En la actualidad los teléfonos plegables, o los que se doblan, son contados en el mercado. Si bien hay marcas que apuestan por ellos, en el Perú, de momento, Samsung es la única que está acaparando el sector: esta vez con su Samsung Galaxy Z Fold 4 .

¿Resistirá? El Samsung Galaxy Z Fold 4 ahora lleva un nuevo procesador en su interior, pero ¿pasará las pruebas de dobleces? Conoce lo bueno y lo malo del smartphone.

DISEÑO

El Samsung Galaxy Z Fold 4 no trae cambios representativos con respecto a la generación anterior, el Galaxy Z Fold 3; sin embargo, en la zona exterior contamos un una display mucho más extendida y con marcos delgados.

Para su construcción, la marca surcoreana ha decidido usar metal en sus ranuras, mismas que le permiten realizar, según la empresa, más de millones de dobleces, por lo que es resistente hasta los 5 años de uso continuo.

En caso se salga el protecto o la mica de la pantalla, Samsung ha indicado que esto cubre la garantía, por lo que el proceso de cambio es totalmente gratuito, aunque sí es necesario tener que formatear el dispositivo.

En la zona baja, tenemos el puerto USB Tipo-C, además del altavoz, mientras que a sus laterales contamos con los clásicos botones de volumen, el de encendido y apagado que funciona como lector de huella y la ranura para colocar la SIM Card, aunque también puedes usar la eSIM.

Mientras que en la zona superior también lleva otro altavoz, permitiendo gozar de ese sonido estéreo a fin de contar con una experiencia mucho más inmersiva. Todos esos acabados son metálicos, haciendo sentir frío el smartphone cuando lo dejas en estado de reposo.

En relación al pliegue, la construcción aún no permite que la pantalla se una por completo, eso quiere decir que tenemos una ligera separación entre displays. Por otro lado, si abrimos el dispositivo también vemos que trae una cámara bajo la pantalla, aunque el pliegue se nota de momento.

En la zona trasera contamos con un islote de triple sensor trasero, además de gozar de una textura matizada, evitando así que se peguen las huellas dactilares en el Samsung Galaxy Z Fold 4. El dispositivo plegado mide 67,1 x 155,1 x 15,8 mm, mientras que plegado llega a estar en alrededor de 130,1 x 155,1 x 6,3 mm.

PANTALLA

El Samsung Galaxy Z Fold 4 tiene pantallas hasta decir basta. En su construcción tenemos una externa, la cual tiene la tecnología Dynamic AMOLED 2X y mide 6,2 pulgadas. Además se le proporciona 120 Hz de tasa de refresco. Sin embargo, en ocasiones, la escritura suele ser su punto bajo ya que al ser estrecha, los dedos tienden a presionar otros botones.

En relación a la pantalla plegable esta es Dynamic AMOLED 2X que mide 7,6 pulgadas, pero también goza de 120 Hz. Eso sí, debes tener bastante cuidado con todo el tema de presionar demasiado o con las uñas, ya que ello podría generar algún tipo de hundimiento en la display, por lo que, Samsung al haber perfeccionado el material plegable, todavía se sigue sintiendo frágil.

Por lo demás, los colores que lanza tanto la pantalla externa como interna son más de la cuenta. Ofrecen naturalidad en los movimientos y los colores son bastante intensos, permitiendo que tu contenido no solo goce de buen nivel de contraste, sino también de una saturación detallista, sin llegar a la falsedad o al quemado en extremo.

La pantalla interna cuenta con una resolución de 2.176 x 1.812 píxeles, por lo que puedes reproducir todo tu contenido en 4K con 60 fotogramas por segundo sin problemas, aunque a veces suele aparecer ese fastidioso rebote de luz, pero lo que más sorprende es que el pliegue se pierde mientras usas el terminal.

PROCESADOR Y RENDIMIENTO

El Samsung Galaxy Z Fold 4, como habíamos mencionado al inicio, cuenta con un nuevo procesador, el Snapdragon 8+ Gen 1. Este cambio le sienta bien pues se sentirá ni bien empieces a usar la aplicación. Sobre la capacidad, tenemos 12 GB de RAM, mismos que pueden ampliarse hasta 8 GB más, teniendo así 20 GB de RAM listo para que tus videojuegos no se atraquen o se vuelvan lentos.

Asimismo, Samsung está vendiendo en nuestro país las versiones de 256 y 512 GB, aunque no se te permite aumentar el mismo con una MicroSD. También llega incluído Android 12L, pero con la capa de personalización One UI 4.1.1, software que ayudará bastante en el uso del dispositivo, cuando está plegado, con una sola mano.

En torno a los videojuegos, el Samsung Galaxy Z Fold 4 puede ejecutar Call of Duty en calidad gráfica épica, permitiendo el despliegue total de la pantalla interna. Se ajusta de tal forma que no corta ningún aspecto del mapa o los gráficos en sí, tampoco se notan saturados o hay retraso entre lo que miras y reacciona.

De igual forma Genshin Impact, el dispositivo de Samsung hace tan bien trabajo que no hay probabilidad de que se cuelgue y el juego no reaccione. Si bien en un inicio se notó que hubo un esfuerzo al cargar los 60 fotogramas por segundo, ese detalle poco a poco fue desapareciendo conforme ibas atacando o lanzando los hechizos en los personajes.

Lo bueno es que el dispositivo tiene tal ergonomía que puedes sostenerlo con ambas manos sin tapar alguno de los altavoces. Eso de tener una pantalla más amplia es un plus, incluso el juego se adapta rápidamente cuando pasas de una pantalla pequeña a una más grande.

CÁMARAS

El Samsung Galaxy Z Fold 4 cuenta con 5 cámaras en total, tres en la zona posterior, una en la delantera para los selfies, y otra dentro de la misma pantalla, específicamente cuando el dispositivo se encuentra desplegado.

Sobre las cámaras principales, tenemos una estándar de 50 MP, seguidas por una ultra gran angular de 12 MP con una visión de 123 grados, además de un telefoto de 10 MP con zoom óptico de 3X.

Samsung hace muy buen trabajo cuando dota cámaras a su gama alta. Los contrastes de las fotos son más que suficientes, sin necesidad de llegar a un procesamiento demasiado agresivo, por el contrario, el HDR en conjunto con la inteligencia artificial mantiene los gráficos estables.

Puedes visualizar los detalles en la pantalla mucho más grande y no observarás sombras de por medio cuando te encuentres en el día, mientras que en la noche tampoco se notará mucho el tema de ruido. Bien balanceado.

En el tema del gran angular, Samsung ha sabido mantener los colores dentro de su dispositivo, sin deformar los elementos que se encuentran en tu gráfico ni tampoco decaimiento en los colores. Parece mentira, pero los cambios de cámara, los cuáles son casi como automáticos, generan a que no haya decaimiento entre una y otra toma.

En el caso del telefoto, no hay deformidad cuando intentas acercarte a un objeto. El hecho de que tenga 3X de zoom hará que puedas jugar con él sobre todo en tomas donde no puedas llegar con facilidad. Eso sí, también puedes hacer zoom de 10X, pero tienes que contar con una buena base para que no salgan deformes.

En el caso de las cámaras para selfies, Samsung agrega una principal ubicado en la zona externa la cual puede sacar autoretratos con buen nivel de colores y brillo. No hay excesiva suavidad en la piel y el contorno del modo retrato está bien implementado.

Algo distinto hemos notado en las fotos registradas por la cámara bajo la pantalla, la cual, al contar con 4 megapíxeles, nos hace recordar mucho a esos gráficos de los años del 2010. No hay mucho detalle y a veces suele aparecer demasiado ruido.

BATERÍA

¿Necesita más batería? Al parecer sí. El Samsung Galaxy Z Fold 4 cuenta con una energía de 4400 mAh que, aunque suele ser un número ínfimo, está bien adaptado a lo que el dispositivo necesita, pero sus horas de encendido son inferiores a otros terminales.

El Samsung Galaxy Z Fold 4 puede estar prendido en alrededor 15 horas en caso uses el terminal para tareas básicas, pero si eres exigente y gustas de tomar fotos o jugar uno que otro videojuego, puede llegar entre 5 a 6 horas.

En el tema de la carga, al no contar con enchufe, este suele ser un poco más lento de lo normal. Puedes tener el 100% con cargador de 22.5 watts en alrededor una hora, mientras que el 50% en 40 minutos.

CONCLUSIONES