un salto en la nueva generación de consolas, la PS5 y la Xbox Two, aunque todavía no hay nada seguro sobre un pronto lanzamiento de estas terminales.