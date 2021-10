Samsung ha lanzado por fin sus dos nuevos smartphone en el Perú: el Samsung Galaxy Z Flip 3 y el Samsung Galaxy Z Fold 3 . Con relación al primero, lo hemos puesto a prueba no solo usándolo para responder mensajes, sino también su desempeño en juegos, programas de edición, etc.

El Samsung Galaxy Z Flip 3 es uno de los dispositivos que trae una pantalla que es capaz de doblarse. ¿Será el futuro? De momento se trata de un dispositivo que causa sensación por subir a un nuevo nivel los terminales plegables.

Así que si vas a comprar el nuevo smartphone de Samsung, debes leer la siguiente review para que no te quedes sorprendido.

El dispositivo de Samsung tiene la capacidad de plegarse y ocupar menos espacio. (Foto: Rommel Yupanqui)

DISEÑO

El diseño del Samsung Galaxy Z Flip 3 nos traerá varios recuerdos, sobre todo cuando los celulares con tapa o sapito estaban de moda a inicios del 2000. Ahora este viene con una pantalla que se puede doblar varias veces y, lo mejor de todo, es que ni pliegue interno no se nota demasiado.

Con respecto al modelo de hace un año, Samsung hace crecer la pantalla externa del celular y ahora es de 1.9 pulgadas. En el pequeño rectángulo podemos no solo ver las notificaciones, sino también controlar la música que escuchamos, chequear el calendario, la hora y hasta tomarte una selfie pulsando dos veces el botón de encendido.

En la parte externa encontramos una pantalla mucho más grande desde donde puedes añadir más widgets. (Foto: Rommel Yupanqui)

Lo mejor de esta pantallita es que también brinda una previsualización de tus selfies y luego poderlas revisar cuando el dispositivo se encuentra desplegado. Pero no solo el terminal usa el sensor principal, sino también el gran angular, de modo que tienes dos formas para tomar tus autorretratos.

El Samsung Galaxy Z Flip 3 cerrado mide 72,2 x 86,4 x 17,1 mm, un poquito grueso, pero es bastante compacto, generando que ocupe menos en el bolsillo o en la cartera. Pero antes de continuar, debes tener cuidado cuando lo pliegues o cierres ya que de haber una partícula o tarjeta de crédito, puede dañar la pantalla o romperla. Así que debes tratarlo con sumo cuidado.

Ya en la parte interna lo que te sorprenderá es la pantalla, la misma que es alargada. Esta se puede plegar varias veces sin preocupaciones y, lo mejor de todo, es que Samsung reduce la línea de expresión en la zona donde se produce el doblez.

Cuando está cerrado, puedes seguir haciendo uso de sus cámaras. (Foto: Rommel Yupanqui)

Por otro lado, ubicamos el puerto USB Tipo-C, los botones de volumen y el sensor lateral que no solo sirve para apagar o encender el celular, sino también llamar a Bixby o desbloquear nuestro dispositivo con solo posar nuestra huella.

Desplegado tiene su atractivo. Mide alrededor de los 72,2 x 166 x 6,9 mm y su peso en total es de 183 gramos, no tan pesado. La única desventaja es que el dispositivo es bastante sensible, por lo que a veces da miedo pulsar más de la cuenta y temer que se dañe la pantalla.

Aunque Samsung ha mencionado durante su lanzamiento que el Samsung Galaxy Z Flip 3 viene reforzado en sus ranuras para el doblez, de todas formas hay que tener cuidado cuando lo cerramos ya que no debe haber nada que interrumpa en caso desees plegarlo, como es el caso de tierra, polvo, tarjetas, imanes, etc.

PANTALLA

El Samsung Galaxy Z Flip 3 tiene dos display: la primera que es la externa viene con tecnología Super AMOLED de 1,9 pulgadas con una resolución de 260 x 512píxeles y 302 ppp. Esta, además de presentarte la hora, también es mucho más grande que el presentado en el Flip 2, además se le agregan cambios de fondo de pantalla, widgets, para que así obtengas información de todo tipo.

Esta cuenta con un brillo bastante adecuado y es bastante intuitiva. Si bien no reemplaza a la pantalla principal, tiene ciertos detalles que llaman la atención. Bien aprovechado el espacio donde Samsung solo pudo haber puesto las cámaras y nada más.

Puedes hacer uso de la pantalla divida, haciendo que, justo a la mitad, puedas ver dos aplicaciones al mismo tiempo. (Foto: Rommel Yupanqui)

Al momento de abrir el equipo, o desplegarlo, encontraremos una pantalla alargada con tecnología dynamic AMOLED 2X llamada Infinity Flex Display de 6,7 pulgadas Full HD+.

Este panel táctil cuenta con 2640 x 1080 píxeles y tiene 425 ppp. Además trabaja con 120 Hz, par que los gráficos y otro tipo de aplicaciones fluyan con mayor rapidez, acomodándose a la velocidad en como vemos las cosas.

La display es bastante sensible al tacto y hay que tener mucho cuidado al hacer presión ya que, en caso nos descuidemos, puede generar hendiduras en la pantalla.

Por otro lado, los colores que presenta Samsung son bastante cálidos y contrastados, con el objetivo de brindarte una calibración muy parecida a la realidad o a una computadora de alta gama. Los colores negros que ofrece el terminal son bastante intensos, pero también tiene blancos equilibrados. Además puedes activar el ahora clásico filtro azul para proteger tus ojos.

Puedes elegir entre dos tasas de refresco: la de 60 Hz o la de 120 Hz, esta última te dará más animaciones. (Foto: Rommel Yupanqui)

Los videojuegos se acomodan rápidamente a la estructura alargada de esta pantalla, incluso algunos videos de Youtube pueden estirarse hasta eliminar las barras negras laterales, pero eso sí, sacrificarás ciertos detalles de la zona inferior o superior del clip.

De igual forma suceden con las series o películas de Netflix, Disney Plus, HBO Plus o Star, es decir, se acomodan, pero a veces las franjas negras aparecen en aquellos contenidos que no están preparados, de momento, para este tipo de pantalla.

Una de las cosas curiosas de este Samsung Galaxy Z Flip 3 es que puedes utilizar la pantalla dividida sin muchas complicaciones, incluso poder ver la cámara frontal en la mitad del dispositivo, mientras que en la otra parte alguna aplicación, por ejemplo, de WhatsApp.

PROCESADOR Y RENDIMIENTO

El dispositivo, al contar con una memoria RAM enorme, tiene una perfomance envidiable. El equipo, al ser plegable y traer más recursos, no reduce su performance al realizar las cosas. Puedes abrir y cerrar alguna que otra aplicación como si estuvieras en un celular convencional, así como mejorar en caso quieras usar la pantalla completa.

El Samsung Galaxy Z Flip 3 llega cargado con 8 GB de memoria RAM suficientes para jornadas en donde necesites, incluso, editar videos o procesar información en alta calidad o en 4K, ahora que muchos desean hacer Tiktok.

Los gráficos se desenvuelven rápido al momento de ejecutar videojuegos. (Foto: Rommel Yupanqui)

Si bien hay una con memoria RAM de 256 GB, el dispositivo que llega al país tiene una memoria interna de 128 GB, aunque puedes recurrir a los servicios de la nube. Lo único desventajoso es que no cuenta con ranura para la memoria externa o MicroSD, solo para la NanoSIM.

Durante la manipulación del Galaxy Z Flip 3 no ha presentado lag en ningún momento. Los videojuegos corren de forma que puedas utilizar la tasa de refresco más alta, la de 120 Hz, haciendo que los gráficos se ejecuten correctamente sin paralizaciones ni mucho menos demoras al cargar todos los componentes.

El celular también cuenta con el último procesador de Snapdragon 888 5G. (Foto: Rommel Yupanqui)

Pudimos probar Fortnite, juegos de estrategia, o el más reciente Pokémon United para esta evaluación y lo que sí nos ha sorprendido es la rapidez en cómo actúan los personajes o los gráficos. Sin duda Samsung ha puesto la valla en alto en torno a pantallas, algo que puede ser empatado por los iPhone.

El Samsung Galaxy Z Flip 3 también cuenta con el procesador Snapdragon 888 5G de 8 núcleos, por lo que podrás hacer uso de la nueva banda que poco a poco se está difundiendo en el país. Asimismo el celular plegable viene complementado con Android 11 y One UI 3.1.1.

La marca ha asegurado que sus nuevos dispositivos tienen hasta 3 años de actualizaciones, por lo que podrás tener en pocos días Android 12.

CÁMARAS

El Samsung Galaxy Z Flip 3 cuenta con doble cámara principal, además de la de selfies. En la parte externa, o cuando está cerrado, podemos hacer uso de los sensores ultra gran angular y el estándar, ambos dotados de 12 megapíxeles, mientras que la cámara interna es de 10 megapíxeles.

Lo que sí extrañamos, y algo que sí vienen en los diseños como el Galaxy S21 o el Z Fold 3, es el telefoto, para poder hacer zoom a lo que queremos sin necesidad de pulsar la pantalla mas que una vez, pero siendo un diseño más comparto y menos engorroso, la empresa surcoreana decidió optar por la simplicidad.

Las fotos salen bien a nivel de iluminación, no hay deformación ni pastelización y eso Samsung ya lo ha aprendido desde que lanzó su línea S9. Podemos activar el HDR para mejorar sustancialmente los colores de las imágenes.

El Samsung galaxy Z Flip 3 nos ofrece fotos decentes, no tan contrastados y con realismo. (Foto: Rommel Yupanqui)

Puedes activar además el modo nocturno en caso necesites más luz en tus tomas de noche. (Foto: Rommel Yupanqui)

Incluso, también se hace uso de la inteligencia artificial para sacarle el máximo provecho a la cámara. Pero no solo ello, los detalles de las fotos son impecables, pero no dan un salto tan grande con respecto a su anterior modelo.

Si bien tenemos una cámara de 12 megapíxeles, Samsung ya explicó que el tema de los megapíxeles no define la calidad de la foto en gran sustancia, sino cómo están compuestas con ingreso de luminosidad. Es por ello que tenemos una principal con eje focal de 1.8.

Cuando está plegado puedes usar las cámaras posteriores para así acceder al modo retrato y difuminar el fondo de tus selfies. (Foto: Rommel Yupanqui)

Al ampliar una imagen esta no se deforma y utiliza todos los megapíxeles necesarios para su composición. (Foto: Rommel Yupanqui)

Lo único desventajoso es que, al hacer zoom a una foto, podemos notar algo de ruido, algo que de seguro Samsung podría mejorar en una actualización. Pero es lo que tenemos.

En cambio el ultra gran angular te brinda un campo de visión de 123 grados, permitiendo tomas mucho más amplias y que se pueden ver en la pantalla alargada. En condiciones de sol, las fotos salen impecables, pero su calidad pierde en las noches, notándose un poco el ruido.

Samsung integra también el contador para el modo nocturno, con ello activado podrás tener más luz en tus fotos y evitar la saturación, sobre todo al usar el lente principal.

Incluso puedes apoyarte del HDR para darle más vida a los colores de tus fotos. (Foto: Rommel Yupanqui)

Samsung ha trabajado también para que el ruído sea lo menos posible. (Foto: Rommel Yupanqui)

En el caso de la cámara para selfies, a veces es un poco imposible sostener el móvil cuando está completamente abierto, ya que, por balance, tiende a pesar más en uno de sus extremos, aunque también tienes la posibilidad de parar a modo de “L” el dispositivo y así tomar la foto con solo enseñar la palma de la mano.

Estas son buenas al momento de que hay cantidad de ingreso de luz de por medio, aunque de noche puede que esto se dificulte, pero puede ser bien aprovechada sobre todo si estás en algún lugar donde haya una fuente de luminosidad para que tus selfies salgan de buena calidad y aproveches esos 10 megapíxeles.

BATERÍA

El Samsung Galaxy Z Flip 3 cuenta con 3300 mAh de batería y aunque suene poco, el terminal puede durar encendido hasta un día y medio. Lo mejor de todo es que puede cargarse ya sea conectándolo al tomacorriente o simplemente colocándolo en una base inalámbrica.

Con la pantalla de 120 Hz, y al abrir a cada rato el terminal, este nos pedía energía a las 12 horas de uso, mientras que en estado reposo puede llegar a extenderse un poco más de lo normal.

La batería es estable, pero es necesario el cargador físico para que se luzca al cargar. (Foto: Rommel Yupanqui)

Su carga al 50 % puede llegar en 50 minutos alrededor, mientras que en hora y media tener el 100% de la batería. Si bien el Samsung Galaxy Z Flip 3 tiene una carga de 15W, lo único que faltan son los implementos para aprovechar al máximo ese sistema.

CONCLUSIONES