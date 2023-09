¿WhatsApp no funciona en tu iPhone? Es probable que se trate de un problema de software, una mala conexión Wi-Fi, una falla de la aplicación en sí o un mantenimiento del servidor del servicio de mensajería instantánea de Meta. Son muchos los motivos que pueden provocar que no te lleguen los mensajes de la app o que no puedas enviar ninguno, por lo que resulta algo bastante problemático si querías comunicarte con alguien para algo importante. Cualquiera que sea el motivo, siguiendo estos pasos podrás diagnosticar y corregir el problema.

En estos casos, existen algunos trucos que puedes probar desde tu celular para volver a conectarte a WhatsApp. En MAG, te brindamos una lista con las posibles soluciones.

Qué hacer si no me puedo conectar a WhatsApp desde mi iPhone

Una de las cosas que puedes probar es actualizar WhatsApp a su versión más reciente para que se incluyan las mejoras y vuelvas a conectarte a la app.

Si continuas sin conectarte a WhatsApp, posiblemente tengas activado el modo avión, por lo que deberás deshabilitarlo en el apartado de Configuración en tu iPhone.

Otra alternativa es usar tus datos móviles en lugar de la conexión WiFi, ya que esta puede estar brindando una señal débil.

En el caso de que el problema persista, reinicia tu iPhone para que el sistema corrija posibles errores que dificultan la conexión con WhatsApp.

Puedes intentar conectarte a otra red WiFi y comprobar si te llegan los mensajes de WhatsApp como lo haría normalmente.

Ten en cuenta que, si estás usando servicios de proxy o una Red Privada Virtual (RPV), no podrás utilizar WhatsApp, debido a que no es compatible con ese tipo de configuraciones.

¿Cómo recuperar una cuenta suspendida en WhatsApp?

Si WhatsApp ha suspendido tu cuenta por utilizar WhatsApp Plus, lo primero que debes hacer es eliminar el APK.

Para ello ingresa al siguiente enlace . Ese formulario te ayudará a recuperar tu cuenta.

. Ese formulario te ayudará a recuperar tu cuenta. Simplemente selecciona tu país, el código internacional, y luego introduce tu número.

El número debe ser el mismo con el que usas WhatsApp.

Ahora ingresa un correo electrónico con el que deseas que WhatsApp te contacte.

Además deberás elegir la opción de “Android”.

Más abajo habrá un recuadro donde puedes escribirle directamente a la aplicación de Meta.

Debes redactar lo siguiente: “Hola. Quisiera recuperar mi cuenta de WhatsApp ya que fue suspendida por error”.

En menos de 24 horas WhatsApp se contactará contigo mediante correo electrónico.

Si te indica que la suspensión de tu cuenta fue un error, entonces vuelve a descargar WhatsApp oficial e introduce tu número.

Con ello ya podrás usar la app de Meta con normalidad.

Cómo usar WhatsApp en un iPad con WhatsApp Web

Sigue estos pasos para usar WhatsApp en un iPad:

Abre Safari en tu iPad y dirígete a web.whatsapp.com.

Abre WhatsApp en tu iPhone.

En WhatsApp, ve a Ajustes > Dispositivos vinculados > Vincular un dispositivo .

> > . Usa tu iPhone para escanear el código QR que aparece en tu iPad.

Una vez vinculado, tu iPad mostrará todos tus mensajes recientes de WhatsApp, junto con cualquier nota multimedia o de voz.

Limitaciones

No hay notificaciones: Al usar WhatsApp Web en un iPad, no recibirás notificaciones de nuevos mensajes.

Al usar WhatsApp Web en un iPad, no recibirás notificaciones de nuevos mensajes. No todas las funciones están disponibles: Algunas funciones de WhatsApp, como las llamadas de voz y video, no están disponibles en WhatsApp Web.

Consejos

Para obtener la mejor experiencia, usa un iPad con una pantalla grande.

Si tienes problemas para escanear el código QR, intenta acercar o alejar la pantalla de tu iPhone.

Estas son las nuevas funciones que llegarán a WhatsApp

Nueva interfaz para iOS y Android : la versión de la app para Android cambió radicalmente y ahora se parece a la de iPhone, pero, también eliminaron la tradicional barra de color verde oscuro, asimismo, el nombre “WhatsApp” lo pintaron de verde claro; por otra parte, en iOS quitaron los textos azules que no tenían relación con el logotipo del aplicativo.

: la versión de la app para Android cambió radicalmente y ahora se parece a la de iPhone, pero, también eliminaron la tradicional barra de color verde oscuro, asimismo, el nombre “WhatsApp” lo pintaron de verde claro; por otra parte, en iOS quitaron los textos azules que no tenían relación con el logotipo del aplicativo. Ocultar los mensajes de video : Meta introdujo los “mensajes de video” en el mismo botón que sirve para grabar notas de voz, algo que incomodó a los usuarios porque muchas veces cambiaban de función casualmente. Ahora será posible desactivarlas.

: Meta introdujo los “mensajes de video” en el mismo botón que sirve para grabar notas de voz, algo que incomodó a los usuarios porque muchas veces cambiaban de función casualmente. Ahora será posible desactivarlas. Enviar fotos y videos como documento con calidad original : esta herramienta ya existía desde hace mucho tiempo, pero agregaron un atajo para que al presionar sobre la opción “Documento” de inmediato te aparezca la sección “Elegir de la galería”.

: esta herramienta ya existía desde hace mucho tiempo, pero agregaron un atajo para que al presionar sobre la opción “Documento” de inmediato te aparezca la sección “Elegir de la galería”. Interoperabilidad de chats: el servicio de Meta será compatible con otras aplicaciones de comunicación instantánea, significa que podrás enviar mensajes a los usuarios que utilizan programas como: Telegram, Signal, Skype, etc. No será necesario que ellos tengan una cuenta de WhatsApp.

