Rafael Araneda nos tiene acostumbrados a verlo a ayudar a personas a conseguir pareja en el programa “Enamorándonos USA”, algo que él logró hace muchísimos años. Mientras entrega lo mejor de sí en la conducción del romántico espacio televisivo, él en casa ofrece sus más cargados sentimientos a su esposa, Marcela Vacarezza, una mujer que también es muy conocida en Chile debido a que también forma parte del mundo del espectáculo.

Ella se ha desempeñado en televisión como conductora y panelista de varios programas. Pero eso no es todo, ya que también fue Miss Chile, dejando en claro que es una mujer extremadamente bella y que seguro rompió miles de corazones durante su etapa de soltera antes de iniciar un romance con Rafael Araneda, quien terminaría llevándose un enorme premio con la mujer que eligió para toda la vida. Pero, ¿te has preguntado más sobre ella? Acá te dejo sus datos más importantes y que no puedes dejar de saber.

1. ¿QUIÉN ES MARCELA VACAREZZA?

Marcela Paz Vacarezza Etcheverry es una psicóloga y conductora de televisión nacida en Antofagasta, Chile. También fue Miss Chile Universo y actualmente está casada con Rafael Araneda, con quien tiene cuatro hijos, tres biológicos y uno que adoptaron en los Estados Unidos.

Marcela Vacarezza fue modelo de joven y luego se dedicó a conducir programas de televisión

2. DATOS PERSONALES DE MARCELA VACAREZZA

Nombre completo: Marcela Paz Vacarezza Etcheverry.

Marcela Paz Vacarezza Etcheverry. Fecha de nacimiento: 8 de mayo de 1970.

8 de mayo de 1970. Edad: 53 años.

53 años. Lugar de nacimiento: Antofagasta, Chile.

Antofagasta, Chile. Ocupación: psicóloga y conductora de televisión.

psicóloga y conductora de televisión. Lugar de residencia: Florida, Estados Unidos.

Florida, Estados Unidos. Esposo: Rafael Araneda.

Rafael Araneda. Hijos: Martina, Florencia, Vicente y Benjamín.

3. ESTUDIÓ PSICOLOGÍA

Luego de haber terminado la escuela en el Colegio de los Sagrados Corazones de Providencia, una joven Marcela optó por estudiar Psicología en la Pontificia Universidad Católica de Chile, donde se estaría graduando unos años más tarde, siendo toda una profesional.

4. FUE MISS CHILE

En 1992 fue escogida como Miss Chile y ello le dio la posibilidad de viajar hasta Tailandia para participar del Miss Universo representando a su país. Lastimosamente, ella no pudo regresar a casa con la corona, pero sí con muchas oportunidades para seguir creciendo en el mundo del espectáculo.

5. EMPEZÓ EN LA TELEVISIÓN

En el mismo año de Miss Universo, Marcela Vacarezza empezó a trabajar en programas de televisión como modelo y luego como conductora en el canal La Red. Dese ese momento, ella fue parte de varios shows y de diferentes plataformas.

6. SE CASÓ EN EL 2000

Después de tres años de relación, la pareja conformada por Marcela Vacarezza y Rafael Araneda se casó en el año 2000, en una ceremonia que fue medianamente mediática por aquel entonces y vaya que ese día es memorable, pues los dos se mantienen juntos y, en especial, enamorados.

Marcela Vacarezza y Rafael Araneda se casaron en el año 2000 y se han convertido en padres de cuatro hijos (Foto: Marcela Vacarezza / Instagram)

7. ES MADRE DE 4 HIJOS

Junto a Rafael Araneda, Marcela ha traído al mundo a tres hijos, de nombres Martina, Florencia y Vicente, pero ellos no fueron los únicos que integrarían esa familia, pues en Estados Unidos adoptaron a un niño al que lo bautizaron como Benjamín.