Samsung ha lanzado en nuestro país sus más recientes equipos de la familia S22, entre ellos el S22 Plus , mismo que no solo tiene un aumento en su pantalla, sino que llega con tecnología 5G y procesador Snapdragon 8 Gen 1. ¿Será bueno comprarlo?

El dispositivo móvil si bien tiene unas características buenas, hay algunas que hay que tomarlas con pinzas. En MAG hemos tenido el equipo durante algunas semanas y esta es nuestra review final.

El dispositivo lleva un modelo bastante tradicional.

DISEÑO

El Samsung Galaxy S22 Plus llega con una zona trasera matizada con el objetivo de que no se peguen las huellas dactilares como otros dispositivos. El color que nos ha tocado evaluar es el rosado y en la esquina superior observamos triple sensor en un material metálico brillante.

Tanto la zona delantera como la trasera está hecho de Gorilla Glass Victus+, un vidrio templado bastante resistente, mismo que evita que se generen rayaduras o simplemente roturas en caso el celular sufra una caída de alto impacto.

Tanto la zona delantera como la trasera está hecho de Gorilla Glass Victus+, un vidrio templado bastante resistente.

Algo que debes conocer es que los laterales del terminal son de aluminio y llevan un característico brillante, dándole modernidad. En ellos encontramos los botones de volumen, el de encendido y apagado, el puerto USB Tipo-C, los altavoces estéreo y algunos implementos más como el micrófono.

Las medidas del equipo abarcan los 157.4 x 75.8 x 7.6 mm y pesa alrededor de los 195 gramos, aunque esto no se refleja cuando lo sostienes. Asimismo, la display es de 6.6 pulgadas y se extiende de extremo a extremo, aunque hay una pequeña perforación que ya Samsung ha introducido desde los Note 10.

Las medidas del equipo abarcan los 157.4 x 75.8 x 7.6 mm y pesa alrededor de los 195 gramos, aunque esto no se refleja cuando lo sostiene.

En sí, el Samsung Galaxy S22 Plus brinda un diseño que ya la compañía surcoreana nos tiene acostumbrados y que poco a poco ha ido estandarizando en sus modelos de la línea A como en la línea FE y M.

PANTALLA

El Samsung Galaxy S22 Plus cuenta con una display con resolución 1080 x 2340 píxeles dentro de sus 6.6 pulgadas y llega con HDR10+ con la tecnología Dynamic AMOLED 2X. Esta ocupa el 88.3 % del total de la fachada.

Las tonalidades tienden a gozar de contraste bien fortalecidos, sin alterar la realidad, así como un nivel de saturación y brillo automático correctos. Puedes ver videos y series de Netflix, YouTube, o cualquier plataforma con resolución 4K a 2160 píxeles, que es la más alta en relación al contenido streaming.

El Samsung Galaxy S22 Plus cuenta con una display con resolución 1080 x 2340 píxeles dentro de sus 6.6 pulgadas.

Ahora también se te permite elegir entre un flujo de la imagen estándar o de 120 Hz de tasa de refresco para mejorar el aspecto de las animaciones y hasta de los videojuegos, aunque este suele consumir un poco más la batería del móvil.

Como ya había mencionado, el Samsung Galaxy S22 Plus ofrece un brillo bastante intenso cuando te encuentras en la calle o en presencia del cenit. Tienes hasta 1750 nits para que no te falte iluminación y así puedas ver tus notificaciones o leer tus mensajes.

PROCESADOR Y RENDIMIENTO

Una de las ventajas del Samsung Galaxy S22 Plus es que te permite aumentar la memoria RAM hasta en 8 GB, obteniendo 16 GB a los 8 GB con los que viene de fábrica. De esa manera no se te pondrá lento por nada del mundo.

Asimismo, además de conectividad 5G, el terminal se comercializa en Perú con 256 GB de almacenamiento interno y un procesador Snapdragon 8 Gen 1, tan presente en los dispositivos de gama alta con la finalidad de que los gráficos no sufran deformación y se mantenga estable la temperatura.

Terminal se comercializa en Perú con 256 GB de almacenamiento interno y un procesador Snapdragon 8 Gen 1.

A pesar de contar con los últimos elementos tecnológicos, cuando empezamos a jugar, por ejempo, con Genshin Impacts, nos dimos cuenta de que el terminal calentaba bastante fuerte, sobre todo los bíseles hechos de aluminio.

Era tan perceptible que debes dejar reposando el terminal por un buen rato hasta que esté estable con la finalidad de retomar el juego. Si bien alcanza los máximos niveles de gráficos, es mejor dejarlo enfriar por un momento antes de que todo se salga de control.

Con Genshin Impacts, nos dimos cuenta de que el terminal calentaba bastante fuerte, sobre todo los bíseles hechos de aluminio.

En el caso de Fortnite, donde los disparos y los gráficos fluían con bastante normalidad, no hubo demoras en la carga ni lag en el tema de movimiento. De igual forma el sobrecalentamiento disminuía notablemente.

Con Fortnite la temperatura descendía.

El Samsung galaxy S22 Plus viene con Android 12, convirtiéndose en los primeros en llegar con este sistema operativo a Perú. Asimismo, este trabaja con One UI 4, el mismo que le brinda sencillez en la búsqueda de funciones dentro del apartado de Ajustes.

CÁMARAS

El Samsung Galaxy S22 Plus viene con triple sensor trasero encabezados por un lente de 50 megapíxeles, 12 megapíxeles el ultra gran angular, y 12 megapíxeles la telefoto con zoom de 3X. Asimismo se le añade un lente frontal de 10 megapíxeles.

Sobre su cámara estándar esta trabaja bastante bien incluso si hay poca presencia de iluminación. El difuminar el fondo y hasta realizar el trabajo de añadir cierta colorización con el HDR activo permite capturar elementos con tonalidades muy similares a la realidad.

Así toma las fotos el Samsung Galaxy S22 Plus.

Algo que sí nos hemos dado cuenta es que en caso decidas usar los recursos para impulsar mejoras en los colores de tus fotos, este suele procudirse luego de 3 a 5 segundos de tomar la foto. Si bien no es una demora demasiado prolongada, puede que para algunas personas este tipo de lentitud no les sea del agrado, aunque es lo más normal tratándose de un terminal que compacta la imagen usando todos los mecanismos posibles.

¿Se pierde calidad en el gran angular? Si bien hay cierto grado de pérdida de imagen, sobre todo en el detalle, las imágenes no salen pastelizadas ni mucho menos oscuras, obteniendo casi un silimar color que la cámara estándar.

Asimismo, en caso decidas utilizar la inteligencia artificial, Plus, este le añade un filtro especial a las fotos, aunque a veces hay que desactivarlo por el hecho de que suele equivocarse, pero no es nada grave. Ello no evitará a que tomes fotos en alta calidad.

Así toma las fotos el Samsung Galaxy S22 Plus.

¿Y en la noche? El Samsung Galaxy S22 Plus suele producir negros intensos, mientras que las partes iluminadas tienden a ser claras aunque los detalles sí se pierden por un poco de rebote de luz. Aunque hay que destacar que no hay deformación ni mucho menos pastelización en las imágenes.

Ya mudándonos a la cámara frontal, aunque sea de noche, me ha dejado más que satisfecho. Puedes utilizar el efecto bokeh a tus imágenes y no hay desfiguración alguna. Bordea bien los rostros, pero si haces zoom, ciertos detalles se pierden.

BATERÍA

El Samsung Galaxy S22 Plus puede llegar a durar encendido hasta el día y medio en uso regular y la jornada completa en un uso bastante intenso con juegos, cámara y aplicaciones.

Si bien no trae un cargador incluido en la caja, el smartphone soporta 45 w, aunque la forma en cómo lo hemos cargado ha sido usando solo el cable de USB Tipo-C a USB Tipo-C en la computadora. Sería bueno que la compañía ya empiece a vender sus cargadores especiales para este equipo.

El Samsung Galaxy S22 Plus puede llegar a durar encendido hasta el día y medio en uso regular.

Si lo haces de la forma como lo realizamos, puedes tener el equipo en alrededor de la hora y media al 100% desde cero y al 50% en 50 minutos. Si bien los 120 Hz drenan energía, no suele ser demasiado intenso o afectar a la larga el dispositivo ya que casi llega al nivel sobre si decides usar el móvil con 60 Hz.

