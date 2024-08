En la actualidad son muchas las personas que han dejado de usar los clásicos mensajes de textos en sus smartphones. Estos usualmente se emplean en caso nos hemos quedado sin megas o no tenemos internet cerca. Sin embargo, los ciberdelincuentes han creado una nueva modalidad de estafa que puede generarte dudas y abrir un enlace que ellos te han enviado.

Uno de esos casos es el SMS que te manda un número raro indicándote que tienes un paquete retenido en Serpost y que deberás ingresar a un link para liberarlo. El mensaje proviene de alguien desconocido, ni siquiera de la misma empresa. Es por esa razón que hoy te diré qué debes hacer de inmediato tanto en tu celular Android o iPhone.

Qué debes hacer si te llegó un mensaje de texto de Serpost

Hacer caso omiso

Si te lo mandó alguien con un número que empieza con un código nacional “+51″ o internacional, lo mejor será no responder. De lo contrario, en caso contestes, esa persona sabrá tu número y podrá emplearlo para otras fechorías.

Eliminar el mensaje

También es bueno eliminar el mensaje. Hacer el borrado de ellos evitará a que no solo se llene tu bandeja de mensajería, sino que no estés al pendiente sobre si responder o no.

Coloca el número en la lista negra

En la actualidad existen diversidad de smartphones que te permiten bloquear el número donde te ha llegado el mensaje. Puede ser presionando el ícono de Info y allí restringir que esa persona te mande mensajes. Lamentablemente, no hay ningún canal para que ese número sea eliminado por spam.

No abras el enlace

Si te han mandado un mensaje de Serpost y este incluye un link, lo mejor será que no lo abras o podrían descargarse desde malwares hasta virus en tu smartphone, poniendo en peligro la seguridad de tu información personal. Además, no brindes ningún dato personal como nombre, DNI, pagos, etc.

