Son muchas las personas que buscan siempre un celular que no solo tenga buenas características, sino que innove en diseño. Uno de los dispositivos que existen en Perú en su sector, dispositivo plegable, es el Samsung Galaxy Z Flip 4 . ¿Qué opinamos? Aquí la review .

DISEÑO

El Samsung Galaxy Z Flip 4 no trae demasiados cambios con respecto a la generación anterior, aunque su componente interno es totalmente nuevo, estamos hablando del procesador. El smartphone plegable cuenta actualmente con una mejor ranura para que puedas doblar cuantas veces desees tu dispositivo sin temor a que se salga la pantalla.

Asimismo, cuando está cerrado, Samsung Galaxy Z Flip 4 se ve como un sapito y mide 84.9 x 71.9 x 15.9. Ya cuando abrirmos la pantalla, la cual es bastante larga, mide 165.2 x 71.9 x 6.9 mm. Su peso considerable es de 187 gramos.

Samsung Galaxy Z Flip 4 se ve como un sapito y mide 84.9 x 71.9 x 15.9. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Lo que hace Samsung esta vez es que cioloca Gorilla Glass Victus+ en la zona externa, acompañado de frames de aluminio que le dan una estética superior. Contamos además con una ranura para colocar solo la SIM Card, los botones de volumen, el lector de huella y el puerto USB Tipo-C.

Ya cuando abrirmos la pantalla, la cual es bastante larga, mide 165.2 x 71.9 x 6.9 mm. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Por otro lado, la pantalla externa es adaptativa, bastante pequeña y doble sensor. Ya mudándonos al pliegue, tenemos una pantalla de 6.7 pulgadas la cual tiene unos bíseles bastante grandes a comparación de otros smartphones que no son plegables. Estos sostienen el panel plegable con mayor firmeza, pero eso sí, prohibido quitarle el plástico protector.

PANTALLA

La primera de ellas, la cual se encuentra en la zona externa, viene en forma de píldora. Allí podrás chequear la hora, ver las notificaciones, cambiar o retroceder una canción y hasta visualizar los eventos del día. Esta es de 1.9 pulgadas y cuenta con una resolución Super AMOLED de 260 x 512 píxeles.

Su pantalla interna es Foldable Dynamic AMOLED 2X y goza de 120 Hz. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Mientras que la interna, si le pones un fondo en color negro u oscuro, puede que se vea el tan molestoso pliegue. Pero de por sí los colores son bastante fuertes, gozan de un contraste estable y no hay ningún tipo tonalidades demasiado cálidas.

Asimismo, el Samsung Galaxy Z Flip 4 lleva 6.7 pulgadas de display. Esta es Foldable Dynamic AMOLED 2X y goza de 120 Hz para que así puedas disfrutar de todas tus aplicaciones o animaciones más rápidas.

Lo que sí es un poco molestoso es que es un capturador de huellas, por lo que debes limpiarlo constantemente. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

¿Y en el brillo? Pues está bien calibrado y no hay pérdida cuando te encuentres en la calle. Este cuenta con 1200 nits para que así puedas observar todas las notificaciones que te lleguen al celular.

Lo que sí es un poco molestoso es que es un capturador de huellas, por lo que debes limpiarlo constantemente y eso puede generar daños minúsculos en la display. No se le puede poner una mica de vidrio ni nada por el estilo para protegerla.

PROCESADOR Y RENDIMIENTO

El Samsung Galaxy Z Flip 4, a diferencia del modelo del año pasado, cuenta con un procesador Snapdragon 8+ Gen 1. Además se le incluye 8 GB de memoria RAM, mismas que pueden extenderse hasta en 8 GB más para que así cuentes con 16 GB en total.

El dispositivo responde bastante bien cuando pulsas la pantalla o abre infinidad de aplicaciones. Igualmente, puedes utilizar la doble pantalla o multifunción y tampoco se presentará algún tipo de pestañeo.

El Samsung Galaxy Z Flip 4, a diferencia del modelo del año pasado, cuenta con un procesador Snapdragon 8+ Gen 1. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Lo malo se encuentra en que solo tenemos 128 GB de almacenamiento y no hay posibilidad de poder incrementarle una a menos que usemos la nube. Asimismo contamos también con One UI 4.1.1 y el sistema operativo Android 12.

En el tema de los videojuegos lo que hemos notado es un calentamiento en la parte donde se encuentra la pantalla externa del terminal. Pudimos abrir Genshin Impact y pese a que los gráficos se manejaban correctos, la temperatura en los frames y el vidrio quemaban un poco.

El Samsung Galaxy Z Flip 4 tiene One UI 4.1.1 y el sistema operativo Android 12. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

De igual forma cuando se abre Fortnite. Puedes llegar a una calidad alta a 60 fotogramas por segundo. Los gráficos suelen ser estables y no tienen pixelización. Allí actúa bastante bien los 120 Hz de la display. Bien punto y mejorado.

CÁMARAS

El Samsung Galaxy Z Flip 4 cuenta con dos cámaras externas, la primera de ellas, el lente estándar, es de 12 megapíxeles, mientras que el otro sensor pertenece al gran angular, que también es de 12 megapíxeles y lleva un angulo de visión de 123 grados.

En primer término, la cámara estándar suele actuar bastante bien, incluso, cuando ves el procesamiento final, notarás mayores detalles a una imagen al hacer el famoso zoom. Los colores son relucientes, pero no falsean la toma.

Así toma las fotos el Samsung Galaxy Z Flip 4. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Así toma las fotos el Samsung Galaxy Z Flip 4. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Asimismo, el contraste de las fotos del Samsung Galaxy Z Flip 4 es suave sin llegar a ser extremo cuando te encuentres en lugares donde la sombra te haga una mala jugada. Por el contrario, la textura se mantiene dentro de las fotos, sobre todo en negros y blancos.

A pesar de que el terminal no cuenta con un lente para el zoom o telefoto, me hubiera gustado bastante de que el móvil lo tenga ya que a veces el zoom digital de la cámara suele no ser tan luminosa posible y, a veces, se puede deformar la imagen si es que no cuentas con un estabilizador.

Así toma las fotos el Samsung Galaxy Z Flip 4. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Así toma las fotos el Samsung Galaxy Z Flip 4. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Por otro lado, el lente ultra gran angular es bastante favorable si necesitas captar mayor cantidad de zonas en una imagen. A pesar de que se nota menor colorización y mayor contraste, Samsung permite activar el HDR para que así tus fotos no sufran de quemados o algún tipo de sombra invasiva.

En el tema de la cámara frontal no hay muchos cambios con respecto a la generación anterior. Esta cuenta con 10 megapíxeles y produce imágenes o selfies con iluminación correcta, sin deformación o alteración de los rostros.

Así toma las fotos el Samsung Galaxy Z Flip 4. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Así toma las fotos el Samsung Galaxy Z Flip 4. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Por ejemplo, notamos el contorno y detalles en el cabello, difuminación del fondo, ello siempre y cuando cuentes con demasiada luz o de lo contrario, así uses una luz artificial, puede que se haga presente un poco de ruido.

BATERÍA

El Samsung Galaxy Z Flip 4 cuenta con una batería de 3700 mAh. El dispositivo llega a cargar en alrededor de 30 minutos si es que usas un enchufe que le ofrezca los 25 Watts, y en una hora puedes tener recién el 100%.

El Samsung Galaxy Z Flip 4 cuenta con una batería de 3700 mAh. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Por otro lado, el celular llegará a las 16 a 18 horas en promedio si es que solo lo utilizas para labores básicas, mientras que, si te gusta usar la cámara o eres un usuario gamer, el terminal puede oscilar entre las 7 a 8 horas.

CONCLUSIONES

El móvil sigue saliendo del molde de los teléfonos tradicionales, sin embargo, se desconoce cuál es la aceptación del público frente a este tipo de celulares.

Si bien cuenta con una bisagra mucho más resistente, es lo que esperamos, Samsung no ha arriesgado en colocar más detalles en su diseño.

El dispositivo cuenta con una buena performance y los videojuegos no terminan por colgarse o sufrir paralizaciones.

La batería es más que suficiente, pero el terminal tiende un poco a sobrecalentarse, aunque esto se debe por la cantidad de componentes dispuestos en cada una de las pantallas.

Síguenos en nuestras redes sociales: