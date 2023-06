¿Alguna vez te has preguntado cómo sería gestionar un gimnasio de jiu-jitsu brasileño en el corazón de las animadas favelas de Río de Janeiro? Esta es la premisa que intenta responder Martial Arts Tycoon: Brazil, un videojuego desarrollado por Good Dog Studios que mezcla elementos de juego de rol, simulación y tycoon (nombre en inglés de los simuladores de economía) y que saldrá a la venta para PC en 2024 y más adelante para consolas. Su director creativo, Chance Glasco (cofundador de Infinity Ward y creador de la franquicia Call of Duty), vendrá a Sudamérica para presentarlo de manera oficial en el BIG Festival, el mayor festival de juegos independientes de América Latina que se realizará el 28 de junio y el 2 de julio de 2023 en la São Paulo Expo, en São Paulo, Brasil.

Lo que se sabe de Martial Arts Tycoon: Brazil hasta el momento es que te sumergirá en el vibrante mundo de las favelas brasileñas, en lo que vendría a ser una auténtica representación de Río de Janeiro con ricos elementos culturales y un argumento atractivo. Tu objetivo será el de reclutar y entrenar luchadores que evolucionan dinámicamente con una gran variedad de trabajos, orígenes y personalidades, observando cómo se enfrentan a matones en altercados callejeros, ganan torneos de grappling y se abren camino hasta convertirse en futuros campeones del mundo.

Pero no solo deberás preparar física y mentalmente a tus aprendices, sino también gestionar tu gimnasio, mejorando tus instalaciones y equipamiento, navegando a través de desafíos climáticos y sanitarios que afectan tanto a las favelas como a otras comunidades de Río de Janeiro mientras apoyas las infraestructuras locales y las mejoras medioambientales. Todo esto mientras personalizas el formato y la intensidad de tus clases para intentar complacer a los entrenadores ocasionales o a los más acérrimos aficionados a las artes marciales.

A propósito de su próxima visita a Sudamérica, tuve la oportunidad de hacerle algunas preguntas vía correo electrónico y hablamos a detalle no solo del videojuego Martial Arts Tycoon: Brazil que viene a presentar (cuyo primer trailer cinemático podrá ser visto en su participación programada para el viernes 30 de junio) sino sobre su historia con la saga de Call of Duty, su afición por el jiu-jitsu y su fanatismo por los capibaras. A continuación, presentaremos sus respuestas tanto en español como en inglés:

Vista a cuerpo completo de un personaje femenino de Martial Arts Tycoon: Brazil. | Crédito: Good Dog Studios

Encontré una entrevista tuya de 2013 en la que contabas que de grande querías ser un astronauta, un jugador de béisbol de las grandes ligas o hacer videojuegos, y al parecer la última de las opciones se hizo realidad. ¿Cuáles fueron los videojuegos que te marcaron como gamer y cómo pasaste de solo jugarlos a querer crearlos?

Chance Glasco: Hay unos cuantos juegos de los 90 de los que guardo muy buenos recuerdos cuando era niño. Mi franquicia favorita era una serie de aventuras/RPG de Sierra llamada Quest for Glory. Básicamente era una aventura clásica de apuntar y hacer clic a la que se añadían elementos de RPG. Fue el juego al que jugué de niño y que me convenció de que los juegos de PC eran algo especial. Otro de mis mejores recuerdos de los juegos de PC fue la primera vez que jugué a Wolfenstein y Doom. Me quedé alucinado al poder moverme por entornos tridimensionales.

También tengo un gran recuerdo de mi primer MMORPG, Ultima Online. Lo primero que hice al entrar en el mundo con mi personaje recién creado fue robarle un pescado a una persona. Me quedé alucinado al ver a una persona/jugador real pescando en el juego y poder interactuar con él y robarle el pescado. Tres minutos más tarde, una turba enfurecida me mató a las puertas de la ciudad. Probablemente pescadores furiosos.

En cuanto a otras opciones profesionales, no era lo bastante buen jugador de béisbol como para entrar en el equipo del instituto. Tampoco soy astronauta, pero puedo ver todos los lanzamientos de SpaceX y la NASA desde la ventana de mi despacho.

---

I found an interview of yours from 2013 in which you said that when you grew up you wanted to be an astronaut, a major league baseball player or make video games, and apparently the last option came true. What were the video games that marked you as a gamer and how did you go from just playing them to wanting to create them?

Chance Glasco: There’s a few games in the 90s that I have very fond memories of as a kid. My favorite game franchise was an adventure/RPG series by Sierra called Quest for Glory. This game basically took a classic point-and-click adventure game and then added RPG elements to it. This was the game as a kid that I played that convinced me that PC gaming was something special. My other strongest memories of PC gaming would have to be the first time I played Wolfenstein and Doom. I was blown away by being able to move around in 3D environments.

Additionally, I have very strong memories of my first MMORPG, Ultima Online. The first thing I did when logging into the world with my newly created character, was steal a person’s fish. I was blown away by the fact that I was seeing a real person/player fishing in the game and that I was able to interact with them and take their fish. Three minutes later I was killed outside the city gates by an angry mob. Probably angry fishermen.

As far as other career choices, I was not a good enough baseball player to even make the high school team. I’m also not an astronaut, but I do get to see all the SpaceX and NASA launches from my home office window.

***

Probablemente te hagan esta pregunta a menudo, pero tu nombre es casi un sinónimo para Call of Duty. A 16 años del lanzamiento de Call of Duty 4: Modern Warfare, juego del que fuiste parte y que forma parte de una de las sagas más populares de dicha franquicia, ¿alguna vez te imaginaste el éxito que alcanzaría hoy en día? ¿Qué consejo podrías darle a alguien que quiere incursionar en la industria de los videojuegos?

Chance Glasco: Cuando empezamos Infinity Ward, realmente no tenía ni idea de que tendríamos el éxito que ha tenido la franquicia. Como equipo, sabíamos que teníamos un gran juego. Pero hay muchos grandes juegos que no venden más de 10 millones de copias. Nuestro objetivo inicial era superar el millón de copias, pero cuando lanzamos MW2 vendimos casi 30 millones.

En cuanto a consejos para entrar en la industria del videojuego, hay muchísimos recursos en Internet de los que aprender. Tienes tutoriales o materiales de aprendizaje disponibles en línea de prácticamente cualquier aspecto del desarrollo de juegos que se te ocurra. Así que si no quieres o no puedes gastarte el dinero en ir a la universidad para estudiar tu área preferida de desarrollo de videojuegos, puedes tener éxito utilizando todos los recursos gratuitos que hay en Internet. Si puedes dedicar varias horas al día a aprender, verás cómo progresas rápidamente en tus habilidades como desarrollador.

---

You probably get asked this question often, but your name is almost synonymous with Call of Duty. Sixteen years after the release of Call of Duty 4: Modern Warfare, a game you were a part of and which is part of one of the most popular sagas of the franchise, did you ever imagine the success it would achieve today, what advice could you give to someone who wants to get into the gaming industry?

Chance Glasco: When we started Infinity Ward, I really had no idea we’d have the amount of success the franchise has had. As a team, we knew we had a really great game. But there are plenty of great games that don’t sell more than 10 million copies. Our initial goal was to just break 1 million copies, but by the time we released MW2 we sold almost 30 million copies.

As far as advice for getting into the game industry, there are so many different resources on the internet to learn from. Virtually any aspect of game development you can think of has extensive tutorials or learning materials online. So if you don’t want to or can’t spend the money to attend a university to study your preferred area of game development, you can still succeed by using all the free resources online. If you can dedicate several hours a day to learning, you’ll quickly see progress in your game development skills.

***

Hay una gran diferencia entre los FPS y los juegos de simulación, especialmente uno que mezcla a los magnates con el jiu-jitsu. Leí que empezaste a practicar este arte marcial hace algunos años como una especie de pasatiempo y que lo retomaste después de la situación entre Respawn, Infinity Ward y Activision. ¿Cómo fue que influyó esta afición en lo que posteriormente acabaría convirtiéndose en Martial Arts Tycoon: Brazil? ¿Cómo fue el ritmo de trabajo con tu equipo para desarrollarlo?

Chance Glasco: Sí, empecé a entrenar jiu-jitsu allá por el año 2010 como forma de equilibrar mi vida de desarrollador de videojuegos. Los desarrolladores pueden llegar a echar muchas horas frente al PC y es importante tener algún tipo de actividad en tu vida para que tu salud no decaiga poco a poco. Acabé obteniendo el cinturón azul con Alberto Crane y Rómulo Barral en una escuela de Gracie Barra, pero luego me tomé muchos años de descanso. Después de mudarme a Brasil, tenía sentido volver a entrenar. Al principio entrenaba en Nova União, en Río, donde también lo hace José Aldo. Por desgracia, me lesionó un cinturón azul de 15 años que tenía algo que demostrar, así que tuve que volver a tomarme un tiempo. Volví a entrenar en Sao Paulo, donde viví seis meses.

Como desarrollador de juegos, a menudo observas el mundo desde la perspectiva del desarrollo de juegos. Como alguien que pasaba mucho tiempo en academias de jiu-jitsu, veía constantemente aspectos del entrenamiento que serían interesantes en un juego de simulación o estilo tycoon. También me parecía extraño que casi todos los juegos sobre artes marciales fueran juegos de lucha de machacar botones. ¿Por qué no ha habido todavía un juego de tycoon de artes marciales que realmente merezca la pena? Hay cientos de millones de aficionados a las artes marciales y el MMA en todo el mundo.

---

There is a big difference between FPS and simulation games, especially one that mixes tycoons with jiu-jitsu. I read that you started practicing this martial art a few years ago as a sort of hobby and that you took it up again after the situation between Respawn, Infinity Ward and Activision. How did this hobby influence what would later become Martial Arts Tycoon: Brazil? How was the rhythm of working with your team to develop it?

Chance Glasco: Yeah, I started training jiu-jitsu around 2010 as a way to balance out my game developer desk life. Developers can put in a lot of hours and it’s important to have some kind of activity in your life so your health doesn’t slowly decline. I ended up getting my blue belt with Alberto Crane and Romulo Barral at a Gracie Barra school, but then ended up taking a lot of years off. After moving to Brazil, it made sense to get back into training. At first I was training at Nova União in Rio, where Jose Aldo trains. Unfortunately I was injured by a 15 year old blue belt who had something to prove, so I had to take time off again. I got back into it in Sao Paulo when I was living there for 6 months.

As a game developer, you often observe the world through a game development perspective. As someone that spent a lot of time at jiu-jitsu academies, I was constantly seeing aspects of training that would be interesting in a simulation or tycoon style game. I also thought it was strange that almost every game about martial arts was a button-mashing fighting game. Why hasn’t there been a legitimate martial arts tycoon game, yet? There are hundreds of millions of martial arts and MMA fans on the planet.

***

¿Podrías contarnos más sobre la mecánica de juego y el estilo artístico de Martial Arts Tycoon: Brazil? Algo que llamó mi curiosidad es que los jugadores tendrán la posibilidad de jugar con un capibara, algo que no suele verse muy a menudo en los videojuegos ya que no animales tan convencionales como los perros, gatos, loros o incluso cerdos.

Chance Glasco: En cuanto a la mecánica, el juego es una sofisticada mezcla de simulación de gestión y toma de decisiones estratégicas. Como propietario de un gimnasio de jiu-jitsu en Río de Janeiro, estarás a cargo de todo, desde reclutar y entrenar alumnos hasta gestionar las finanzas y la reputación de tu gimnasio. Tendrás que mantener contentos a tus PNJ (siglas para Personajes No Jugables) y ayudarles a alcanzar sus objetivos personales. Tendrás que complacer tanto a los aprendices ocasionales como a los luchadores competitivos para tener un gimnasio de jiu-jitsu con mucho éxito.

Aunque a lo largo del año iremos desvelando más detalles sobre la mecánica de juego, Martial Arts Tycoon: Brazil tiene raíces en el género de los tycoon y la gestión, así como una ligera influencia de los juegos de simulación de vida y de colonias.

En ningún momento te pondrás en la piel de un capibara, pero es de esperar que Raphael se convierta en algo más que un simpático personaje cosmético. Ahora mismo no puedo desvelar todos los secretos de Raphael.

---

Could you tell us more about the game mechanics and art style of Martial Arts Tycoon: Brazil? Something that caught my curiosity is that players will have the possibility to play with a capybara, something that is not very often seen in video games since animals are not as conventional as dogs, cats, parrots or even pigs.

Chance Glasco: In terms of mechanics, the game is a sophisticated blend of management simulation and strategic decision-making. As the owner of a Jiu-jitsu gym in Rio de Janeiro, you’re in charge of everything from recruiting and training students to managing your gym’s finances and reputation. You’ll be tasked with keeping your NPCs happy and helping them meet their personal goals. You’ll need to please casual trainees as well as competitive fighters in order to have a very successful jiu-jitsu gym.

While we’ll be exposing a lot more of the gameplay mechanics later in the year, Martial Arts Tycoon: Brazil definitely has roots in the tycoon/management genre as well as a little bit of influence from life and colony sim games.

You will not be playing as a capybara at any point in the game, but hopefully Raphael will become more than just a cosmetic cute character in the game. I can’t really give away all of Raphael’s secrets right now.

***

Tu afición por los capibaras es muy conocida y por la foto de tu perfil de Twitter vi que ya tuviste la oportunidad de conocer uno en persona. ¿Qué tanto sabes sobre este roedor herbívoro anfibio que vive en gran parte de Sudamérica y se le conoce por varios nombres como carpinchos en Argentina y ronsocos en Perú?

Chance Glasco: En una escala del 1 al 10, probablemente un 11. Sé que actualmente están dando un golpe de estado en el gobierno argentino y echando a los ricos de sus casas. Probablemente sea la invasión más bonita de la historia. No tenía ni idea de que en Perú se llamaran “Ronsocos”, pero creo que es un nombre muy apropiado.

---

Your fondness for capybaras is well known and from the picture on your Twitter profile I saw that you already had the opportunity to meet one in person. How much do you know about this amphibious herbivorous rodent that lives in most of South America and is known by various names such as capybaras in Argentina and ronsocos in Peru?

Chance Glasco: On a scale of 1-10, probably an 11. I know they’re currently staging a coup within the Argentinian government and driving the rich from their homes. It’s probably the cutest invasion ever. I had no idea they were called ‘Ronsocos’ in Peru, but I think that’s a very fitting name.

Foto de perfil de la cuenta de Twitter de Chance Glasco en la que se le ve posando junto a un capibara. | Crédito: @ChanceGlasco / Twitter

***

A propósito de tu confirmación para el BIG Festival, donde presentarás Martial Arts Tycoon: Brazil, ¿podrías contarnos sobre tu relacion con Latinoamérica tanto a nivel profesional con el juego, ya que hay miembros del estudio de desarrollo de Brasil, como a nivel cultural? ¿Qué otros países hispanohablantes has tenido la oportunidad de visitar?

Chance Glasco: En cuanto a países de habla hispana en Latinoamérica, he pasado un par de semanas viajando por la costa de Chile, desde Santiago hasta Pucón. He estado en México varias veces y he pasado un par de semanas en Sayulita, México.

Además, cuando era cinturón blanco, hice un viaje con Alberto Crane y Orlando Sánchez a Costa Rica. Ambos tenían peleas en Cartago y fui a documentar la experiencia. Fue bastante surrealista y el ambiente parecía sacado de Street Fighter II: Championship Edition. Ambos ganaron sus combates. Orlando le hizo un KO técnico a tipo a base solo de patadas en una pelea de muay thai y Alberto sometió a su oponente de Vale Todo con un gancho de talón.

Ah, y aunque no es un país de habla hispana, viví en Río de Janeiro durante unos años y en São Paulo durante seis meses.

---

Regarding your confirmation for the BIG Festival, where you will present Martial Arts Tycoon: Brazil, could you tell us about your relationship with Latin America both on a professional level with the game, since there are members of the development studio from Brazil, and on a cultural level? What other Spanish-speaking countries have you had the opportunity to visit?

Chance Glasco: As far as Spanish speaking countries in Latin America go, I’ve spent a couple of weeks traveling down the coast of Chile, from Santiago to Pucon. I’ve been to Mexico several times and have spent a couple of weeks in Sayulita, Mexico.

Also, when I was a white belt, I took a trip with Alberto Crane and Orlando Sanchez to Costa Rica. They both had fights in Cartago and I came to document the experience. It was a pretty surreal experience and the environment felt like something out of Street Fighter II: Championship Edition. Both guys won their fights. Orlando TKO’d a guy due to leg kicks in a muay thai fight and Alberto submitted his Vale Todo opponent with a heel hook.

While not a Spanish speaking country, I did live in Rio de Janeiro for a few years and São Paulo for six months.

***

Después del lanzamiento de Martial Arts Tycoon: Brazil, ¿existe la posibilidad de que haya más versiones del juego con otros países sudamericanos? La verdad que sería genial ver uno inspirado en Perú.

Chance Glasco: De momento no hay planes para Martial Arts Tycoon: Perú, pero estoy considerando seriamente crear un DLLC (siglas en inglés para Downloadable Llama Content).

---

After the release of Martial Arts Tycoon: Brazil, is there a possibility that there will be more versions of the game with other South American countries? It would be great to see one inspired by Peru.

Chance Glasco: There’s currently no plans for Martial Arts Tycoon: Peru, but I’m heavily considering llama DLLC.

***

Por último, ¿qué mensaje le quieres hacer llegar a nuestros lectores sobre este juego próximo a lanzarse?

Chance Glasco: Si te gustan los juegos de gestión o de simulación de vida, creo que te va a encantar Martial Arts Tycoon: Brazil por su nueva visión de los géneros. Sin embargo, incluso si te apasionan más las artes marciales, el jiu-jitsu o las MMA, y no estás tan familiarizado con este estilo de juego, estoy seguro de que encontrarás en Martial Arts Tycoon una experiencia única, basada en la autenticidad y la dedicación a la tradición de las artes marciales.

El juego está profundamente arraigado en la cultura brasileña y carioca. Como jugador, no sólo gestionas un gimnasio, sino que adopta y fomenta el espíritu brasileño de resistencia, determinación y camaradería que también es sinónimo de jiu-jitsu.

Si me estás leyendo y vas a venir al BIG Festival este año, y espero que así sea, ven a saludarnos al stand de Arsht-Rock (nº 1044), ¡donde proyectaremos el tráiler completo en nuestro estreno mundial del 1 de julio!

---

Finally, what message would you like to convey to our readers about this upcoming game?

Chance Glasco: If you’re a fan of management or life simulation, I think you’re going to absolutely love Martial Arts Tycoon: Brazil because of its fresh take on the genres. However, even if your passion lies more with martial arts, jiu-jitsu, or MMA, and you’re not as familiar with this style of gaming, I am confident that you’ll find Martial Arts Tycoon to be a uniquely engaging experience, grounded in authenticity and dedication to the martial arts tradition.

The game is rooted deeply in the Brazilian and Rio de Janeiro culture. As a player, you aren’t just managing a gym, you’re embracing and fostering the Brazilian spirit of resilience, determination, and camaraderie that is also synonymous with jiu-jitsu.

If you’re coming to BIG Festival this year, which I hope you are, come say hello at the Arsht-Rock booth (#1044) where we’ll be showing the full teaser trailer after our July 1st world premiere.

Vista panorámica de uno de los escenarios de Martial Arts Tycoon: Brazil. | Crédito: Good Dog Studios

Ahora que conocemos un poco mejor a la mente detrás de Martial Arts Tycoon: Brazil, solo nos queda esperar a su lanzamiento oficial. Para más información sobre el videojuego, puedes visitar el sitio web oficial de Good Dog Studios o seguir las cuentas oficiales del título en Twitter, Instagram, Discord, TikTok y Facebook para estar enterado de las últimas actualizaciones y noticias del mismo.

¿Qué es Martial Arts Tycoon: Brazil?

Martial Arts Tycoon: Brasil es un juego de simulación único que te adentra en el vibrante mundo de las favelas brasileñas. Los jugadores se meterán en la piel de Lucas, un joven que hereda de su tío Renato un gimnasio de Jiu-Jitsu y lo maneja junto a su capibara mascota, Raphael. Ambos deberán enfrentar los desafíos del día a día y entrenando a luchadores para las competiciones, mientras lidian con problemas climáticos y sanitarios de la comunidad, a la par de ampliar sus instalaciones y entrenar a sus luchadores para las competiciones.

Ficha de Martial Arts Tycoon: Brazil