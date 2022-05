Ya sea en la Universidad, en la casa o en cualquier parte del trabajo, muchos necesitan un proyector para reproducir, a gran escala, una imagen que desean mostrar a un gran público. Es por esa razón que Samsung lanzó en el últimos CES 2022 su The Freestyle.

Este proyector cilíndrico lleva una serie de características tanto positivas como negativas. Lo hemos probado durante algunas semanas y aquí el resultado del The Freestyle de Samsung .

DISEÑO

Samsung ha creado un proyector portátil con versatilidad y que puede girar cerca de los 360 grados para que puedas convertir tu comedor y cuarto en sala de cine. Cuenta con un diseño cilíndrico y lleva en la zona delantera un cañón donde tenemos la luz del proyector, además de una serie de botones táctiles como los de volumen, el de encendido y apagado, además de uno para poder sincronizar con tu terminal.

El material que envuelve todo el The FreeStyle de Samsung es silicona que se siente suave, pero al ser blanco puede volverse amarillo o mancharse con facilidad, así que debes tener cuidado.

En la zona baja ubicamos una serie de ranuras con la finalidad de que el dispositivo no caliente. Allí sentirás aire escapar. De igual forma una serie de altavoces, aunque deberás tener bastante cerca a ti ya que el sonido es bastante bajo.

A sus laterales vemos el puerto de entrada HDMI y la ranura para poder conectar el enchufe. Si bien el cañón puede moverse de un lugar a otro, este no es inalámbrico. Por lo general necesita estar conectado al tomacorriente y lo bueno es que el enchufe es bastante largo como para poder colocar el dispositivo en cualquier lugar.

El The FreeStyle de Samsung tiene medidas de 104,2 x 172,8 x 95,2 mm y su cuerpo es como un cilindro, y pesa alrededor de los 800 gramos que incluso lo puedes llevar en la mochila y no pesa demasiado.

CONFIGURACIÓN

¿Qué cosa se necesita? Para poder utilizar por primera vez el The FreeStyle de Samsung es necesario que tengas una cuenta de Samsung con la finalidad de que puedas no solo ingresar a todas tus aplicaciones de tu celular de la misma marca.

Si bien también puedes mandar contenido desde tu celular, como si fuera un ChromeCast, a veces tiende a ser un poquito inestable, sobre todo si tienes un iPhone.

Otro factor del The FreeStyle de Samsung es que puedes nivelar no solo el nivel de brillo desde el control, sino también el nivel de aspecto de la pantalla, de forma que se acomode al espacio que has destinado para el proyector.

PROYECTOR Y SONIDO

Al encender el equipo demora alrededor de los 10 segundos en cargar la imagen, pero antes sentirás un sonido bastante notorio que es el que le da la fuerza para poder usar el The FreeStyle.

Una vez que hayas proyectado la imagen, debes tomar en consideración que el color ideal de tu pared para que el dispositivo pueda sacarse máximo provecho debe ser blanco y a oscuras. Aunque también puedes lograr el mismo resultado en superficies de otras tonalidades.

La resolución de la imagen que alcanza el Samsung The FreeStyle es de Full HD con 1920 x 1080 píxeles, por lo que tu contenido sea de YouTube, Netflix, Amazon o Disney Plus, podrán reproducirse en 1080 como máximo. Además la puedes calibrar desde 30 a 100 pulgadas, dependiendo de la zona en donde la imagen se aprecia,pero ello se debe acomodar de manera manual.

Por otro lado, el proyector funciona con sistema operativo Tizen, propia de la marca surcoreana y que también se encuentra en televisores, por lo que existirán algunas aplicaciones que no podrás acceder con normalidad, incluso si pretendes proyectarla desde tu celular.

Lo que más me ha gustado es que el proyector, sea la superficie o de la forma en como lo coloques, se ajustará automáticamente, tanto en el aspecto de nitidez como el enfoque y la distorsión. Ese es un punto a favor que lo diferencia de otros proyectores.

El dispositivo también cuenta con un control remoto en el que puedes acceder no solo al home, sino también a aplicaciones de manera directa, los botones de navegación, el de encendido y apagado, el de poner pausa, y hasta el micrófono incorporado para poder interactuar con Bixby, Google Assistant o Amazon.

CONCLUSIONES