Una de las tablets que existen en el mercado peruano, que puede convertirse en una laptop con Android, es la Samsung Galaxy Tab S8 Ultra , caractetizada por contar con un tamaño y pantalla gigantes. ¿Se cuelga?

Pudimos probar la tablet durante algunas semanas y por fin tenemos la review. Conoce lo bueno y lo malo de la Samsung Galaxy Tab S8 Ultra .

DISEÑO

Simplemente es enorme. El dispositivo llega a unas medidas de 326,4 x 208,6 x 5,5 mm, si bien es bastante delgada, pesa un montón y no se puede sostener con una sola mano. Llega a 726 gramos y no solo es por la batería, sino por todos sus componentes internos.

El Samsung Galaxy Tab S8 Ultra está hecho completamente de aluminio repotenciado, lo que hace que se sienta fino y no se termine por dañar rápidamente. Además, en ella encontramos la cámara trasera la cual ocupa un pequeño espacio en todo ese ambiente liso.

REVIEW | El dispositivo llega a unas medidas de 326,4 x 208,6 x 5,5 mm. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Incluso, en uno de los lados también observamos una especie de sombra en donde se debe ubicar el S-Pen que llega con el dispositivo. A sus laterales ubicamos los botones de volumen, el de encendido y apagado.

REVIEW | El Samsung Galaxy Tab S8 Ultra está hecho completamente de aluminio repotenciado. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Pero algo que realmente me gustó y disfruté son sus cuatro altavoces tuneados por AKG lo que brinda una inmersión bastante bien lograda, sobre todo para aquellos que desean ver películas desde la cama o en el sillón. Suenan bastante fuerte así que no necesitarás potenciarlos por un parlante o audífonos.

Ya en la zona delantera, tenemos unos bíseles bastante discretos que sujetan la pantalla de 14.6 pulgadas, mismas que también se le añade un notch cuando la colocas en horizontal donde se almacenan dos cámaras para tus presentaciones en directo o en videoconferencias.

PANTALLA

Al decir verdad es bastante grande y con el S-Pen te puedes desplazar hasta donde deseas. La display de 14.6 pulgadas viene con tecnología Super AMOLED, por lo que verás colores bastante encendidos y con contraste bien destacados que no pierden armonía si es que la sacas a la calle.

Es perfecta para los amantes de los dibujos o personas que realizan diseño gráfico. Aunque es mejor colocarlo en su case para mayor comodidad. Asimismo, esta llega con una resolución de 2.960 x 1.848 píxeles, por lo que puedes reproducir todo tu contenido en la tasa más alta como el 2160 píxeles.

REVIEW | La display de 14.6 pulgadas viene con tecnología Super AMOLED. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Además, trae una sorpresa, pues la pantalla de por si trae 120 Hz de tasa de refresco, por lo que lo hace bastante veloz al momento de emplearla, usar las aplicaciones y visualizar las animaciones.

Para desbloquear la tableta solo hay un sensor de rostro, no hay lector de huella bajo la pantalla, por lo que te debes conformar con ello, aunque a veces tiende a fallar un poco por la falta de iluminación.

REVIEW | Asimismo, esta llega con una resolución de 2.960 x 1.848 píxeles. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

En el tema de los colores, se notan los detalles de los negros y blancos, generando que no pierdas detalle alguno cuando estás en alta calidad. Visualizarás diversas tonalidades muy similares a la realidad ya que cuenta con Dolby Vision y HDR. Bastante completa que, incluso, puedes activar el brillo automático que, pese a ser ínfimo, puedes visualizar tus notificaciones bajo el sol.

PROCESADOR Y RENDIMIENTO

El Samsung Galaxy Tab S8 Ultra, pese a que es pesada, es bastante veloz. No hay descontrol, lag ni mucho menos movimientos lentos como otras tabletas que suelen ser pequeñas y tienden a colgarse demasiado rápido. Está bien construida por fuera y por dentro.

Viene con el procesador Snapdragon 8 Gen 1 que le da esa velocidad que ya muchos quisieran tener, además de llega con 256 GB de almacenamiento interno, las cuales se pueden expandir, pero su rapidez se centra en sus 12 GB de RAM, misma que puedes extender hasta 8 GB más, obteniendo así 20 GB.

REVIEW | La Samsung Galaxy Tab S8 Ultra viene con Android 13 y se espera que continúe actualizándose. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

La verdad es que me he quedado sorprendido por la cantidad de detalles que puede tener esta tablet que eleva mucho el nivel de algo que algunas marcas han abandonado. También cuenta con One UI 5.1 con Android 13, ojalá se pueda actualizar más veces y no se quede solo allí, como suele suceder.

REVIEW | La Samsung Galaxy Tab S8 Ultra cuenta con 12 GB de RAM y se puede ampliar a 8 GB más. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

En el tema de los videojuegos, es realmente perfecta. Puedes abrir Fortnite y jugar en la tasa más alta que es la épica, pero se controlará a 30 fotogramas, mientras que en calidad alta sí puedes obtener los 60 fotogramas. Las animaciones lucen espectaculares y no se cuelga ni por un instante. Logró satisfacer el hecho de que los personajes giren y avancen sin que los gráficos carguen al final. Aunque lo raro es que tienes que extender un poco los dedos por lo grande que es la pantalla.

REVIEW | Puedes abrir Fortnite y jugar en la tasa más alta que es la épica, pero se controlará a 30 fotogramas. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

En el caso de Genshin Impact pues aquí sí se te permitía llegar a lo más alto de la animación, teniendo como resultado los 60 fotogramas por segundo. De igual manera los poderes, ataques y la defensa del personaje se mostraba de manera rápida. Bastante mejor que la de un celular incluso. Me ha fascinado y con ello se puede ir abriendo más juegos sin que sufra alguna paralización alguna.

En torno al calentamiento, la tableta tiene un sistema de refrigeración bastante bien hecha, pues no hay ese problema de que tengas que dejar descansando la tableta para que quede fría. Incluso puedes contar con la pantalla dividida y abrir 2 aplicaciones y hasta 3 al mismo tiempo y no fallará por ningún motivo.

BATERÍA

La batería de la Samsung Galaxy Tab S8 Ultra es de 11.200 mAh, por lo que es bastante grande y puede cargar con un enchufe máximo de 45 w, lógico que este no se encuentra en la caja y hay que comprarlo aparte.

En tema de la carga, pues algo que sí debemos considerar es que demora demasiado. Puedes obtener alrededor del 50 % en una hora con 20 minutos, mientras que el 100% puede llegar en casi 2 horas con 45 minutos. Sin embargo, con un 10% ya te garantiza horas de encendido en 120 Hz.

REVIEW | La batería de la Samsung Galaxy Tab S8 Ultra es de 11.200 mAh, por lo que es bastante grande y puede cargar con un enchufe máximo de 45 w. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Y en el caso del drenaje, pues la tablet puede llegar a durar una reproducción de 12 horas de video, por lo que puedes hacer tus maratones de Netflix y dejarla cargar durante la noche para continuar al día siguiente. De igual modo en los juegos, el gasto es ínfimo, pero hay que cuidarla de forma que no termine por dañarse rápido o perder autonomía.

CONCLUSIONES

Si bien puede ser incómoda para algunos, la tablet de Samsung, la Galaxy Tab S8 Ultra, puede ayudarte a diseñar y realizar diversidad de actividades que, usualmente, no puedes emplear en un celular.

Además, puedes conectarle un teclado con la finalidad de que sea más fácil su empleabilidad, aunque este no viene con mousepad.

El sonido es otra cosa fascinante. Lo inmersivo que es ayudará a que disfrutes de series o películas que suelen tener efectos fantásticos y mucho ruido.

Sobre su performance, ojalá, Samsung no la deje abandonada con Android 13 y así pueda pasar de nivel, aunque sea por dos años más.

La Samsung Galaxy Tab S8 Ultra se vende en Perú a 5899 soles y viene con su cover integrado.

SOBRE EL AUTOR Rommel Yupanqui Periodista. Estudié Comunicación Social en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Interés por las novedades en el mundo de tecnología, ciencia y cómo estas se aplican a la sociedad. Redacté diversos artículos de géneros variados desde el 2014. Actualmente me desempeño como redactor del Núcleo de Audiencias en El Comercio.

