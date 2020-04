¿Qué es lo primero que se te viene a la mente cuando escuchas la palabra “Top Gear”? Si es el conocido programa de televisión por cable, entonces no tuviste la suerte de probar en su momento uno de los videojuegos de carreras más icónicos de Super Nintendo durante la primera mitad de la década de los noventa. Por eso, cuando Horizon Chase Turbo hizo su aparición para PS4, Xbox One, PC vía Steam y Nintendo Switch, muchos no tardaron en considerarlo como su sucesor espiritual y uno muy superior.

No cabe duda que el título desarrollado por Kemco fue uno de los favoritos de aquel entonces y, si bien tuvo un par de secuelas, la primera es la que los gamers treintañeros (y de más edad) recuerdan con cariño ya sea por su calidad gráfica, su pegajosa banda sonora o su novedoso sistema de juego. Todo eso fue tomado en cuenta cuando Aquiris Game Studio, con sede en Brasil, presentó al mundo Horizon Chase Turbo para las consolas de la presente generación.

Uno de los primeros aciertos del estudio brasileño a cargo de Horizon Chase Turbo para capturar la onda retro de Top Gear fue sumar a sus filas a Barry Leitch, que con sus canciones nuevas y algunos remixes de temas del clásico de Super Nintendo (mi favorito es y será siempre el del circuito de Las Vegas) nos transportan a un pasado en el que los videojuegos eran algo tan sencillo como encender la consola, conectar los controles, insertar el cartucho y presionar “Start” para jugar.

Si hablamos del modo de juego de Horizon Chase Turbo , lo único que tienes que saber es que debes ser lo más veloz que puedas, tomar bien las curvas cerradas de los circuitos y evitar chocar contra tus rivales en el proceso. Para ello dejó atrás las “mejoras” de las secuelas de Top Gear y se centró en lo básico: el vehículo ya no sufre daños que tienen que ser reparados para continuar y el sistema de mejoras se simplificó, haciendo que las partes puedan ser adquiridas una por una en series de tres al completar cierta cantidad de pistas.

Las carreras son cortas (de entre 3 a 5 vueltas dependiendo el circuito) pero muy competitivas, y la mayoría de las veces no terminarás en primer lugar debido a que no pudiste rebasar al que iba a la cabeza, chocaste demasiado contra las barreras de seguridad o simplemente se te acabó el combustible. Como en los juegos de antaño, tendrás que recurrir a la memoria para saber en qué parte se ubican cada uno de los implementos que te ayudarán en tu victoria mientras corres a toda velocidad.

En total, deberás competir en 12 copas a lo largo del modo Vuelta al mundo, cada una compuesta por tres series de dos a cuatro pistas. Si quedas entre las cinco primeras posiciones podrás acceder al siguiente circuito en secuencia, acumulando puntos con cada triunfo dependiendo de tu ranking y cuántas de las fichas azules esparcidas a lo largo de la pista necesarias para desbloquear partes pudiste conseguir. Todo esto influirá en la calificación final, que se comparará con la de tus amigos que tengan el mismo juego.

Si logras conseguir todas las fichas azules y llegas en primer lugar, recibirás una súper copa y la máxima cantidad de puntos disponibles en la mencionada carrera. Esto te permitirá acumular y desbloquear nuevas áreas, así como mejoras para la velocidad, impulso, tanque de combustible, aceleración y manejo de los vehículos que vayas consiguiendo a medida que avances en el juego que, dicho sea de paso, son cerca de 30 y pueden encontrarse en una variedad de modelos y colores.

Dado que las carreras se terminan rápido, como mencionamos líneas arriba, lo que es sumamente adictivo de Horizon Chase Turbo es ese aspecto del “una carrera más”, frase que te encontrarás repitiendo en más de una ocasión al volver a jugar las pistas para conseguir la ansiada súper copa mientras disfrutas de la pegajosa banda sonora y el remozado paisaje que adorna los circuitos que, a diferencia de Top Gear, no apela tanto al realismo sino a una versión mucho más colorida.

Otro aspecto a mencionar es que uno puede jugar con hasta cuatro jugadores localmente en pantalla dividida en los modos Zona de Juego o el siempre competitivo Torneo pero si prefieres jugar en solitario, puedes poner a prueba tu habilidad de manejo en el modo Resiliencia, donde tendrás que superar los mejores tiempos establecidos en cualquiera de las más de 100 pistas. Por otro lado, si nunca jugaste Top Gear y eres nuevo en el mundo de las carreras retro, existe un modo “Rookie Series” (Novatos) con una dificultad reducida.

En conclusión, Horizon Chase Turbo te asegura un viaje directo a la nostalgia reviviendo uno de los clásicos que marcó un antes y un después en toda una generación de gamers. Si bien el juego puede tornarse en momentos repetitivo en el modo de un solo jugador, la magia resurge cuando tus amigos se suman a la carrera y todos pugnan por obtener el primer lugar, haciéndonos recordar una época en la que las cosas eran mucho más sencillas en cuanto a videojuegos refiere.

