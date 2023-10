Durante la conferencia anual para desarrolladores “Samsung Developer Conference”, la marca de origen surcoreano presentó oficialmente One UI 6, ¿Qué significa esto? se trata de una capa de personalización o interfaz de usuario que trabaja sobre Android 14, el último sistema operativo de Google.

Para que todo quede claro, la mayoría de fabricantes de dispositivos móviles que utilizan el sistema operativo Android, desarrollan capas de personalización para diferenciarse de la competencia que también licencia al referido software de Google.

No todos los modelos de Samsung actualizarán a One UI 6, lo mismo sucede con Android 14, pues muchos equipos ya cumplieron con sus años de actualización, no pueden soportar el nuevo diseño optimizado, tampoco las nuevas opciones de personalización y seguridad.

Listado de dispositivos móviles compatibles con One UI 6 de Samsung

Galaxy S series

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23+

Galaxy S23

Galaxy S22 Ultra

Galaxy S22+

Galaxy S22

Galaxy S21 FE

Galaxy S21 Ultra

Galaxy S21+

Galaxy S21

Galaxy Z series

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 4

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Flip 3

Galaxy A series

Galaxy A73

Galaxy A72

Galaxy A54

Galaxy A53

Galaxy A52 (A52 5G, A52s)

Galaxy A34

Galaxy A33

Galaxy A24

Galaxy A23

Galaxy A14

Galaxy A13

Galaxy A04s

Galaxy M series

Galaxy M54

Galaxy M53 5G

Galaxy M33 5G

Galaxy M23

Galaxy F series

Galaxy F54

Galaxy F23

Galaxy F14 5G

Galaxy Xcover series

Galaxy Xcover 6 Pro

Galaxy Tab series

Galaxy Tab S8 Ultra

Galaxy Tab S8+

Galaxy Tab S8

Cómo jugar en la pantalla pequeña del Samsung Galaxy Z Flip 5

Lo primero que debes hacer será abrir Galaxy Store.

Esta es la tienda de aplicaciones de Samsung.

Allí busca la aplicación llamada Good Lock.

Una vez lo hayas descargado, ábrela.

En la parte de abajo de Good Lock verás dos pestañas, elige Life up.

Ahora busca la aplicación Multistar.

Allí presiona “I love Galaxy Foldable”, luego en “Launcher Widget”.

En ese instante aparecerán todas las aplicaciones que has descargado en tu Samsung Galaxy Z Flip 5, incluyendo los juegos.

Añade los videojuegos al widget y pulsa donde dice “Enable Launcher Widget” y listo.

Cierra tu dispositivo y anda a la parte final de los widgets. Verás que allí encontrarás el que creaste con Multistar.

Abre cualquier juego y lo verás en una escala pequeña.

Lo mejor de todo es que no hay ningún tipo de demora al momento de jugar, tampoco demora demasiado en cargar.

Puedes presionar los botones de manera adecuada. Puedes abrir Fortnite, Genshin Impact, Pokémon GO, etc.

