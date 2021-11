Muchas personas buscan poder mejorar la interacción en su teletrabajo, es por ello que optan por diversos dispositivos que le sirven como complemento al realizar sus tareas tanto académicas como laborales. Es por ello que Samsung ha lanzado su nueva tablet denominada Samsung Galaxy Tab S7 FE , la misma que trae una pantalla bastante grande, pero qué tan buena es. Te dejamos la review completa.

DISEÑO

La tableta Samsung Galaxy Tab S7 cuenta con un cuerpo bastante clásico en diseño, sin añadiduras de diversos tipos. Podemos encontrar en sus laterales los botones de encendido y apagado, los de volumen, además de una ranura para colocar la MicroSD y expandir su memoria.

Asimismo, en la zona baja ubicamos la entrada USB Tipo-C, pero algo que nos ha llamado la atención es que la tablet está compuesta por unos pequeños dientes con el fin de que le puedas implementar un teclado, en caso consigas uno específicamente para este modelo.

El Samsung Galaxy Tab S7 FE es de 608 gramos y tiene una estructura de 284,8 x 185 x 6,3 mm. (Foto: Rommel Yupanqui)

En el caso de los altavoces estos están tuneados por AKG, los cuáles ofrecen un sonido envolvente en caso desees ver películas o jugar algún que otro videojuego ya sea desde el sillón o la cama.

Por otro lado, en la zona trasera tenemos solo la cámara de 8 megapíxeles, mientras que en uno de sus bíseles se alberga la cámara frontal de 5 megapíxeles, más que suficiente para poder realizar las ahora videollamadas del teletrabajo.

La Samsung Galaxy Tab S7 FE es bastante limpia en diseño. Encontramos su cámara de 8 megapíxeles en la parte trasera. (Foto: Rommel Yupanqui)

El Samsung Galaxy Tab S7 FE destaca no solo por su gran pantalla, sino también por su peso. Llega a los 608 gramos y tiene una estructura de 284,8 x 185 x 6,3 mm. En el caso de la display esta es de 12.4 pulgadas, más que suficiente para diseñar, o hacer clases de zoom, etc.

Otro punto a favor es que en la caja viene incluido el S-Pen, por lo que no debes preocuparte por cuál usar, si hará demasiada presión a la pantalla o gastar en un accesorio aparte. Eso se agradece.

La Tablet cuenta con una display de 12.4 pulgadas, y llega con una relación de aspecto de 16:10, suficiente si vez películas o series en ese formato. (Foto: Rommel Yupanqui)

PANTALLA

Esto es lo que llama a la vista. La Samsung Galaxy Tab S7 FE tiene una display de 12.4 pulgadas, bastante grande comparándose con otros del mismo sector, y llega con una relación de aspecto de 16:10, suficiente si vez películas o series en ese formato.

En ella puedes trabajar con programas de diseño, usando el S-Pen, pues su fácil pulsación hace posible que puedas elaborar desde los trazos más complejos hasta las escrituras más simples.

La resolución de la Samsung Galaxy Tab S7 FE es de 1600 x 2560 píxeles, aunque a veces puede que se genere ciertos reflejos, obligando a que encuentres sombra en caso la uses en el cenit.

Por lo general, cuando hemos visto películas, los colores son bastante cálidos. (Foto: Rommel Yupanqui)

Por lo general, cuando hemos visto películas, los colores son bastante cálidos, aunque no llegan a ser tan saturados como las pantallas OLED, puedes mejorar su aspecto desde los Ajustes del dispositivo.

La Tablet está hecha específicamente para el entretenimiento, incluso puedes abrir hasta tres aplicaciones a la vez, casi como el Galaxy Z Fold 3, aunque en una determinada ventana podrás observar la app elegida más amplia, mientras que las dos que le sigan se verán un poco más pequeñitas, pero no incomoda a la vista. Incluso, puedes activar el famoso filtro azul para evitar la ahora famosa fatiga visual, sobre todo si tiendes a usar el dispositivo de noche.

PROCESADOR Y RENDIMIENTO

El dispositivo queda algo corto en este aspecto. Tiene solo 4 GB de memoria RAM y 64 GB de almacenamiento interno pero eso no impide a que la Samsung Galaxy Tab S7 FE sea provechosa para el desenvolvimiento de una videollamada, clases escolares virtuales, o la realización de dibujos a trazo.

En ciertas ocasiones la Samsung Galaxy Tab S7 FE genera cierto lag en aplicaciones con alto consumo de gráficos, como es el caso de los videojuegos de Fortnite, Pokémon United, carreras, etc. Aunque sí corrían con normalidad, puede que en algún momento haya paralizaciones o aparezca el molestoso lag.

Samsung Galaxy Tab S7 FE puede correr juegos con normalidad, aunque puede generar cierto lag. (Foto: Rommel Yupanqui)

Puedes instalar todo tipo de aplicaciones, pero la memoria puede quedar un poco corta, por lo que le puedes colocar una MicroSD de hasta 1 TB. De esa forma podrás transferir las fotos, videos o todos los documentos que desees.

Incluso hemos instalado Fortnite y el juego corrió con normalidad. (Foto: Rommel Yupanqui)

Por otro lado, se agradece que Samsung haya preferido usar Android 11 en este modelo con su famosa capa de personalización One UI 3.1, la misma que es bastante intuitiva y no pierde en funciones ocultas. ¿Será que se actualiza a Android 12? Esperemos que la compañía surcoreana no abandone este modelo.

Algo que este modelo me ha llamado la atención es que viene con el prtocesador Qualcomm Snapdragon 778G 5G, pensado para dispositivos que funcionan con línea 5G, cosa que en esta Tablet no se le puede adaptar una NanoSIM.

Hubiera sido factible la posibilidad de integrarle una NanoSIM a este Samsung Galaxy Tab S7 FE para que así también puedas realizar llamadas en altavoz con solo pulsar un botón.

BATERÍA

Un terminal que te sorprenderá. El Samsung Galaxy Tab S7 FE viene con 10.090 mAh de batería, numeral que solo se ven en algunas pocas tabletas en el mercado peruano.

Esta tiene una duración de días. Pude visualizar hasta 4 películas en la app Mubi, cada una de duración de dos horas, además de jugar Pokémon United, y dejarla en reposo cada cierto tiempo, y la batería pudo llegar a extender hasta 4 días.

La batería puede extenderse hasta los 5 días. (Foto: Rommel Yupanqui)

Si bien la Tablet es compatible con su sistema de carga de 45 w, el cargador que viene en la caja es de 15W, haciendo que el proceso demore más de lo normal. Tendrás al 100% la Samsung Galaxy Tab S7 FE en 2 horas con 45 minutos, mientras que el 50% en una hora y media.

CONCLUSIÓN

La Samsung Galaxy Tab S7 FE es una tableta útil para el entretenimiento y para aquellas personas que necesitan de un complemento en la realización del teletrabajo.

Es fácil de transportar y se le puede añadir un teclado.

Si bien no viene con puerto Jack 3.5 para los audífonos, su sonido es bastante cuidadoso y le puedes adaptar dispositivos bluetooth.

La pantalla es otro de los pilares de esta Tablet. El que te brinde más de 12 pulgadas ya es todo un logro en un mundo donde todo es visual.

Lo malo está en su sistema de carga, el cual no es aprovechado del todo y que Samsung debe poner los componentes necesarios sabiendo que muchos hacen una inversión por adquirir, por ejemplo, la Samsung Galaxy Tab S7FE.

La Samsung Galaxy Tab S7 FE se vende en Perú a un precio desde los 2499 soles.