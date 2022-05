Samsung ha dado un giro y transformado su línea S22 en una Note. Con la finalidad de regresar al S-Pen ha decidido lanzar el Galaxy S22 Ultra , el teléfono más completo de momento que está captando varias miradas. ¿Será bueno?

Hemos probado el Samsung Galaxy S22 Ultra durante algunas semanas y ya tenemos el resultado de nuestra evaluación a fondo. Aquí la review de MAG.

DISEÑO

El Samsung Galaxy S22 Ultra se ha convertido en uno de los celulares que no siguen los patrones de sus hermanos menores, por ejemplo, tiene un cuerpo un poco más gruesito. Cuenta con una estructura de 163.3 x 77.9 x 8.9 mm y pesa alrededor de los 228 gramos.

El terminal debes usarlo con ambas manos, pero lo mejor de todo es que sorprende por la limpieza que tiene en su diseño. No cuenta con lector de huella físico, sino bajo la pantalla, y lleva un panel de 6.8 pulgadas que se extiende de extremo a extremo dejando nada a la imaginación. Teniendo la característica también de que es curva.

Tiene estructuras de 163.3 x 77.9 x 8.9 mm y pesa alrededor de los 228 gramos. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Por otro lado, el celular llega USB Tipo-C, los botones de volumen, el de encendido y apagado que juega para llamar a Bixby, además de dos altavoces estéreo, pero se le añade el clásico S-Pen, algo que nos hace recordar bastante a la familia Note. Esto nos hace pensar que sus próximos terminales también vendrán cargados con este gadget.

Con el S-Pen podrás manipular tu teléfono como si fuese una varita mágica e incluso tomar fotos por medio del Bluetooth o colocar pausa a una película. Al mismo tiempo este se carga de manera automática cuando está dentro del celular, por lo que no tendrás que preocuparte por contar con un cargador externo.

En la zona trasera ubicamos varios huequitos donde se albergan la cámara y el flash. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

En la zona trasera, el chasis es hecho con Gorilla Glass Victus. Aunque parezca de plástico, este es bastante frágil y evita que las huellas dactilares se peguen demasiado. Allí no encontramos un islote, sino una serie de círculos divididos en 5 en donde se hallan 4 sensores y un flash.

Por otro lado, el Samsung Galaxy S22 Ultra tiene los frames de aluminio, lo que le da esa estética de premium. Tiene certificación IP68 por lo que es resistente al agua y al polvo, aunque a veces hay que tener mucho cuidado.

PANTALLA

El Samsung Galaxy S22 Ultra lleva una pantalla de 6.8 pulgadas y trabaja con tecnología Dynamic AMOLED 2X, misma que ofrece una serie de colores bastante vivos y encendidos, con contrastes balanceados.

La display brinda buenos negros y blancos compuestos, además de detalles en los objetos en caso veas videos en YouTube o Netflix. Lo mejor de todo es que puede alcanzar los 2160 y reproducir en 4K.

El dispositivo soporta 120 Hz de tasa de refresco. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

El Samsung Galaxy S22 Ultra además lleva un panel que puede modificarse hasta los 120 Hz de tasa de refresco. Esto beneficia bastante no solo para las animaciones del dispositivo, sino también para los juegos, ofreciéndoles velocidad y buena precisión en los toques.

En el tema de la iluminación, cuando te encuentras en la calle no sufre ningún tipo de desventaja, este cuenta con 1750 nits en su display con resolución de 1440 x 3088 pixeles.

El Samsung Galaxy S22 Ultra lleva una pantalla de 6.8 pulgadas y trabaja con tecnología Dynamic AMOLED 2X. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Algo que debes saber es que el Samsung Galaxy S22 Ultra viene cubierto de Corning Gorilla Glass Victus. Si bien es resistente, es mejor colocarle una mica de vidrio para que no pierdas la elegancia del terminal por una rajadura. Ten mucho cuidado.

PROCESADOR Y RENDIMIENTO

El dispositivo Samsung Galaxy S22 Ultra es un guerrero en potencia y en el apartado de juegos nos ha dejado más que satisfecho, casi como una computadora en la mano. El terminal lleva como procesador principal Snapdragon 8 Gen 1.

Puedes abrir las aplicaciones que desees sin preocuparte de que los has dejado abierto en segundo plano, no presenta lag ni lentitud. Asimismo llega con 256 GB de almacenamiento interno y 12 GB de memoria RAM. Cabe precisar que puedes aumentar la memoria RAM hasta 8 GB más, teniendo así 20 GB que no solo benefician a las animaciones, sino a los juegos.

El terminal lleva como procesador principal Snapdragon 8 Gen 1. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

En el caso de Genshin Impact, puedes utilizar la tasa más alta del videojuego a 60 fotogramas por segundo y la visualización es cinematográfica. La calidad en los movimientos de los personajes, así como las animaciones, son sufren tropiezos ni mucho menos algún tipo de retrasos entre lo que se mira y el sonido.

En el caso de Genshin Impact, puedes utilizar la tasa más alta del videojuego a 60 fotogramas por segundo y la visualización es cinematográfica. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

De igual forma Fortnite. También tiene la calidad máxima de 60 fotogramas por segundo en alta y la sensación es realmente apreciable. El paisaje, desde la apertura del bus, ya da que decir que este celular es bastante premium. No hay deformaciones en los elementos como los árboles, ni pixelización.

En el caso de Fortnite tiene la calidad máxima de 60 fotogramas por segundo en alta y la sensación es realmente apreciable. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

En el tema de la temperatura, a diferencia del S22 Plus, el S22 Ultra sí cumple con su cometido de refrigerar bastante rápido los frames de aluminio que existen tanto en la zona baja como superior. No quema al extremo, pero se siente una ligera calentura soportable para nuestros dedos.

CÁMARAS

El Samsung Galaxy S22 Ultra cuenta con un sensor principal de 108 megapíxeles, que trabaja en conjunto con un telefoto de 10 megapíxeles con zoom de 10X, otro de zoom de 3x de 10 megapíxeles y el cuarto lente es de 12 megapíxeles el ultrawide.

EN primer lugar el lente principal hace bastante cosas. En un día soleado u oscuro, los detalles de las imágenes, incluso viéndolos en la computadora, salen sin deformación alguna. El nivel de iluminación y con la naturalidad que los coloca dan al Samsung Galaxy S22 Ultra el título de una de las mejores cámaras de lo que va del año.

Así toma las fotos el Samsung Galaxy S22 Ultra. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Así toma las fotos el Samsung Galaxy S22 Ultra. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Una de las cosas que debo decir es que el HDR y la inteligencia artificial hacen también su trabajo en el tratamiento de la fotografía, incluso se esmeran en reducir el ruido extremo de la noche o cuando se encuentran sombras.

También a contraluz, el dispositivo tiende a mejorar sustancialmente las tomas en caso de luz extrema,permitiendo que las fotos no salgan oscura u opacas. Parece que el rango dinámico aquí se levanta mucho más para mejorar la imagen.

Así toma las fotos el Samsung Galaxy S22 Ultra. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Así toma las fotos el Samsung Galaxy S22 Ultra. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Samsung coloca el zoom de 100X. Si bien no es mala idea usarlo a veces, rara vez tiende a salir la fotografía con calidad. Ahora debo indicar que Samsung ha ampliado su gama de enfoque permitiendo tomar fotos a la luna.

Así toma las fotos el Samsung Galaxy S22 Ultra. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Así toma las fotos el Samsung Galaxy S22 Ultra. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

En el tema de los telefoto,contamos con dos. Lo mejor de todo es que ninguno de ellos, especializado por un zoom distinto, deforma la imagen o la vuelve borrosas. Incluso podrás leer las letras que se encuentran demasiado lejos sin perder el enfoque.

En el tema de las selfies, Samsung ha sabido mantenerse en no añadir más elementos como filtros a sus autoretratos. El HDR hace buen tratamiento de la imagen, mismas que salen con una naturalidad y color similares a la realidad. Lo mejor de todo es que también lo puedes usar de noche, aunque allí sí hay un poco de decadencia en los detalles o en el efecto bokeh.

BATERÍA

¿Su punto más bajo? Al parecer sí. El Samsung Galaxy S22 Ultra lleva 5000 mAh en total. Si bien no hay cargador en la caja, solo un cable USB Tipo-C a USB Tipo-C, el celular carga a una velocidad de 50 % en 40 minutos y el 100% en una hora con 20 minutos.

Suponemos que esto cambia si se le incorpora un enchufe original dentro de la caja, pues el cargador está casi alrededor de los 100 soles.

El Samsung Galaxy S22 Ultra lleva 5000 mAh en total. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

En el tema de la descarga, por la gran cantidad de componentes, el Samsung Galaxy S22 Ultra tiende a durar cerca de 14 horas en labores sencillas, mientras que si le ponemos los juegos o activamos la cámara, esta puede reducirse a una jornada completa.

CONCLUSIONES