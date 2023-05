Samsung ha renovado su línea A con dos nuevos modelos, uno de ellos es el Samsung Galaxy A34 5G , el smartphone que viene completamente limpio y que trata de igualar a sus hermanos mayores o los de la gama Premium.

El dispositivo trae una serie de novedades, pero si estás pensando en comprártelo, es mejor que leas esta review antes de invertir en el Samsung Galaxy A34 5G .

DISEÑO

Estoy sorprendido porque Samsung por fin entendió que tener un módulo de cámaras demasiado sobresaliente de su cuerpo no generaba bonita estética, por el contrario, en el Samsung Galaxy A34 5G opta por poner los sensores casi al límite del chasis para que, cuando lo coloques sobre la mesa, no termine por caerse.

Asimismo, su diseño está compuesto específicamente de plástico en la parte trasera como en los frames donde se encuentran los botones de volúmen y el de encendido y apagado, además del puerto USB tipo-C y un altavoz.

Samsung Galaxy A34 5G se diferencia de su hermano el A54 es que no tiene notch. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

El color que nos ha tocado evaluar es uno violeta y la verdad es que se ve realmente bonito, pero siempre es bueno protegerlo ante posibles caídas, aunque el case de silicona no viene incorporado en la caja.

Por otro lado, la gran diferencia del Galaxy A35 con el A54 radica específicamente en que el segundo tiene un orificio en la pantalla, mientras que el primero cuenta con un notch. Aunque no es molestoso, esto sucede con el fin de diferenciarlos.

Las medidas del terminal son 161,3 x 78,1 x 8,2 mm y pesa alrededor de los 199 gramos. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Las medidas del terminal son 161,3 x 78,1 x 8,2 mm y pesa alrededor de los 199 gramos. También hay que destacar que es sensible al tacto y no se pegan las huellas dactilares en su zona trasera, por lo que no tienes que estar limpiándolo a cada rato.

PANTALLA

Otro detalle es que, al ser un gama media, Samsung le incorpora a su Samsung Galaxy A35 5G una pantalla AMOLED donde los colores se ven más que interesantes, totalmente encendidos y con unas tonalidades contrastadas.

Si bien se puede elegir el modo natural, también es posible usar un modo vivido para que así obtengas mayor cantidad de calidad de imagen. Por lo menos no satura en exceso. Además lo acompaña una display de 120 Hz, por lo que la animación y efectos son bastante rápidos, sin limitar los píxeles que tiene.

Samsung Galaxy A35 5G una pantalla AMOLED donde los colores se ven más que interesantes. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Mientras que en el tema del brillo automático, por lo menos hay una buena cantidad de iluminación en la pantalla, 1000 nits en total, que no evita que leas tus notificaciones o mandes un mensaje de texto buscando sombra urgentemente. Aguanta el cenit.

En el caso de que quieras reproducir tus series de Netflix o YouTube podrás hacerlo en una calidad de 2160 píxeles, aunque no llega al 4K, ya que la resolución de su panel que mide 6.6 pulgadas es de 1080 x 2340 pixeles.

En el caso de que quieras reproducir tus series de Netflix o YouTube podrás hacerlo en una calidad de 2160 píxeles. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Otro detalle que debes tener en cuenta es que viene con Corning Gorilla Glass 5, pero no llega con la famosa mica protectora, por lo que debes comprar uno también para proteger la display aún más ya que eso sí podría ser un problema.

PROCESADOR Y RENDIMIENTO

La rapidez del equipo es producto de su procesador pues el Samsung Galaxy A34 5G tiene Dimensity 1080 que, aunque se trate de un gama media, está en su punto, brindando no solo una buena performance, sino también evitando que se presente el tan famoso lag o la velocidad disminuya con el tiempo.

También tenemos 6 GB de memoria RAM, pero a ello se le añaden 6 GB más de memoria virtual para que tu equipo sea una bala, aunque también puedes elegir 2 GB y 4 GB. Su capacidad interna es de 128 GB por lo que siempre debes guardar tus cosas en la nube ya que algunos modelos sí no traen el microSD.

La rapidez del equipo es producto de su procesador pues el Samsung Galaxy A34 5G tiene Dimensity 1080. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Un aspecto más a resaltar es que Samsung dota a sus terminales ya con Android 13 y la última capa de personalización One UI 5.1, lo que permitirá además que se actualice hasta por 3 años más en el software de Google. Eso es bueno porque por lo general los dispositivos del sector de gama media solo reciben un update.

En el tema de los videojuegos tuvimos la posibilidad de poder jugar Fortnite. Lo más sorprendente es que los gráficos son bastante estables. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

En el tema de los videojuegos tuvimos la posibilidad de poder jugar Fortnite. Lo más sorprendente es que los gráficos son bastante estables y no sufren ningún tipo de pérdida de latencia o lag. Por el contrario, el movimiento de los personajes y la defensa tienden a ser precisas, sin ningún detalle a equivocarse. Asimismo puedes jugar a 60 fotogramas por segundo y cuando giras no suele salir barrido en la imagen.

Lo mismo sucedió en Genshin Impact. Todos los efectos y los ataques con los distintos personajes no solo contaban con buenos detalles. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Lo mismo sucedió en Genshin Impact. Todos los efectos y los ataques con los distintos personajes no solo contaban con buenos detalles, sino también con una serie de elementos que en celulares de gama media no suelen tener. Lo que más destaco es la velocidad en que se hacían. Creo que Samsung, a través de Game Launcher, no quiere perder en ese aspecto al ser un celular que está dirigido a personas jóvenes.

CÁMARAS

El Samsung Galaxy A34 5G cuenta con triple sensor trasero, el principal lleva 48 megapíxeles, también tenemos un ultrawide de 8 megapíxeles, y el macro es de 5 megapíxeles. Mientras en la frontal encontramos una cámara de 13 megapíxeles.

La fotografía del dispositivo se ve claramente con buenos colores, pero si lo observas en la misma pantalla, ya que al ser una display Amoled, todos las tonalidades están encendidas. Mientras que en la computadora salen con buen nivel de detalle.

Así toma fotos el Samsung Galaxy A34 5G. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Así toma fotos el Samsung Galaxy A34 5G. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Sin embargo, si le das a contra luz, puede que aparezca un destello demasiado intenso que malograría tus fotos. Además el cielo sale completamente celeste cuando hay buena iluminación, e incluso si activas el HDR con la inteligencia artificial, las imágenes no salen falsas.

En el caso del gran angular, puede que los laterales de las fotos salgan un poco desconfiguradas o estiradas, y eso hay que tener un poco de cuidado. Lo más recomendable es usar siempre la cámara principal, pero en ese caso puedes utilizar el ultrawide con fotos familiares.

Así toma fotos el Samsung Galaxy A34 5G. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Así toma fotos el Samsung Galaxy A34 5G. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

En el caso del macro, a veces debes de presionar un poco la pantalla para que así puedas captar con mejor profundidad el objeto a fotografiar. Aunque en algunos casos tuvimos problemas para poder buscar un fondo desenfocado y la imagen más nítida. La interpretación era al revéz.

Lo que sí falta es un teleobjetivo. Samsung incorpora uno de 2X, pero no es de la misma cámara, sino que se genera mediante software. De igual modo puedes usar hasta los 10X, pero la foto saldrá demasiado desconfigurada.

Así toma fotos el Samsung Galaxy A34 5G. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Así toma fotos el Samsung Galaxy A34 5G. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Sobre la cámara frontal, interpreta bien el contorno de los rostros cuado activamos el efecto de profundidad, incluso podemos ver los pequeños pelos que teníamos en el rostro. Pero eso sí, no será completa, pero, pese a sus limitaciones como la borrosidad al acercarte o hacer zoom, está bien compuesta.

Lo malo está en la noche, la falta de luz hará que tus tomas salgan borrosas o con una gran secuencia de ruido que a muchos no le gustará. Para eso activa el modo nocturno que trae el smartphone de esa forma podrás ver y captar un poco más de iluminación con el sensor de 48 megapíxeles.

BATERÍA

El Samsung Galaxy A34 5G, como ya sabemos, no trae un cargador, pero soporta como máximo 25W. En total viene con energía de 5000 mAh, pero puedes tener el terminal al 100% en una hora y media, mientras que el 50% en 50 minutos.

Sobre la descarga, si eres de tomar fotos, leer diversos textos o empezar a ver videos de YouTube o TikTok, puede que la batería dure entre 12 a 14 horas, pero eso en un uso no muy intenso.

En total viene con energía de 5000 mAh, pero puedes tener el terminal al 100% en una hora y media, mientras que el 50% en 50 minutos. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Mientras que en el tema de los gamer, al ser un celular que sí puede ejecutar juegos, el Samsung Galaxy A34 sale perdiendo en este uso de batería. Puede durarte entre 5 a 6 horas, pero el calentamiento del smartphone no suele ser baja como parece.

CONCLUSIONES

Lo que me gusta de Samsung Galaxy A34 es el detalle del movimiento al ofrecer los 120 Hz que tanto se espera en un celular de gama media.

El hecho de que tenga Dimensity 1080 le da mucho mejor performance y velocidad al ejecutar las cosas, incluso más cuando le añades los 6 GB de memoria RAM.

Por otro lado, el hecho de que sea gaming también ayudará bastante a que puedas correr todos los videojuegos gracias a una optimización del Game Launcher.

Lo malo se encuentra en el gran angular y el efecto de macro. Me hubiera gustado de que no se pierda el modo automático de ambos, pero a veces se tiene que sacrificar cosas.

El Samsung Galaxy A34 5G se vende en Perú a 1499 soles

Síguenos en nuestras redes sociales: