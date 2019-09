"Saludos de WhatsApp": qué es y por qué no debes abrir este mensaje

¿Has recibido un mensaje bastante raro de parte de WhatsApp? Quizá tú has sido víctima de los ampones. La aplicación de mensajería rápida es la más utilizada en el mundo con la finalidad de poder enviar y recibir mensajes de cualquier parte del mundo. Pero también se ha convertido en una ventana para los ciberdelincuentes.

En las últimas horas gran cantidad de usuarios se han visto envueltos en una nueva modalidad de robo de información tras haber recibido un mensaje de parte de la compañía que ahora le pertenece a Facebook, WhatsApp.

Si eres una de las personas que recibió un mensaje SMS con el texto "Saludos de WhatsApp", ni se te ocurra hacerle caso y bórralo inmediatamente, ya que si accedes al enlace verás cómo te piden verificar tu número de teléfono en un flagrante caso de timo por phishing.

En caso coloques tus datos en los espacios en blanco, notarás cómo un software se introduce en tu dispositivo con la finalidad de querer robar toda tu información, fotos, videos, textos, mensajes de voz, y hasta tu listado de contactos.

Si por algún motivo has caído en la estafa, podrás ver en tu smartphone el siguiente mensaje cuando abras la aplicación de mensajería: "Tu número de teléfono ya no está registrado en este teléfono. Esto probablemente se debe a que registraste tu número de teléfono en WhatsApp en un teléfono diferente".



Este es el mensaje de texto que muchas personas han recibido a sus bandejas y que, supuestamente, proviene de WhatsApp. Este es el mensaje de texto que muchas personas han recibido a sus bandejas y que, supuestamente, proviene de WhatsApp.

Para ello existe una solución: Primero deberás pulsar sobre la palabra "verificar", opción que aparece debajo del mensaje, y recuperará WhatsApp en su teléfono. Tras esto, recibirás un mensaje de verificación que ahora sí, será legítimo. Una vez lo tenga, lo más seguro es que introduzca a mano el código de verificación en vez de ingresar en el enlace.

¿Qué debes evitar hacer?

No haga caso a ningún mensaje con un código de verificación siempre que no lo hayas solicitado. Sobre todo, es importante que no ingreses en el enlace que viene adjunto.

Cuando quieras cambiar de número o instalar WhatsApp en otro terminal, es mejor que tú mismo introduzcas el código de manera manual y no que esto se haga de manera automática.

Otra alternativa es que actives la verificación en 2 pasos de WhatsApp: de este modo, cualquier intento de verificación de su número requeurirá de un número PIN de 6 dígitos que solo usted conoce. Esto es distinto de la opción de desbloquear WhatsApp con la huella dactilar ya que solo se te pedirá el PIN cuando configures la app en un nuevo teléfono, mientras que la protección con huella dactilar es cada vez que accedas a WhatsApp para preservar la privacidad de tus mensajes de ojos ajenos.