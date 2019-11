¿Conocías de esta aplicación que ayudará a muchas personas? El daltonismo o deficiencia de visión de color (CDV) afecta aproximadamente a 1 de cada 12 hombres y 1 de cada 200 mujeres. El problema es que, aunque casi 300 millones de personas padecen de esta deficiencia, muchos no son conscientes de su condición. Y si lo saben, es posible que no se den cuenta de que se están perdiendo todo el espectro de colores.

Samsung se ha unido a un grupo de científicos de la Universidad de Tecnología y Economía de Budapest para inventar una forma en que las personas vean el mundo con colores optimizados. La nueva prueba es el centro de una aplicación llamada SeeColors, disponible en los Samsung QLED.

Mark Green, quien sufre de CDV, tiene una actitud positiva con respecto a su condición; sin embargo, explica algunos de los desafíos en la vida cotidiana, “mis amigos me preguntan ¿cómo sé que el pasto es verde? ¿Cómo sé que no lo es? Puedo distinguir los colores cuando están solos. Pero cuando se combinan puedo confundirme”. Mark es gerente de ventas y cree que la CDV no representa un gran problema en el trabajo, excepto en los gráficos: “alguien puede señalar un área verde de un gráfico circular, pero para mí todas son marrones”.

Mark, participante en una prueba reciente de la aplicación SeeColors en Nueva York, quedó impresionado por la producción de color cuando utilizó la aplicación: “Es realmente espectacular. La visualización con SeeColors fue mucho más intensa y diversa… Un paraíso de colores, en comparación con la pantalla opaca”.

Samsung creó la aplicación SeeColors como parte de su compromiso para enriquecer la vida de las personas a través de la tecnología. La aplicación ayudará a las personas con daltonismo a disfrutar de colores optimizados y a proporcionar experiencias de visualización más intensas y envolventes.

De acuerdo con la profesora Klara Wenzel, directora del Departamento de Mecatrónica, Óptica e Informática de Ingeniería Mecánica en la Universidad de Tecnología y Economía de Budapest, algunas personas con deficiencia de visión de color sufren un complejo de inferioridad por el simple hecho de “ser diferentes”.

La retina del ojo humano contiene aproximadamente 6,8 millones de receptores sensibles al color, por lo que es complejo crear una prueba para medirlos todos. La profesora Wenzel y su equipo diseñaron una prueba digital que utiliza el concepto de filtros de color. A través de modelos matemáticos y años de experimentos, produjeron la prueba Colorlite o C-Test.

La experta Wenzel y su equipo fueron más allá. Adaptaron la C-Test para utilizarse como una aplicación en cualquier smartphone Samsung Galaxy llamada SeeColors.